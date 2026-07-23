«Холодное сердце» на льду: цирк, фигурное катание и театр

В ближайшие дни, с 29 июля по 10 августа, в крупнейших концертных залах Израиля пройдут гастроли масштабного международного проекта — ледового шоу по мотивам анимационной дилогии «Холодное сердце». Постановку привозит немецкая продюсерская компания Agenda Production, уже показавшая спектакль более чем в двадцати странах Европы и собравшая свыше полутора миллионов зрителей. Израильская публика увидит его одной из первых вне европейских гастролей.

Главная особенность этого проекта — редкое соединение сразу нескольких искусств на одной сцене. Здесь фигурное катание встречается с цирковой акробатикой, живой вокал — с театральной режиссурой, а классический сюжет — с оригинальной хореографией, придуманной специально для ледовой арены. Это не пересказ мультфильма кадр за кадром, а самостоятельный спектакль, в котором знакомые герои проживают новую историю. Над постановкой работали профессиональные фигуристы, вокалисты музыкального театра и цирковые артисты — в том числе исполнители из знаменитых цирковых школ, побеждавшие на международных фестивалях циркового искусства в Монте-Карло, Франции, Италии и Китае, артисты редкой пластики и школы, чьи номера органично вплетены в сюжет.

Идея объединить цирковую традицию с ледовым искусством родилась не случайно: команда постановщиков много лет создает подобные проекты, получавшие признание. Проекты, где акробатика встречается со льдом — и, по словам создателей шоу, стала одним из самых неожиданных и ярких элементов представления.

Технической основой спектакля стал уникальный синтетический лёд ведущей в области швейцарской компании Glice, который за несколько часов превращает обычную театральную сцену в полноценную ледовую арену — сохраняя при этом акустику зала, а профессиональным фигуристам он даёт полноценное скольжение. Именно эта технология дает возможность выполнять сложные трюки в нескольких метрах от первого ряда, создавая ощущение настоящей близости к происходящему на сцене. Дополняет картину огромный светодиодный экран, превращающий пространство сцены в сияющее снежное королевство, а также сотни ярких костюмов и световых эффектов.

Для летних каникул трудно придумать более подходящий подарок детям и родителям. Пока на улице царит жара, зрительный зал превращается в прохладное снежное царство — и этот контраст сам по себе становится частью удовольствия от вечера. Спектакль задуман как развлечение для всей семьи: дети встречают любимых героев в новых приключениях, а взрослые получают возможность оценить мастерство фигуристов и акробатов, отдыхая в комфортной прохладе зала. Создатели шоу подчёркивают: за годы европейских гастролей они убедились, что представление одинаково увлекает и малышей, и бабушек с дедушками, приходящих семьями в несколько поколений сразу.

Эльза, Анна, Олаф, Кристофф и Свен проведут зрителей через ледовое путешествие, кульминацией которого становится сольный номер Эльзы — сочетание фигурного катания, акробатики и сценических эффектов, выстроенное вокруг самой известной песни дилогии. Найдётся место и лёгкости: снеговик Олаф, мечтающий о лете и солнце, дарит залу один из самых тёплых и смешных моментов вечера.

Особое внимание создатели спектакля уделили музыкальной части. Саундтрек «Холодного сердца» давно стал мировым феноменом — удостоенным «Оскара» и «Грэмми», побившим рекорды чартов и переведённым на десятки языков. Живой вокал, синхронизированный с движением на льду, придаёт представлению глубину настоящего музыкального спектакля: зрители слышат не фонограмму, а живое исполнение — и могут подпевать героям.

Спектакль адресован по-настоящему всем возрастам: от самых маленьких зрителей, для которых это яркая сказка с любимыми героями, до старшего поколения, которое сможет в полной мере оценить мастерство исполнителей. Именно эта универсальность и делает представление удачным выбором для семейного похода на каникулах — вне зависимости от того, сколько поколений идёт вместе.

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Расписание выступлений:

Кибуц Ифат: 29.07.2026, Гехал ха-Тарбут

Ашдод: 30.07.2026, Центр сценических искусств

Кирьят-Моцкин: 31.07.2026, Гехал ха-Театрон

Хайфа: 01.08.2026, Аудиториум

Герцлия: 02.08.2026, Центр сценических искусств

Иерусалим: 03.08.2026, Театрон Иерушалаим (зал «Шеровер»)

Ришон ле-Цион: 04.08.2026, Гехал Меир ле-Тарбут

Ор-Акива: 05.08.2026, Гехал ха-Тарбут

Тель-Авив: 06.08.2026, Аудиториум «Смоларш»

Беэр-Шева: 07.08.2026, Центр сценических искусств

Кармиэль: 08.08.2026, Гехал ха-Тарбут

Ашкелон: 10.08.2026, Гехал ха-Тарбут

Заказ билетов: https://fgk.kassa.co.il/announce/musical-on-ice

Фото: Agenda Production (Germany). Фото предоставлены организаторами гастролей — компанией FGK Production