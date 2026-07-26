«Четыре времени года в затерянном лесу». Новый спектакль цирка «Браво». Цирк «Браво» приглашает зрителей в захватывающее путешествие сквозь четыре времени года! С 13 по 29 августа 2026 года новое шоу пройдёт по всей стране.

Лили — любознательная девочка с богатым воображением — чувствует, что в её жизни чего-то не хватает. Но в один обычный, ничем не примечательный день всё неожиданно меняется: из леса доносится таинственный голос, зовущий именно её. Лили решает пойти на этот зов и оказывается в волшебном лесу, где время течёт по своим законам, а природа меняется прямо у неё на глазах.

В этом лесу она встречает мудрого и загадочного хранителя леса, который открывает ей тайну этого места: лес хранит в себе сразу все четыре времени года. Каждое из них оживает на глазах зрителей благодаря захватывающим цирковым номерам, весёлым клоунам, волшебным персонажам и бесчисленным сюрпризам.

По ходу путешествия Лили встречает ещё одного, самого неожиданного героя — добродушного динозавра, комичное и трогательное существо, которое хранит секрет вечного круговорота времён года: перехода от зимы к весне, от весны к лету, от лета к осени. Вместе с этим необычным спутником девочка узнаёт нечто важное — о переменах, о взрослении, о надежде, о расставании и о новом начале.

К финалу путешествия, вернувшись в реальный мир, Лили понимает: способность меняться и мечтать всегда была внутри неё самой. Странствие по затерянному лесу оказалось не просто волшебным приключением — это было путешествие внутрь себя, путешествие к самопознанию.

«Приключения в затерянном лесу» продолжают традицию цирка «Браво» — коллектива, который на протяжении многих лет удивляет зрителей неповторимым сочетанием воздушной акробатики, наземных и огненных номеров, головокружительной эквилибристики и настоящего циркового волшебства. В новом шоу вновь примут участие артисты высочайшего уровня, чьё мастерство способно захватить дух: летающие акробаты, гибкие, как глина, гимнасты, дерзкие эквилибристы и завораживающие клоуны.

Как и все предыдущие постановки цирка «Браво», новое шоу рассчитано на совместные семейные посещения. Программа одинаково увлекательна и для внуков, и для бабушек с дедушками, и для детей вместе с родителями. Известно, что зрители разных возрастов воспринимают одно и то же представление по-разному: детей завораживают сказка и волшебство, а взрослые с удовольствием оценивают ловкость, отвагу и филигранную технику артистов. Но одно можно сказать наверняка: отправившись в цирк всей семьёй, каждый найдёт в этом путешествии что-то своё.

Цирк, как и сто лет назад, остаётся искусством, для которого не нужны слова, — искусством неожиданности и ярких сюрпризов в праздничной обёртке. Никогда не знаешь заранее, какое чудо откроется, пока не развернёшь эту обёртку. Именно такое чудо и предстоит открыть маленькой Лили — а вместе с ней и каждому зрителю нового шоу.

В августе 2026 года «Приключения в затерянном лесу» пройдут по всей стране.

Вся информация — https://www.circusbravo.co.il/

Билеты можно приобрести на сайте кассы Тель-Авива: https://www.kupat.co.il/show/bravo-circus

Группы от 15 человек, компании и организации, желающие приобрести билеты на шоу цирка «Браво» или заказать закрытое представление, могут обратиться через специальную форму: https://www.circusbravo.co.il/groups

Даты представлений:

13.08.26, четверг — Беэр-Тувия

15.08.26, суббота — Синема Сити, Беэр-Шева

16.08.26, воскресенье — Аудиториум, Хайфа

17.08.26, понедельник — Синема Сити, Глилот

18.08.26, вторник — Ришон ле-Цион

20.08.26, четверг — Маале-Адумим

21.08.26, пятница — Нетания

22.08.26, суббота — Ган-Шмуэль

24.08.26, понедельник — Аэропорт-Сити

25.08.26, вторник — Кирьят-Моцкин

26.08.26, среда — Ашкелон

27.08.26, четверг — Гиват-Бренер

28.08.26, пятница – кибуц Ягур

29.08.26, суббота — Смоларш, Тель-Авив

Фото – Елена Лахман Alena Circus Photo (предоставлено цирком «Браво»)