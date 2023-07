Верхнее фото – Михаэль Гетман. Photo – © עידן הרזון

Хореограф, философ, исследователь… Перво-наперво First Things. Интервью с хореографом и танцором Мишей Гетманом

First Things – первые вещи, самые важные, самые нужные, насущные, самые необходимые вещи и понятия. Что это такое и как передать, что это такое? Как передать раздумья о том «что это такое» в танце? Этим занимается хореограф и танцор Михаэль (Миша) Гетман в своей работе First Things, премьера которой состоится 31 июля на фестивале Tel-Aviv Dance 2023 в центре Cюзан Далаль и будет позже показана там же еще два раза в августе.

Что такое «перво-наперво» в танце? Это мир, в котором нет расстояния между нами и нашими знаниями о нём; это то, как нужно и можно об этом говорить; как человек, а точнее его тело, становится инструментом для достижения точности, для концентрации на различных аспектах переживания – прежде всего исполнителем – себя в мире.

Одно тело – одна точка в пространстве, одно тело – один удар, одно тело – одно слово. Постепенно перформер выстраивает структуру в ткани хореографии; кирпичик за кирпичиком, движение за движением, рассказывая о материи, форме, действии, объекте, заповедях и о ловушках. В чем же заключается ловушка? Об этом рассказывает в интервью перед премьерой Михаэль Гетман.

– Миша, вы только что вышли из зала после генеральной репетиции вашего балета. Вы волнуетесь перед премьерой или уже обрели фаталистическое спокойствие?

– Я придерживаюсь годами выработанной тактики: снаружи – полное спокойствие, ничего незаметно, а внутри, поверьте, зашкаливают все эмоции. Перед премьерой мне важно дать как можно больше свободы танцорам, тем, кто воплощает мой замысел. Именно через них я пытаюсь зрителям свои эмоции…

– Вы сами много лет были танцором, работали в «Бат-Шеве», в «Ballet Freiburg Pretty Ugly» в Германии, в других европейских компаниях. Параллельно вы начали заниматься хореографией, но со временем прекратили исполнять свои постановки. Почему?

– Я успел воплотить на сцене замыслы известнейших в мире хореографов, но десятилетие назад понял, что должен сосредоточиться на чём-то одном. Мне стало сложно быть одновременно внутри и снаружи, видеть свою работу изнутри и «лепить» ее извне. Хореография взяла верх – в своем театре я хочу быть тем персонажем, который наблюдает. И, хотя речь идёт о моём внутреннем мире, хореография как раз позволяет увидеть мой мир с другой точки зрения, глазами, а точнее телом другого человека. Мое креативное мышление строится на моих чувствах, но при этом я не дистанцируюсь от танцовщиков.

– Ваш подход придает восприятию танца как искусства более широкий взгляд, новые горизонты, новые углы зрения.

– И позволяет испытать и понять это через физические ощущения. Тело является одновременно и объектом, и субъектом. Я же пытаюсь навести порядок в реальности, суть которой оказывается под вопросом.

– Я обратила внимание, что вы ставите хореографию для дуэтов, соло, трио, для небольших групп, но не для ансамблей. Почему?

– Это так в тех случаях, когда я ставлю свою хореографию «для себя». Когда же меня приглашают европейские компании, я работаю с большими труппами. Хотя недавно я поставил мультижанровый перформанс – от театра до этнографии – под названием «Songs & Borders» для шести женщин с севера Израиля, из Верхней Галилеи и с Голанских высот, представляющих разные общины – друзскую, черкесскую, маронитов, арабскую, еврейскую. В Италии на одном из фестивалей прошедшей весной была показана моя работа для 12 танцовщиков. Но в качестве своего «продакшн» я предпочитаю камерные вещи, работы с социальным и общественным контекстом. Работая с группой легче спрятать свои чувства за рисунком танца или за взаимодействием танцовщиков друг с другом. Соло же – это всегда «душа нараспашку». Соло – это тело и душа, душа и музыка.

– Сольный танец сложнее поставить и сложнее исполнить – нет общего узора, вьется одна линия, нет слаженности ансамбля. Но для фестиваля Tel- Aviv Dance 2023 вы выбрали именно сольную работу. Почему?

