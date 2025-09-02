Настоящее «Кино»: в Израиль приезжает легендарная группа Виктора Цоя

Верхнее фото: «ООО Бездельники»

22 ноября в тель-авивском «Ангаре 11» произойдет, казалось бы, невероятное: единственный в Израиле концерт настоящей группы «Кино» – в оригинальном составе и голосом самого Виктора Цоя. В исполнении золотого состава культовой группы и его лидера прозвучат легендарные песни в первозданных классических аранжировках, но с качественным современным звуком, эффектной компьютерной графикой и основанном на рисунках Цоя видеоартом. Вместе с воссоединившейся спустя 30 лет группой в Израиль приедет сын Виктора Цоя – Александр, ставший одним из авторов и продюсеров неординарного мемориального шоу.

Совсем недавно, поклонники легендарной группы «Кино» отметили очередную грустную дату – 35-ю годовщину со дня трагической гибели основателя и лидера коллектива, автора всего музыкального и поэтического материала Виктора Цоя.

Вместе с его смертью, такой преждевременной и нелепой, в истории легендарной рок-группы, казалось бы, поставлена точка. Но никогда не говори «никогда». Произошло невозможное – в 2020 году группа «Кино» собралась снова. Причем в усиленном составе: вместе с бессменным гитаристом группы и главным музыкальным соавтором Юрием Каспаряном славное «киношное» наследие решили восстановить сразу два оригинальных басиста группы разных лет – Александр Титов и Игорь Тихомиров.

В основу нового проекта, а, соответственно, и объединения старых товарищей легла идея показать, каким выступление группы «Кино» может быть в XXI веке – с хорошим современным звуком и новыми сценическими возможностями.

Но главное – это Виктор Цой, присутствие которого на живом концерте мощнейшей в истории русскоязычного рока супергруппы становится реальным и ощутимым благодаря передовым технологиям, и его настоящий голос, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей «Кино». Теперь он звучит еще более мощно и убедительно – так, как сам его обладатель не мог и мечтать даже в самый яркий период расцвета и популярности группы.

Увы, барабанщик «Кино» Георгий Гурьянов тоже, к сожалению, не дожил до времен, когда группа соберется снова – его место за ударной установкой проекта в 2020 году занял молодой виртуоз Олег Шунцов, закончивший джазовый колледж в Беркли.

С гитарами Юрию Каспаряну помогает Дмитрий Кежватов2, хорошо известный по участию в панк-группах «Тараканы», «Приключения Электроников» и других.

Одним из создателей и продюсеров воссоединения «Кино» выступил сын Виктора Цоя – Александр. Он тоже приезжает вместе с группой в Израиль.

Двухчасовой концерт группы «Кино» и виртуального, но такого осязаемого Виктора Цоя будет сопровождаться специально созданным видеорядом – практически полнометражным фильмом, состоящим из графики, анимации, новых и архивных съемок. Видео, свет и музыка синхронизированы в неординарное, сохраняющее дух и традиции группы современное мультимедийное концертное шоу. На экране кроме самого Виктора Цоя появляются его рисунки, абстрактный супрематизм обложек альбомов группы «Кино», кинохроника, небольшие документальные вставки и даже анимированные участники группы.

Большая часть музыкального материала исполняется максимально близко к оригиналу, но при этом не обходится и без импровизаций и новых прочтений. Басисты Тихомиров и Титов каждый отвечают за свой период творчества, поздний и ранний соответственно. Часть песен исполняют все участники вместе. А это золотой фонд наследия группы, бессмертные хиты, ставшие культовыми для нескольких поколений: «Звезда по имени Солнце», «Пачка сигарет», «Группа крови», «Мама, мы все тяжело больны», «Песня без слов», «Электричка» – от «Бездельника» из первого альбома «45» до «Следи за собой» из последнего посмертного «Черного».

Шоу, получившее название «История этого мира», вот уже почти пять лет колесит по свету, в самых разных странах, удивляя и радуя поклонников «Кино». А их с каждым годом все больше – мощные и честные песни Цоя уверенно находят пути к сердцам все новых и новых поколений думающей молодежи. Сами же концерты становятся неким переосмыслением коллектива. В то же время, кто-то вновь получает возможность услышать песни своей молодости в мощном концертном звучании и, возможно, открыть их для себя заново, а кто-то – познакомиться с ними впервые, удивиться и взглянуть на мир иначе.

И тех, и других на этом концерте неизменно объединяет непреодолимое ощущение, что Цой действительно жив – и на огромном экране проекта и, конечно, в сердцах и памяти миллионов поклонников его яркого, самобытного таланта.

Единственное в Израиле представление «История этого мира» с участием легендарной группы «Кино» состоится 22 ноября, на исходе субботы, в зале «Ангар 11» в порту Тель-Авива.

Заказ билетов в кассе «Ивентим»: https://www.eventim.co.il/ru/artist/kino-кино/

Гастроли группы “Кино» в Израиле организованы агентствами YM Production, AY Production и S.T. Standard.

Фото: «ООО Бездельники»

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting