«Питер Граймс» Бенджамина Бриттена в Израильской опере: один человек против всех в городке

Верхнее фото: Peter Grimes — photo Krzysztof-Bieliński

С 20 по 30 ноября 2026 года Израильская опера представит одну из самых значительных опер XX века — «Питер Граймс» Бенджамина Бриттена. Режиссер спектакля — знаменитый польский постановщик Мариуш Трелиньский. Сценографию создал всемирно известный словацкий художник, архитектор и дизайнер Борис Кудличка. За дирижерским пультом — маэстро Александр Джоэл.

Что происходит, когда весь городок объединяется против одного человека? Когда слухи становятся убедительнее фактов, подозрения заменяют доказательства, а общественное мнение превращается в приговор?

Именно об этом рассказывает «Питер Граймс» — опера, написанная более восьмидесяти лет назад, но звучащая сегодня с поразительной актуальностью.

Спектакль создан совместно Израильской оперой и Польской национальной оперой. Его премьера состоялась в Варшаве 23 июня 2023 года.

В центре истории — рыбак Питер Граймс, живущий в небольшом приморском городке на восточном побережье Англии. Он нелюдим, упрям, не похож на окружающих и не слишком стремится им понравиться. После гибели его юного помощника Граймс оказывается перед судом. Судья признает произошедшее несчастным случаем, но для жителей городка вопрос уже решен: Граймс виновен.

Лишь немногие, среди которых школьная учительница Эллен Орфорд и отставной капитан Болстроуд, пытаются понять этого человека. Но когда происходит новая трагедия, подозрения перерастают в коллективную ненависть.

Кто же такой Питер Граймс? Жертва жестокого общества или человек, который сам несет ответственность за свою судьбу? Бриттен не предлагает простого ответа. Именно эта неоднозначность делает его оперу такой сильной.

Мариуш Трелиньский: история человека, которого объявили чужим

Для Мариуша Трелиньского «Питер Граймс» — прежде всего психологическая драма о человеке и обществе, которое не умеет принимать тех, кто отличается от большинства.

По словам режиссера, это одно из немногих произведений, которые не требуют о осовременивания. В самой опере уже заключено все, что делает ее актуальной: нравственная неоднозначность, психологическая глубина, тайна, конфликт личности и общества.Трелиньского интересует не только судьба главного героя, но и механизм коллективной жестокости. Как обычные люди, каждый из которых по отдельности может казаться вполне добропорядочным, превращаются в толпу, готовую уничтожить того, кого считают чужим? При этом режиссер не стремится сделать Граймса безупречным героем. Напротив, его противоречивость, отчужденность и неспособность найти общий язык с окружающими становятся важнейшей частью спектакля.

Перед варшавской премьерой Трелиньский называл «Граймса» реалистической оперой о маленьком городке, подобном тому, где жил сам Бриттен, и говорил, что общество всегда находит виноватого, а противоположности — вина и невиновность героя, реализм и поэзия, мрачность и юмор — сосуществуют в ней одновременно. Его Граймс — обыкновенный человек, несмотря на его отчуждённость.

Мариуш Трелиньский учился на режиссёрском факультете Киношколы в Лодзи и начинал свою карьеру в кино: его картина «Прощание с осенью» по повести Виткацего была показана на Венецианском фестивале, а затем он снял фильм «Кроткая» по мотивам рассказа Достоевского. В опере он дебютировал в 1995 году, в 1999-м поставил в Варшаве «Мадам Баттерфляй» вместе со сценографом Борисом Кудличкой, с которым работает почти четверть века, и этот спектакль, который увидел Пласидо Доминго, открыл ему путь на мировые сцены: в 2001 году по приглашению певца постановку перенесли в Вашингтонскую оперу, а в 2005-м показали в Мариинском театре. С 2008 года Трелиньский руководит Национальной оперой в Варшаве. В Израильской опере он ставил «Мадам Баттерфляй» в 2008, 2012 и 2022 годах, «Пиковую даму» в 2010-м и «Орфея и Эвридику» в 2012-м, так что «Питер Граймс» станет четвёртой оперой, поставленной им на тель-авивской сцене.

Борис Кудличка: море как действующее лицо

Особое место в спектакле занимает сценография Бориса Кудлички — всемирно известного словацкого художника, архитектора и дизайнера, многолетнего творческого партнера Трелиньского.

Их творческий союз продолжается уже несколько десятилетий. Вместе они создали целый ряд постановок, в которых сценография становится не просто оформлением действия, а важнейшей частью драматургии.

В «Питере Граймсе» море — не просто фон, на котором разворачивается история. Оно словно становится еще одним персонажем. Черная рыбацкая лодка, причалы, огромные видеопроекции волн создают пространство, в котором реальность постепенно смешивается с тревогами и страхами главного героя.Море здесь может быть спокойным и почти прекрасным, но в любой момент превращается в грозную, неуправляемую стихию. Так же меняется настроение жителей городка — от настороженности до открытой враждебности.