– Мой выбор обусловлен пандемией, Covid-19. Исследования, первоначальная работа над этой постановкой начались во время короновируса, в дни карантинов, когда мы все были заперты дома, когда было больше времени на то, чтобы не смотреть вокруг, а задать вопросы себе самому: что такое человек? что такое я? С чем человек знакомится прежде всего, перво-наперво, что такое его First Things? Ребенок знакомится со своим телом, с речью, с темпом с чувствами, фантазией. Затем – с окружением. Эта тема «первых вещей» занимает меня последние годы. Не подумайте, что все эти годы я работал только надо одним этим соло. У меня были и другие постановки в Израиле, в Германии, Италии, Норвегии – я довольно много езжу по миру в качестве приглашенного хореографа.

Во время «короны» фестиваль Tel-Aviv Dance 2023 проводился он-лайн, я подготовил тогда 12-минутное видео сольного танца, предтечу нынешней работы First Things. Сейчас же я развил эту идею, работу, балет длится почти час и исполняет его прекрасный танцовщик Ариэль Гельбарт.

Мы уже показывали эту работу в Италии, на очень необычной сценической площадке в здании церкви, а в Тель-Авиве пройдет израильская премьера First Things – и таким образом я завершаю круг, показывая полную работу после ее он-лайн версии.

– Вы общаетесь с миром на языке своей хореографии, ваши слова – это жесты, позы, элементы движения.

– Я вижу мир сквозь призму танца, через хореографические очки, изучаю и воспринимаю мир каждый раз заново через свой балетный язык, на котором я задаю вопросы. Движения – это шаблоны, по которым мы живем. Они повсюду. Они эфемерны и осязаемы. Я же ищу способы, которые соединяют и формируют движения в хореографическую структуру. Для меня хореография – это процесс сборки, исследования, наблюдения за взаимосвязью между тем, что есть, как это работает, внешним видом и тем, что могло бы быть, тем, что не произошло.

Мой танец зачастую это также результат работы с художниками других дисциплин, изучения различных культур. Мультижанровость расширяет горизонты.

– А что с русской культурой? Почему вы подчеркиваете свою «русскость», точнее то, что ваши родители – родом из России? Вы же сам – уроженец Израиля. Почему вам так это важно?

– Мои родители приехали в Израиль в 1972 году, ещё до моего рождения. Они были участниками легендарной операции «Свадьба» – неудавшегося угона самолета тогдашними еврейскими диссидентами. Моя мать сидела в одиночной камере в тюрьме. Родители ушли в мир иной, они уже не рядом и то, что я упоминаю их имена – Дора Каролин и Захария Гетман – это память о них, рассказ о моих корнях. Сейчас, когда их уже нет в живых, мне это особенно важно. С годами возникает необходимость заняться своей идентификацией, своим происхождением, завершить незаконченный рассказ.

Я все время прокручиваю в воображении историю своих родителей: моя мать не успела мне рассказать, что она пережила в тюрьме; я не знаю, что происходило с ней в подвалах КГБ. Я ее расспрашивал, но она отказывалась рассказывать или, может, не успела. Это осталось тайной, которую она унесла с собой, и эта незаконченная история всё время со мной.

– Чем старше становишься, тем интереснее детские переживания.

– Я всё время вспоминаю какие-то детали, мелочи, хочу восстановить полную картину, причины поездок моей матери из Израиля в США, деятельность своих родителей.

– Безусловно, способствовавшую, возможности иммиграции и репатриации из Советского Союза.

– В балете, в движении можно показать боль воспоминаний, искривить точку зрения, резонировать, можно слушать и спрашивать тело, путешествовать во времени. Тело может стать отражением культурных и политических аспектов движения, различных техник как инструментов самовыражения, эстетики, ритмов.

– От воспоминаний детства вы перешли к философии движения.

– Я получил магистерскую степень в Университете Хаддерсфилда в Англии, мой диплом был посвящен философии Баруха Спинозы и его текстам. Казалось бы, далекая от танцев тема, но я творю сквозь тексты, много сотрудничаю с документальным театром. Я всегда исхожу из той позиции, что знаю мало и через другие искусства учусь, как другие люди выражают себя; какие практики и техники они используют; как соотносятся с миром.

Представьте себе мир, в котором нет расстояния между ним и нашими знаниями о нём. Как же тогда об этом говорить? Когда подрываются устои общества, сокращаются пространства существования нам остается полностью сосредоточиться на том, чтобы настроить себя «внутрь», как настраивают инструмент для достижения точности.

– Какая разница работы вашей работы как хореографа в Израиле и за рубежом? В чём разница? В восприятии мира, в характерах?

