Вторая неделя Tel Aviv Dance 2023

Верхнее фото: Radim Vizvary. PaperBoy Photo © D. Konecny

Началась вторая неделя фестиваля Tel Aviv Dance – необычного, свободного, предлагающего современный взгляд на танец и движение как на новое искусство, как на новый способ самовыражения. В Tel Aviv Dance 2023 принимают участие уникальные артисты и компании из разных стран: от Новой Зеландии до Танзании. Среди участников фестиваля: чешский мим Радим Визвари, израильские хореографы – Ясмин Годер, Михаэль Гетман, Ади Бутрус и другие.

В свете прошлогоднего успеха Tel Aviv Dance вновь открывает свои двери для местного и международного сообществ уличных танцев. Цель – дать возможность новым танцорам и зрителям познакомиться с различными стилями, такими как: хип-хоп, хаус, брейк-данс и другими. Обратите внимание и на программу Tel Aviv Dance Nights, организуемую Центром Сюзан Далаль в сотрудничестве с клубом «Тедер». В поздние вечерние часы будут проходить after-party после крупных мероприятийи заключительная вечеринка после финального спектакля «Отражения» Ади Бутруса.

Об избранных представлениях второй недели фестиваля:

Шоу «Свидетель» хореографа и танцовщицы Веры Ондрашиковой и ее «Коллектива» из Чехии рисует утопический пейзаж, напоминающий о великих и наводящих на размышления кинематографических моментах, рассказывающих об отношениях между человеком и природой, между сценой и светом.

Четверг, 27 июля. 18:30 и 21:00.

Перформансы Веры Ондрашиковой показывались на фестивале Tanec в Праге, Биеннале танца в Лионе, фестивале Aerowaves в Лондоне, Aerodance в Амстердаме, Cynetart в Дрездене и Masdanza на Канарских островах (1-я премия за групповую работу). Она работала хореографом в резиденции в Мексике, Германии и Франции. Создала хореографию для «Антикоды» Гавела на Новой сцене Национального театра, которая также была исполнена в Вашингтоне, Майами и Нью-Йорке в 2013 году. В качестве танцовщицы принимала участие в проектах чешских и зарубежных хореографов. Получила награду «Самая выдающаяся танцовщица» на фестивале Masdanza на Канарских островах и была номинирована на конкурсе Das beste deutsche Tanzsolo в Лейпциге.

Ее спектакль GUIDE показывался на Фестивале Израиля в 2018 году. А спектакль «Свидетель» получил приз зрительских симпатий на Czech Dance Platform в 2022 году.

В пятницу, 28 июля, в 14:00 на сцене Центра Сюзан Далаль выступит еще один гость из Чехии – мим Радим Визвари, выдающаяся фигура в современном европейском физическом театре пантомимы. Радим Визвари – артист пантомимы, автор, режиссер, хореограф и педагог. Преподает на факультете музыки и танца Пражской академии исполнительских искусств. Он также – художественный руководитель ансамбля «Латерна Магика», труппы «Пантомима Прага», Международного фестиваля пантомимы и международного уличного фестиваля в Таборе. Визвари получил множество наград в Чешской Республике, различных европейских странах и США, в том Thalia Prize 2016 года.

Его сольная работа, которая так и называется – Solo – это и классическая пантомима и движение буто, физическая комедия и современная театральная актуальная пантомима. Радим Визвари всегда передает влияние разных стилей и жанров, но, в конце концов, всегда идет своим путем. Он покажет как классические, так и современные, поэтические и комические номера, не сказав ни единого слова –- слова излишни в его искусстве.

В субботу, 29 июля, в 11:30 и в 13:30 Радим Визвари представит детский спектакль «Бумажный мальчик» – невербальную сказку с минималистичной сценографией, захватывающей воображение зрителей. Здесь главный герой – большой рулон бумаги, на котором отображаются истории. Радима Визвари превращает бумагу в фантастические сцены из сказочного мира.

В пятницу, 28 июля в 19:30 и 21:30 можно посмотреть представление «S.O.S. – Songs of Sequence» Ясмин Годдер, чей ансамбль из 11 исполнителей приглашает публику пройти вместе путь к созданию сообщества, основанном на чувстве сопереживания.

