Верхнее фото: Илья Гершберг. Вид с крыши Оперного театра. Художница Ася Зильберман. Из серии «Одесские крыши». Сер. 1950-х



Новая выставка в Музее русского искусства им. Марии и Михаила Цетлиных в Рамат Гане. «Одесса. Время и смысл. Илья Гершберг. Михаил Калик. Саша Стоянова». Выставка открывается 1 декабря 2022 года и продлится до 1 апреля 2023 года.

Фотография, кинематограф, гобелен, текстиль. Два одессита, три израильтянина, три художника, не изменивших себе – их творчество выставка объединяет в одну общую историю об одесских временах, людях, знаках и значениях.

Чем жестче новости в информационных лентах, тем более ценными представляются кадры давнего мирного прошлого, снятые Ильей Гершбергом в Одессе середины 1950 ‒ 1960-х. Давняя ли эта «оттепель», остались ли в одесситах та особая искренность и оптимизм – вопрос открытый, но мифология Одессы, феномен ее культуры остается жить, несмотря ни на что.

Литература и театр, еврейские сюжеты и интонации, юмор и витальность, морская тема с портом и пляжем в общем культурном ландшафте претерпевают изменения, но это как раз критерий живой традиции, полноценной, глубокой. Аналоговые черно-белые фотографии Ильи Гершберга в этом потоке времени и трансформаций заняли достойное место. Обратите внимание на глубину кадра, которая характерна для Гершберга: как далеко уходит перспектива, сколько подробностей вы рассматриваете на втором, третьем и т.д. планах (та самая глубина), что именно выхватывает глаз фотографа как событие? В чем его энергия? Как работают свет и тень? Фотография – это ведь не только эфемерные воспоминания и атмосфера, это вполне конкретное изображение, выполненное в определенной технологии. Предупредим ценителей винтажа сразу: фотографии Гершберга сканированы с оригинальных негативов, которые хранятся в его семейном архиве, а снимал он фотоаппаратом «Зенит».

Илья Гершберг начал свою творческую судьбу в городском клубе «Одесса» (и был в числе его основателей). Послевоенное двадцатилетие было временем расцвета клубной фотографии во многих республиках: долгожителем оказался белорусский Народный фотоклуб «Мiнск» (основан в 1960), очень высоко всегда оценивалась литовская школа фотографии (1969), а в самой Украине – знаменитая Харьковская школа (1971). Андеграунд, неподцензурная, неформальная фотография открывала целые пласты жизни, не проявленные раньше, – об этом написаны научные исследования, но на выставке мы видим только одну из многих страниц: одесский шарм, максимальное приближение фотодокумента к реальности и поэзии одновременно.

Оказалось, что у советских граждан есть частная жизнь, есть городские пространства, где людям комфортно, и их не нужно контролировать. И что важно – есть искусство, которому все это интересно, которое может показать жизнь обычного человека. С уважением, без пафоса, но с состраданием.

Логична и оправдана в экспозиции связь черно-белой фотографии с фрагментами фильма «До свидания, мальчики» (1964) режиссера Михаила Калика. Фильм снимался в Евпатории и Одессе, и был узнаваем – с одной стороны, как городская среда и мизансцена, а с другой – как понятное современникам ожидание перемен, надежда на лучшее будущее. И трагедия войны, которая еще дышала, звучала, воспринималась не как история, а как реальность. Сценарий фильма Михаил Калик написал вместе с писателем-фронтовиком Борисом Исааковичем Балтером, который переработал свою более раннюю прозу «Трое из одного города», а название повести «До свидания, мальчики» (1962) услышал в песне давнего приятеля Булата Окуджавы. Впрочем, история создания этого удивительного фильма, настоящего кинематографического откровения «оттепели», сейчас не наша тема. Нельзя только не отметить операторскую работу Левана Пааташвили и музыку Микаэла Таривердиева – и по времени, и по духу их общий труд перекликается с идеями итальянского неореализма (1945 – 1955) .

И стилистически они также перекликаются с фотографиями Гершберга – в его снимках есть кинематографическое начало.

Кстати, Антониони и Висконти занимались не только игровым, но и документальным кино, так что родство кино- и фотографического языков проявляется и здесь тоже. И пусть в Восточную Европу это волна дошла не сразу, пусть практически полное отсутствие информации о современном мировом искусстве свелось к изоляции художников, были и есть идеи, которые витают в воздухе…

Тем интереснее включение в одесскую концепцию выставки современных гобеленов Саши Стояновой. В творческой биографии Стояновой – несколько значимых, персональных и коллективных музейных выставок: в Нью-Йорке и Чикаго, в Музее русского искусства в Рамат-Гане («О стульях, столах и других существах», 2009), в «Открытом музее» в Тефене (декабрь 2012 – январь 2013), в тель-авивском Музее «Эрец-Исраэль» («Вплетено в сознание», 2014). В нынешнюю рамат-ганскую выставку включены две работы: «Молитва» (2008) и из серии «Ждущие» (2016 – 2017), созданные в Израиле.

Саша Стоянова – художница с театральным образованием, увлеченная фотографией и дружившая с семьей Гершбергов, занимается гобеленами. Ее авторский стиль и опыт очевидны. Сложные образы, концептуальность – как будто бы одна сторона медали. А другая – это же текстиль! Он всегда привлекает и просто радует глаз своей тактильностью, особым ручным теплом, ощущением объема.

Как минимум, Стоянова заставляет нас задуматься о том, каким актуальным может быть традиционный, даже рутинный материал, если с ним работает современный художник. И почему время оказалось над ним не властно? Это во-первых. А во-вторых, что парадоксально, как такая осязаемая вещь/объект/предмет создает такую высокую степень обобщения? На полотнах вполне земные, понятные фигуры: пустые стулья, пушистая овца, традиционный семейный портрет. Казалось бы, что может быть проще? Но! «Ощущение правды на экране», о котором говорят в контексте неореализма, резонирует и здесь: зритель понимает/чувствует, что есть правда фактическая, а есть художественная. Правда вымысла, воображения. И еще не известно, что из них более реально. Стоянова наполняет гобелен возвышенным, совсем не бытовым смыслом. Монументальность ее работ (3, 5, даже 8 метров) и лаконизм композиций стали ее узнаваемым визуальным языком. В известной степени аскетизм помогает создавать метафору, в полотнах действительно нет ничего лишнего. В результате очень простые вещи и портреты не только возвращают зрителя к собственным воспоминаниям, но и приводят ко множеству интерпретаций, иллюзий, фантазий. Возможно, к литературным, философским или историческим аналогиям, возможно, к ментальным изыскам или к каким-то одесским историям, раз уж все мы вместе погружаемся в эту тему.

О медитативном искусстве принято говорить, когда художник настойчиво, подолгу и самостоятельно занимается каждой своей работой и методично доводит ее до результата. В этом – тоже правда о Стояновой: все эти годы в Израиле она именно так и поступает. Владеет всеми навыками обработки пряжи и ткачества, свободно подчиняя их искусству.

Наконец, необходимое уточнение. Выставка «Одесса. Время и смысл. Илья Гершберг. Саша Стоянова. Михаил Калик» проходит в Музее русского искусства, как бы странно это сейчас ни звучало. Этот городской музей носит имя меценатов Марии и Михаила Цетлиных, которые подарили Музею в городе Рамат-Ган свою частную коллекцию произведений русских художников. В их числе Валентин Серов, Леон Бакст, Александр Бенуа, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Петр Кончаловский и другие. На основе собрания Марии Самойловны и Михаила Осиповича в 1996 году музей был открыт, а сейчас – в 2022-м – посвящает выставку украинскому городу Одесса. Идея проекта родилась после начала военных действий и этой выставкой музей выражает свою однозначную позицию по отношению к российскому вторжению в Украину и свою солидарность с Украиной.

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Выставка «Одесса. Время и смысл. Илья Гершберг. Михаил Калик. Саша Стоянова» откроется 1 декабря. Выставка продлится до 1 апреля 2023 года.

Куратор выставки – Леся Войскун



Часы работы музея:

По вторникам и средам – с 12:00 с 18:00; по четвергам – с 12:00 до 20:00; по пятницам – с 9:00 до 13:00; по субботам – с 10:00 до 15:00. По воскресеньям и понедельникам музей закрыт.

Адрес музея: ул. Хибат Цион, 18, Рамат-Ган. Тел.:03-6188243

Фотографии работ Саши Стояновой – © Леонид Падруль