– В другой стране я чужак. Я отличаюсь от них. Я чувствую некую анонимность. Я смотрю иначе и это всегда приносит новые идеи. Вы открываете форточку в закрытом помещении и в него заходит свежий воздух – вот как я себя чувствую. Я вижу новых людей, новые нарративы, слышу новые рассказы. И я вижу других чужаков.

В Израиле же я в основном работаю с израильтянами. Я сам израильтянин и хорошо знаю себя и их. Тем не менее, у каждого есть свой взгляд на то, что такое реальность, что такое жизнь и каковы ее ценности, мораль. Эти разные взгляды обогащают мой хореографический язык. Я всегда сам чему-то учусь и продолжаю учиться у своих танцовщиков.

Для меня танец означает непрерывное путешествие и постоянное прибытие, а практиковать танец – значит практиковать физическое мышление. Творчество в танце – инстинктивно, интуитивно и любопытно и неуловимо.

– Вы пишете о First Thing так:

Я обнаружил, что нахожусь на границе между вещами.

Между явлениями.

И что горизонт никогда невозможно поймать с другой стороны.

Я спрашиваю пустоту о компромиссе между вещами.

Жду откровения.

Но пустота отдаёт только эхом моего голоса.

Вы пытаетесь поймать пустоту за горизонтом?

– Я пытаюсь поймать сам горизонт и действовать, играя, но не расслабляясь, всегда стремясь к чему-то. Пробую что-то строить, делать, пробую ещё раз и иду вперед. Меня притягивают многие вещи – и горизонт и то, что находится между вещами, между явлениями. Что-то между словом и смыслом, между языком и телом, присутствием и действием. Между шумом и тишиной, между хаосом и порядком, между тем, кто слушает и тем, кто исполняет, между музыкой и телом, светом и тьмой.

Мы не всегда можем описать какие-то явления словами или понять их рациональность. Но я хочу понять эти явления в своих работах и подобно скульптору отсекаю всё лишнее, через движение добираясь до сути вещей, до сути спрятанного.

– Фестиваль Tel-Aviv Dance – ваша вотчина. Я помню, что в 2017-м году балерина Талья Паз исполняла на этом фестивале соло в вашей хореографии.

– Я давно сотрудничаю с художественным руководителем фестиваля Наоми Перлов, которая, кстати, руководила школой повышения квалификации для профессиональных танцовщиков, где тогда учился Ариэль Гельбарт – феномальный танцовщик, перформер, который и исполняет мои «Первые вещи.

Михаэль Гетман также проводит семинары и мастер-классы по программам бакалавриата и магистратуры в ведущих учреждениях и танцевальных центрах в Израиле и за рубежом; ZHdk (Цюрих), Университет Чепмена (Лос-Анджелес), Artez (Аренхайм), Waapa (Перт, Австралия), Codarts (Роттердам), «Семинар ха-кибуцим» (Тель-Авив), Maslool (Тель-Авив) и другие.

Он учился танцу в школе «Бат-Дор« под руководством миссис Дженнет Ордман. Его профессиональная танцевальная карьера началась с приглашения Наоми Перловой присоединиться к ансамблю «Бат-Шева», и уже год он был в основной труппе ансамбля.

Гетман – лауреат хореографических премий нескольких международных хореографических конкурсов.

FIRST THINGS

Хореография: Михаэль Гетман

Танцор: Ариэль Гельбарт

Драматургия: Яэль Венеция

Световой дизайн: Надав Барнеа

Оригинальный саунд: Галь Хохберг, Михаэль Гетман

Художник по костюмам: Омри Альбо

Музыка:

Людвиг Ван Бетховен. Соната для фортепиано № 1 фа минор в исполнении Даниэля Баренбойма

Эйтэцу Хаяси | О-Тайко

Яннис Ксенакис | Плеяды II.

Премьера: 17 сентября 2022 года, Пезаро, Италия

Совместное производство с HangartFest, Пезаро, Италия

Израильская премьера Frist Things пройдет в рамках фестиваля Tel-Aviv Dance 31 июля. Дополнительные даты 10 и 31 августа.

Дополнительная информация – https://telavivdance.suzannedellal.org.il/en/events/michael-getman-first-things/

https://www.michaelgetman.com/

Интервью взяла © Маша Хинич. Фотографии предоставлены пресс-службой Центра Сюзан Далаль