В субботу, 29 июля в 20:30 в Центре Сузан Далаль пройдет спектакль «Работы в тишине» в хореографии знаменитой Люсинды Чайлдс, одной из самых заметных хореографов 20-го века, в исполнении Dance On Ensemble – берлинской труппы для профессиональных танцовщиков старше 40 лет.

«Работы в тишине» дают представление о решающем этапе развития хореографии Люсинды Чайлдс. Это собрание ее ранних работ, впервые показанные в 1970-х годах, интересны своей значимостью в истории современного танца.

Чайлдс сосредоточена на соотношении тела и пространстве, на сути начального движения – от ходьбы до бега, от смены направления, от прыжков до пируэтов. «Работы в тишине» иллюстрируют эволюцию движения в танец через хореографическое видение Люсинды Чайлдс, выражают хрупкость и человечность и идеально подходят для танцоров Dance On Ensemble, берлинской компания для профессиональных танцовщиков старше 40 лет.

Dance On Ensemble был основан в 2015 году берлинской культурной некоммерческой организацией «Bureau Ritter» в рамках инициативы «Dance On».

Люсинда Чайлдс начала свою карьеру в 1963 году в «The Judson Dance Theater» в Нью-Йорке. Она сформировала свою собственную танцевальную труппу в 1973 году и всегда выступала в качестве основного исполнителя и ведущего хореографа в различных постановках. На протяжении многих лет Чайлдс сотрудничал с десятками композиторов, дизайнеров и крупными балетными труппами. Люсинда Чайлдс получила множество наград, в том числе премию NEA/NEFA American Masterpiece Award, премию Сэмюэля Х. Скриппса за жизненные достижения в 2017 году и премию «Золотой лев» Венецианской биеннале танца. В 2004 году она была удостоена французского Ордена искусств и литературы.

Дальнейшая программа фестиваля на сайте – https://telavivdance.suzannedellal.org.il/

Анат Фишер Левентон, генеральный директор Центра Сюзан Далаль:

«Ежегодный фестиваль Tel Aviv Dance проходит в Центре Сюзан Далаль вот уже 25 лет. В этом году мы разработали разнообразную и увлекательную программу фестиваля, включающую выступления зарубежных и местных танцевальных компаний, стрит-данс ивенты и спектакли для всей семьи. Это настоящий праздник танца с разнообразной и современной программой. Мы приглашаем публику открыть для себя новые таланты, увидеть танцы разных культур и стилей, а также спектакли, подходящие как для любителей танцев, так и для всей семьи».

Наоми Перлов, художественный руководитель Центра Сюзан Далаль:

«Фестиваль приглашает вас открыть уникальный и увлекательный мир каждого артиста и артистки, по-новому взглянуть на танец, играющий жизненно важную роль в объединении людей, в слиянии культур и в развитии международного языка танца. Фестиваль стал магнитом как для танцовщиков и хореографов из-за рубежа, так и для израильских исполнителей и исполнительниц, в том числе и благодаря программе 1|2|3, которую Центр осуществляет уже второй год подряд».

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=HhbTdqI-zvI

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О Центре Сюзан Далаль:

Центр Сюзан Далаль, основанный в 1989 году – самый крупный центр танцевального искусства в Израиле на протяжении тридцати с лишним лет.

Этот культурный центр расположен в отдельном комплексе в Тель-Авиве, район Неве-Цедек. Ежегодно здесь проходит более 600 разнообразных постановок, мероприятий, фестивалей, программ, резиденций и мастер-классов в области современного танца и исполнительского искусства.

С момента основания Центр занимается популяризацией израильского танца на международном уровне и позиционированием танца, как центральной части израильской культуры на местном уровне. Центр стал профессиональным трамплином для многих израильских хореографов, создав десятки инновационных программ для поддержки танцевального комьюнити, а также платформ для знакомства с молодыми артистами и привлечения новой аудитории к жанру танца. В 2010 году Центр Сюзан Далаль стал лауреатом Премии Израиля в области танцевального искусства.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и спорта, муниципалитета Тель-Авива

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/search/?producer=159&all=1 или на сайте https://telavivdance.suzannedellal.org.il/

Текст подготовила Маша Хинич.

Photos by David Kretonic, Sandro Zef, Jubal Battisti, David Konecny, Martin Argyroglo, Samanta Cinquini, Asya Skorik, Vojtěch Brtnický.

Фотографии предоставлены пресс-отделом Центра Сюзан Далаль.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting