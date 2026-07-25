18-й Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна выходит на финишную прямую!

Гранд-финал 3–9 сентября, 2026

Тель-Авив готовится к финалу XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна

3–9 сентября 2026 года в Тель-Авиве состоится финал XVIII Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна — событие, которое пришлось перенести с мая из-за ситуации в сфере безопасности. Сцены Тель-Авивского музея искусств и зала «Гейхал ха-Тарбут» примут шестерых пианистов, прошедших через все три этапа отбора: Станислава Корчагина и Филиппа Лынова (Россия), Дмитрия Юдина (Россия), Владислава Хандогия (Беларусь), Романа Федюрко (Украина) и Чинхёна Пака (Южная Корея).

Программа финала выстроена в три части. Открывает неделю камерный этап: 4 и 5 сентября в Тель-Авивском музее искусств финалисты выступят в ансамбле со скрипачкой Саидой Бар-Лев и виолончелистом Хилелем Цори, исполнив фортепианные трио Чайковского, Мендельсона, Дворжака, Рахманинова и Равеля.

Далее следует оркестровый этап, разделённый между двумя коллективами. 3 и 5 сентября в Тель-Авивском музее искусств конкурсантов сопровождает «Израильская Камерата. Иерусалим» под управлением Авнера Бирона: в программе произведения Гуммеля, Бетховена и Моцарта, включая концерты № 20 и № 24. 7 и 8 сентября эстафету принимает Израильский филармонический оркестр под руководством маэстро Йоэля Леви в зале «Гейхал ха-Тарбут»: прозвучат сочинения Прокофьева, Брамса, Бартока и Рахманинова, а 8 сентября публику ждёт также специальное выступление пианиста Гая Минтуса.

Финальная неделя конкурса завершится 9 сентября церемонией награждения и концертом победителей в зале «Гейхал ха-Тарбут» — вновь с «Израильской Камератой. Иерусалим» под управлением Авнера Бирона. Трансляция всех этапов конкурса будет доступна на сайте arims.org.il.

РАСПИСАНИЕ КОНЦЕРТОВ

Четверг, 3 сентября, 20:00

Тель-Авивский музей искусств

Классический концерт с оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» под управлением Авнера Бирона

Произведения Гуммеля, Бетховена и Моцарта

Пианисты: Станислав Корчагин, Филипп Лынов и Дмитрий Юдин

Пятница, 4 сентября, 14:00

Тель-Авивский музей искусств

Фортепианные трио при участии скрипачки Саиды Бар-Лев и виолончелиста Хилеля Цори

Произведения Чайковского, Мендельсона и Дворжака

Пианисты: Владислав Хандогий, Роман Федюрко и Чинхён Пак

Суббота, 5 сентября, 11:00

Тель-Авивский музей искусств

Фортепианные трио при участии скрипачки Саиды Бар-Лев и виолончелиста Хилеля Цори

Произведения Рахманинова и Равеля

Пианисты: Станислав Корчагин, Филипп Лынов и Дмитрий Юдин

Суббота, 5 сентября, 21:00

Тель-Авивский музей искусств

Классический концерт с оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» под управлением Авнера Бирона

Моцарт, концерты № 20 и № 24

Пианисты: Владислав Хандогий, Роман Федюрко и Чинхён Пак

Понедельник, 7 сентября, 20:00

«Гейхал ха-Тарбут»

Израильский филармонический оркестр под управлением Йоэля Леви Произведения Прокофьева, Брамса и Бартока

Пианисты: Станислав Корчагин, Филипп Лынов и Дмитрий Юдин

Вторник, 8 сентября, 19:00

«Гейхал ха-Тарбут»

Израильский филармонический оркестр под управлением Йоэля Леви

Произведения Прокофьева и Рахманинова

Пианисты: Владислав Хандогий, Роман Федюрко и Чинхён Пак

Специальное выступление пианиста Гая Минтуса

Среда, 9 сентября, 19:00

«Гейхал ха-Тарбут»

Церемония награждения и концерт победителей с оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» под управлением Авнера Бирона

«После периода неопределённости мы рады и горды тем, что подводим конкурс к его кульминации, — говорит художественный руководитель конкурса Ариэль Коэн. — Шесть финалистов, дошедших до этого этапа, — выдающиеся музыканты, и мы ожидаем недели волнующих выступлений высочайшего художественного уровня. Финал — это момент, когда талант, упорство и музыкально-сценическая индивидуальность встречаются на сцене. Перед ними — величайшая возможность: выступить рядом с двумя ведущими оркестрами Израиля и побороться за одну из самых престижных наград в мире фортепианного искусства».

Жюри вновь возглавляет профессор, пианист и педагог Арье Варди. В его составе в этом году — Марта Аргерих, Даниэль Баренбойм, Ефим Бронфман, Акико Эби, Тайсир Элиас, Иэн Фаунтин, Павел Гилилов, Йохевед Каплински, Элла Милх-Шериф, Пётр Палечны и Су Джан Син.

Напоминаем, что конкурс был основан в 1974 году по инициативе Якова (Яши) Быстрицкого — после того как Артур Рубинштейн согласился дать ему своё имя и возглавил жюри первых двух состязаний. За минувшие годы конкурс прошёл семнадцать раз, собрав около семисот участников, около шестидесяти из которых стали лауреатами; в разные годы в жюри входили более двухсот музыкантов мирового уровня, среди них — Пнина Зальцман, Дмитрий Башкиров, Элисо Вирсаладзе, Лазарь Берман и Владимир Крайнев. Общий призовой фонд конкурса превысил полмиллиона долларов. Несмотря на то что подобные конкурсы сегодня проводятся повсеместно, конкурс имени Артура Рубинштейна за полвека сохранил неповторимую атмосферу и остаётся одной из ведущих площадок, открывающих молодым пианистам путь к мировым сценам.

Билеты, приобретённые на майские даты, действительны для сентябрьских мероприятий.

Подробности и заказ билетов: arims.org.il или Eventim *9066

Сайт конкурса: https://arims.org.il

Страница в фейсбуке на русском языке: https://www.facebook.com/ArthurRubinsteinPianoCompetition

Фотографии предоставлены ассоциацией Конкурса Артура Рубинштейна.

Автор фотографий — Йоэль Леви.

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