Август в Рамат-Ганском музее израильского искусства

Ищете творческий, качественный и, главное, увлекательный летний досуг? Регистрация на августовские арт-мастер-классы для детей в Рамат-Ганском музее израильского искусства уже начата, даты экскурсий для взрослых уже объявлены, выставки продолжаются, искусство ждет вас в прохладных залах.

На протяжении августа Рамат-Ганский музей израильского искусства приглашает детей, поступающих во 2–5 классы, в путешествие творчества, открытий и воображения — вслед за выставками, представленными сейчас в музее.

Занятия проходят по воскресеньям–четвергам, с 09:00 до 13:00. Не нужно записываться на весь месяц целиком — можно выбрать только те дни, которые подходят вам: один день, несколько дней или весь август. При покупке нескольких мастер-классов действует специальная цена.

Каждый день детей ждут новые впечатления: знакомство с произведением искусства, представленным на выставке, и работа в разных художественных техниках — анимация и стоп-моушн, комикс и иллюстрация, трёхмерное конструирование, дизайн и мода, работа с материалом, портрет, пейзаж, средовое искусство, совместные инсталляции и многое другое. Игры, исследование, воображение и, главное, творчество — и личная работа, с которой можно вернуться домой. Каждое занятие самостоятельно и предлагает новое содержание и полноценный опыт, так что каждая семья сможет выстроить собственную летнюю программу.

Ведёт занятия Ям Сиссо — художница, выпускница отделения искусств колледжа «Миншар», с особым интересом к музейному образованию, современному искусству и творческим процессам. Она работает в разных техниках — живопись, скульптура, инсталляция, — привнося в общение с юными участниками любопытный, чуткий и открытый взгляд на мир искусства.

Подробности и регистрация: https://rgma.smarticket.co.il/page/36

О выставках, которые ждут юных участников мастер-классов и их родителей:

Рамат-Ганский музей израильского искусства представляет масштабный выставочный цикл «Местное: мультикультурность в поле израильского искусства». Проект стремится заново сформулировать, как израильское искусство говорит о «месте» здесь и сейчас. Понятие локальности рассматривается как механизм, который одновременно создаёт включение и исключение и обнажает иерархии между центром и периферией. «Местное» становится ареной, где сталкиваются память, опыт миграции и вытесненные истории, — языком, допускающим множественность голосов. В рамках цикла показаны четыре масштабные тематические выставки и одна стена художника — все они созданы израильскими художниками и кураторами, формирующими сегодняшнее локальное поле искусства. Именно к этим работам будут обращаться дети на августовских мастер-классах.

«Движение: кибуц в израильском искусстве» — групповая выставка

Куратор: Янив Шапира.

Выставка исследует кибуц как уникальное явление, сосредотачиваясь на художниках — членах кибуцев и выходцах из них, — которые творили и творят внутри этой системы или за её пределами, откликаясь на кибуцный мир или испытывая его влияние. Замысел выставки родился в недели и месяцы после 7 октября 2023 года — в дни, когда кибуцы, до этого словно забытые, предстали в своей интимной, неприкрытой сути. Четыре раздела экспозиции рассказывают историю кибуца через множество возможных точек зрения, не претендуя на исчерпывающий охват всего богатства и многообразия кибуцного искусства. Скорее, чем просто указать на темы, работы и заметные имена, они стремятся вписать их в сеть связей, влияний и цитат и предложить размышление о месте отдельного человека и месте общего. Часть проекта, представленная со-куратором Габриэлой Виленц под названием «[Не] комиссия по украшению», может восприниматься как «выставка внутри выставки».

Амира Зиан. «Переселение душ»

Куратор: Галия Бар Ор.

«Семь тощих лет» — пандемия, резня и война — стали фоном для работы Амиры Зиан над темой переселения душ. В реальности экзистенциальной неопределённости художница продолжает творить, и в её работах угроза просачивается в красоту, смерть — в жизнь, а жизнь — в смерть. Выставка обращается к понятию «нутук» (نُطّق) — «переселение». Согласно верованию друзской общины, тело тленно, но душа вечна и странствует между телами. Свидетельства этому чаще всего приходят от маленьких детей, которые вспоминают имена, места и события из чужих жизней, — там, где пересекаются дух и материя, жизнь и смерть. Зиан не документирует эти беседы, а, по её словам, «рисует камерой отголосок разговоров и то, что они выгравировали в моей душе. Каждый портрет — поэтическое свидетельство памяти, которая не записана, но глубоко вырезана в теле и душе». В традиционном друзском обществе, где женщины не фотографируют и не фотографируются, само фотографирование Зиан становится «переселением». Долгая выдержка отзывается слоями времени и памяти, стирая границу между явным и скрытым. «Я не ищу доказательств и не знаю, правда это или воображение, — говорит Зиан, — но одно мне ясно: тело хранит знаки даже там, где разум не в силах их вместить. И есть души, которые просто отказываются забыть».

Тамар Шефер. «Построй свой дом»

Куратор: Сари Голан.

Как собрать дом, который распался? Как разрушающаяся реальность может породить нечто новое? В работах Тамар Шефер распад не хаотичен, как в жизни, — он происходит острым, выверенным движением, подобным скальпелю хирурга, благодаря тонкой способности различать и внимательно наблюдать израильскую действительность, в которой в последние годы сплелись божественный хаос и островки тишины, куда мы стремимся сбежать. На выставке Шефер представляет чистую, эстетичную, выверенную скульптурную инсталляцию, таящую крик надлома — крик, ставший шёпотом, сопровождаемый слезами, застывший в чуть надломленной улыбке. Пространство Шефер отражает современную израильскую реальность и одновременно вступает в диалог с израильским модернизмом и современным искусством, продолжая традицию обработанного «реди-мейда». Инсталляция приглашает зрителя всмотреться в скромные пространства, работающие как капсулы памяти и тоски по знакомым, уголкам повседневности — именно тогда, когда сами собой разумеющиеся вещи, такие как дом, оказываются под угрозой и внезапно становятся недостижимыми.

«Шинель» / The Overcoat

Куратор: Дина Якерсон.

Работы в разных медиумах рассказывают сложную, многослойную историю — о культурной идентичности, фольклоре, гендере, теле и истории, соединяя мир театра и перформанса с живописью и скульптурой. Это уже третья выставка, продолжающая диалог между произведениями из коллекции Цетлиных и полем израильского и современного искусства. Коллекция, переданная городу Рамат-Ган Марией Цетлин в 1959 году, включает работы крупных художников, работавших в России и Франции в начале XX века, — в эпоху расцвета исполнительских искусств, прежде всего «Русских балетов» под руководством Сергея Дягилева. Многие художники того времени сотрудничали с Дягилевым, создавая декорации и костюмы для спектаклей; эти эскизы, собранные Марией и Михаилом Цетлиными, стали одним из центральных пластов коллекции. Среди экспонатов — эскизы Натальи Гончаровой к балетным и театральным постановкам, работы Леона Бакста и других художников. Рядом с произведениями из коллекции показаны работы современных авторов: сценограф Софья Матвеева, переехавшая из России в Рамат-Ган, представляет эскизы костюмов к спектаклю, идущему сейчас в Санкт-Петербурге; Рути Де Фрис помещает работу «Броня для чувствительного сердца» в общую инсталляцию собственного дизайна; бумажные работы Эльхам Рокни сплетают народные предания Судана и Эритреи с образами из истории Ирана; Гили Авишар примеряет образы через текстиль и видео, создавая игровой, насыщенный мир, созвучный миру сцены. Участники: Гили Авишар, Леон Бакст, Александр Бенуа, Наталья Гончарова, Рути Де Фрис, Иван Ефимов, Софья Матвеева, Филипп Малявин, Дмитрий Стеллецкий, Эльхам Рокни.

Стена художника: Дорон Овед. «Линии соприкосновения»

Куратор: Карни Барзилай.

Для Дорон Овед пейзаж, природа и земля под ногами — поэтическое пространство открытия, паузы и созерцания. В своих странствиях она движется между двумя полюсами: глубокой принадлежностью месту и деликатной дистанцией, позволяющей заново исследовать ближайшее окружение через объектив камеры. На выставке она сплетает воедино фотографии из разных проектов последних лет в новом синтаксисе, прослеживающем связи между природой и культурой, человеком и средой. Стена художника включает и работы, недавно пополнившие собрание Рамат-Ганского музея израильского искусства.

Экскурсии и мероприятия в августе 2026:

Экскурсия по циклу «Местное: мультикультурность в поле израильского искусства»

14.8.26, пятница, 10:00

29.8.26, суббота, 10:00 и 11:30

Экскурсия по выставке «Движение: кибуц в израильском искусстве»

29.8.26, суббота, 11:30

Кураторская экскурсия по выставке «Шинель» («האדרת») — с куратором Диной Якерсон

21.8.26, пятница, 10:30

«Искусство из живота» — экскурсии для родителей с малышами в слингах/переносках (проект совместно с «Раматганчик» при муниципалитете Рамат-Гана; нужно приходить со слингом)

Экскурсия по циклу «Местное»: 3.8.26, понедельник, 11:00

Общие условия: экскурсии проводятся под руководством экскурсовода из отдела образования музея; продолжительность — около 75 минут; участие по предварительной записи, доплата — 10 шекелей к стоимости входного билета (для кураторской экскурсии — до 30 участников).

Подробности — https://www.rgma.org.il/Page/museum_events

Посещение выставок в августе:

Выставочный цикл «Местное: мультикультурность в поле израильского искусства» продлится до 12 декабря 2026 года — ещё достаточно времени, чтобы увидеть все экспозиции цикла.

Часы работы Рамат-Ганского музея израильского искусства: понедельник 10:00–14:00; вторник 16:00–20:00; среда 10:00–14:00; четверг 10:00–14:00 и 16:00–20:00; пятница и суббота 10:00–14:00.

Адрес: Рамат-Ганский музей израильского искусства, ул. Аба Гилель Сильвер , 146, Рамат-Ган. Тел.: 03-7521876.

Сайт: https://www.rgma.org.il/

Facebook: https://www.facebook.com/RGmuseum

Instagram: https://www.instagram.com/ramat_gan_museum_/

Билеты и афиша событий: https://rgma.smarticket.co.il/



Все фото и иллюстрации предоставлены пресс-службой Рамат-Ганского музея израильского искусства