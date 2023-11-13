Заглавная иллюстрация: Моше Кастель, «Негасимая лампада», 1973 г. (холст, базальт, оксид меди, масло, 200х300 см). Собрание Дуби Шиффа, в постоянной экспозиции Музея Моше Кастеля

Музей художника Моше Кастеля в Маале-Адумим – расширенная обновленная экспозиция показывает творчество одного из наиболее самобытных деятелей израильского искусства во всем его многообразии

Автор: Алек Д. Эпштейн, куратор Музея художника Моше Кастеля в Маале-Адумим

Когда всё внимание приковано к боевым действиям, новостям музейной жизни не находится места в СМИ, хотя некоторые музеи всё это время были открыты и продолжают работать, а отдельные из них даже расширяют свою деятельность и экспозицию. Музей художника Моше Кастеля в Маале-Адумим изменился кардинально, поэтому даже те, кто в нем уже бывали, должны запланировать новую поездку: здание осталось тем же, а вот экспонатов в выставочных залах и холлах стало почти вдвое больше, чем было три месяца назад.

Уроженец Иерусалима Моше Кастель – не только один из самых выдающихся израильских художников, но и один из наиболее ярких и самобытных деятелей искусства в ХХ веке в целом. Произведения, созданные им на протяжении сорока лет с использованием базальта, вызвали большой интерес во многих странах, выставлялись в крупнейших музеях и галереях Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Вашингтона, Торонто и других городов, где получили восторженные оценки со стороны ряда видных искусствоведов. Многие работы Моше Кастеля и поныне находятся в зарубежных собраниях, тогда как другие украшают здание Кнессета и резиденцию президента Государства Израиль, но именно посвященный его творчеству музей, основанный в сердце Иудеи, в Маале-Адумим, и открытый для публики в 2010 году, является мировым центром экспонирования и изучения его феноменальных произведений.

Моше Кастель родился в Иерусалиме в 1909 году в респектабельной семье, добравшейся до Эрец-Исраэль после изгнания евреев из Испании в 1492 году. Его отец был учителем иврита, поэтому Моше Кастель с ранних лет в совершенстве владел этим языком. Но важен был не только язык; как говорил о себе сам художник, «я родился среди скал и чудесного пейзажа Иудеи, который повлиял на меня и на все мои произведения. Все библейские истории происходили совсем неподалеку; среди скал и гор я, казалось, воочию видел наших предков – Авраама, Исаака, Яакова и пророков». Это ощущение исторических событий не как чего-то далекого и давно ушедшего, а происходящего здесь и сейчас отличало мастера на всем протяжении его жизненного и творческого пути.

В основанную в 1906 году Высшую школу искусств и ремесел «Бецалель» Моше Кастель поступил очень рано и закончил учебу, когда ему не было и семнадцати лет. По совету старшего брата Иосифа и при его финансовой помощи, в возрасте восемнадцати лет, в 1927 году, Моше Кастель отправился в Париж – неоспоримую столицу мирового искусства того времени. Будучи ограниченным в средствах, он арендовал половину студии вместе с другим молодым человеком, признанным сегодня величайшим скульптором ХХ века – Альберто Джакометти (1901–1966); конечно, каждый из них работал самостоятельно, но в течение многих лет – под одной крышей в ателье на улице Ипполита Мандрона, дом 46 в XIV округе французской столицы. Так продолжалось тринадцать лет, до оккупации нацистами Франции, когда Кастель был вынужден бежать из этой страны.

В Париже цветовая палитра Моше Кастеля сильно изменилась под влиянием искусства Мориса Утрилло, Жоржа Руо и особенно Хаима Сутина. И композиция, и колорит даже в тематически очевидно эрец-исраэльских работах, написанных в Париже (таких как, например, «Праведник» 1933 года), больше напоминают картины Сутина, чем собственные произведения Кастеля времени его учебы в «Бецалеле»: доминирующими цветами вместо зеленого и ярко-красного стали темно-красный и темно-синий, а израильское солнце уступило место куда более сумрачному и туманному городскому пейзажу французской столицы.

В 1948 году было создано Государство Израиль, и не случайно именно тогда в искусстве Моше Кастеля произошли два ярких интеллектуально-эстетических прорыва. Во-первых, он начал развивать весьма своеобразный, пусть и абстрактный, стиль живописи, который, несмотря на отсутствие фигуративности, отличала сильная связь с еврейским наследием: вся серия картин называется «Аллилуйя», а одно из самых крупных и впечатляющих произведений в ней (его можно увидеть в Музее в центральном зале на верхнем этаже) — «Псалмы». Во-вторых, он обнаружил, что базальт является замечательным материалом для творчества, посредством которого он может выразить свою связь с землей Эрец-Исраэль и еврейским духовно-историческим наследием, в целом.

На протяжении нескольких десятилетий Кастель разрабатывал и совершенствовал уникальную технику создания произведений искусства из этого материала, никогда прежде художников не интересовавшего. Между тем, как были закончены работы «Свитки народа Израиля» (1948) и «Скрижали Завета» прошло десять лет, после чего минуло еще семь, прежде чем он создал «Песнь славы Ханаану», «Первосвященника» и «Двенадцать колен Израилевых» – три феноменальные работы, которые экспонируются в центральном зале Музея. В каждой из них доминирует один, тот или иной, цвет: соответственно, зеленый, синий и красный, а все три вместе демонстрируют исключительное умение Моше Кастеля создавать шедевры из материала, который никто прежде не использовал для создания произведений современного искусства.

Как абстрактные живописные произведения Кастеля, так и работы, в которых доминирует базальт, характеризуются важной общей чертой: каллиграфическими отсылками к древним семитским языкам. Больше, чем на какого-либо другого израильского художника, на Моше Кастеля повлияло чудесное обнаружение Кумранских рукописей (свитков Мертвого моря), найденных в пещерах Иудейской пустыни в 1947–1956 годах. Свитки, найденные в Кумране, датируются периодом с III века до н.э. по I век н.э. и имеют огромное историческое, религиозное и лингвистическое значение, но другие художники не увидели в этом материал для собственного творческого вдохновения. Кастель же в своих работах, таких как позолоченная шелкография «Слава героям Израиля» (она экспонируется в Музее в холле первого этажа), объединил героев Первой Иудейской войны – восстания евреев против владычества Римской империи в 66–73 гг., и героев, сражавшихся за независимость Израиля в 1948 году и в последующие годы. Кастель видел прямую и неразрывную связь настоящего с далеким прошлым, отражая ее в своем искусстве.

Вероятнее всего, решение Моше Кастеля основать свой музей именно в Маале-Адумим – первом еврейском городе, созданном в Иудейской пустыне после того, как в ходе Шестидневной войны она перешла под контроль Израиля, связано с его желанием навсегда остаться рядом с местом, где более двух тысяч лет хранились древние свитки еврейского народа. В своих произведениях Кастель демонстрировал исключительную глубину исторических корней еврейского народа в Эрец-Исраэль, делая это так своеобразно и ярко, что его работы еще при жизни были признаны шедеврами мирового значения.

Нет другого места, где можно окунуться в духовный мир этого легендарного художника более впечатляюще и глубоко, чем в Музее Кастеля в Маале-Адумим, представляющем возможность увидеть большую и разнообразную коллекцию его работ во многих техниках: картины маслом на холсте, бумаге и дереве; гравюры, литографии и позолоченные шелкографии; ковры, бронзовые и позолоченные скульптуры; и, конечно же, произведения, созданные мастером в 1948–1991 годах с использованием базальта. После прихода нового директора и куратора экспозиция Музея была кардинально расширена; почти всё, что годами находилось в запасниках, ныне экспонируется в выставочных залах. В первом из них представлены 27 преимущественно экспрессионистских картин, созданных Моше Кастелем с середины 1920-х до конца 1940-х годов в Иерусалиме, Париже и Цфате, где живописец обосновался после возвращения из Франции. В центральном зале представлены шесть работ из серии «Аллилуйя», над которыми художник работал в первое десятилетие после образования Государства Израиль, и двадцать его произведений из базальта – от первых опытов работы с этим материалом до шедевров середины 1960‑х годов. В третьем зале можно увидеть еще восемнадцать работ, большая часть которых также была создана с использованием базальта, но есть и произведения, ни на какие из более ранних не похожие и отчетливо свидетельствующие о том, что творческие поиски мастера не прекращались и тогда, когда он уже обрел всемирную известность. Речь идет как о незабываемых работах, в которых он использовал оксид меди (самая важная из них – «Негасимая лампада» 1973 года из коллекции Дуби Шиффа, находящаяся в Музее на правах долгосрочной аренды), так и о двух коллажах, среди которых – созданный в 1980 году шедевр «Летающие буквы». Последняя работа в этом зале – подарок художника супруге Биле на ее 69‑летие; мастер закончил эту работу за несколько месяцев до своей кончины в декабре 1991 года.

В Музее есть еще несколько залов: в одном из них представлены афиши персональных выставок Кастеля, прошедших в 1933–1992 годах (последняя оказалась посмертной); в другом, носящем имя старшего брата художника, Иосифа, находятся ковры, сотканные по мотивам работ Моше Кастеля. В лобби представлена огромная работа «Первосвященники у Западной стены Иерусалимского храма», полученная Музеем в дар от семьи Рутенберг; холлы первого этажа отданы экспозиции подписанных художником литографий и позолоченных шелкографий, экземпляры которых (наряду с книгами, буклетами, постерами, открытками, а также эксклюзивными подарками, среди которых – позолоченные мезузот, созданные по эскизам Моше Кастеля) можно приобрести в расположенном там же музейном магазине.

Музей художника Моше Кастеля в Маале-Адумим

Адрес Музея:

ул. Ха-Хацоцра, 23, Маале-Адумим.

Дни и часы работы:

Музей открыт по воскресеньям, понедельникам, вторникам и четвергам с 9:00 до 17:00, по средам – с 12.00 до 20.30, по пятницам с 9:00 до 13:00; узнать детали и заказать экскурсию можно по телефону 02-5357000.

Генеральный директор Музея – Хагай Сассон.

Музей проводит многочисленные мероприятия и временные выставки, вся информация о которых доступна на сайте www.castelmuseum.co.il

и на Фейсбук-странице www.facebook.com/moshe.castel

Все фотографии произведений Моше Кастеля сделаны Алеком Д. Эпштейном в Музее в Маале-Адумим.