В этой постановке внешнее пространство становится отражением внутреннего мира Питера Граймса. Чем сильнее общество отталкивает его, тем более одиноким и беззащитным он оказывается перед лицом окружающих.

Как родилась одна из величайших британских опер

История создания «Питера Граймса» сама по себе необычна. Бенджамин Бриттен открыл для себя будущий сюжет вдали от родины. В 1939 году композитор вместе с певцом Питером Пирсом уехал в Соединенные Штаты. Именно там он прочитал статью писателя Эдварда Моргана Форстера о поэте Джордже Крэббе, а затем познакомился с его поэмой «Городок».

Действие поэмы разворачивается в рыбацком поселении, напоминающем Олдборо на побережье графства Суффолк — места, с которыми была тесно связана жизнь самого Бриттена.

История рыбака Питера Граймса глубоко взволновала композитора. При поддержке дирижера Сергея Кусевицкого он получил заказ на создание оперы, а после возвращения в Англию в 1942 году приступил к работе.

Либретто написал Монтегю Слейтер. Однако между литературным первоисточником и оперой существует принципиальная разница.

У Крэбба Питер Граймс — жестокий человек, практически не вызывающий сочувствия. Бриттен и его соавторы создали гораздо более сложный образ. Их герой не лишен недостатков, но он одинок, непонятен окружающим и отчаянно пытается найти свое место в мире. В этой истории нередко усматривают отражение личного опыта самого композитора, который, будучи убежденным пацифистом, хорошо знал, что значит оказаться в конфликте с общественным мнением.

Мировая премьера «Питера Граймса» состоялась 7 июня 1945 года в лондонском театре «Сэдлерс-Уэллс», вскоре после окончания войны в Европе. Заглавную партию исполнил Питер Пирс, для которого Бриттен написал эту роль. За дирижерским пультом стоял Реджинальд Гудолл.

Успех спектакля в Лондоне оказался ошеломительным: сборы сравнялись со сборами «Богемы» и «Мадам Баттерфляй», шедших в те же недели в том же театре, хотя часть артистов поначалу возражала против сложностей партитуры. Кусевицкий, считавший оперу лучшей со времён «Кармен», уступил право первого исполнения лондонской труппе, заявив, что она принадлежит не ему, а всему миру. В Америке её впервые исполнили в 1946 году в Тэнглвуде под управлением ученика Кусевицкого Леонарда Бернстайна, а Бриттен посвятил оперу жене дирижёра.

Музыка, в которой слышно море

«Питер Граймс» — произведение, в котором музыка не просто сопровождает сценическое действие, а рассказывает собственную историю. Бриттен удивительно точно передает в ней атмосферу приморского городка, характеры его жителей, скрытые страхи и внутренние переживания главного героя. Особенно знамениты оркестровые интерлюдии, разделяющие сцены оперы. В них море предстает в самых разных состояниях: от прозрачной тишины рассвета до тревожного ожидания шторма и неистовой бури.

Эти оркестровые картины давно обрели самостоятельную концертную жизнь и входят в репертуар ведущих симфонических оркестров мира.

Но не менее важен в «Питере Граймсе» хор. Он становится голосом всего городка — многоликим, изменчивым, порой сочувствующим, а порой беспощадным. Именно через хоровые сцены Бриттен показывает, как отдельные голоса постепенно сливаются в единую силу, которой уже невозможно противостоять.

И, возможно, в этом заключается одна из главных особенностей оперы: здесь нет привычного разделения на добро и зло. Есть люди, каждый со своими страхами, слабостями и убеждениями. И есть трагедия, которая происходит, когда желание найти виновного оказывается сильнее желания понять другого.

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Бенджамин Бриттен. «Питер Граймс»

Совместная постановка Израильской оперы и Польской национальной оперы.

Режиссер-постановщик — Мариуш Трелиньский

Дирижер — Александр Джоэл

Художник-сценограф — Борис Кудличка

Художник по костюмам — Марек Адамский

Художник по свету — Марк Хайнц

Видеоарт — Бартек Мацяс

Хореография — Яцек Пшибылович

В ноябрьских спектаклях заглавную партию исполнят теноры Питер Уэдд и Джулиан Хаббард. Эллен Орфорд – сопрано Алла Василевицкая и Шакед Струль. В роли капитана Болстроуда выступит баритон Эрик Грин.

В спектакле также участвуют солисты Израильской оперы и приглашенные исполнители: Энтони Уэбб, Одед Райх, Рона Шрира, Ярден Киперман, Вероника Брук, Рания Атик, Эфрат Ха-Коэн Брам, Том Коэн, Анат Чарны, Тамара Навот, Ади Эзра, Йоав Аялон и Яир Полищук.

В спектакле принимают участие Хор Израильской оперы под руководством Итая Берковича и Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона.

Пятница, 20 ноября, 13:00

Воскресенье, 22 ноября, 19:30 — гала-вечер

Понедельник, 23 ноября, 20:00

Среда, 25 ноября, 18:00

Четверг, 26 ноября, 20:00

Пятница, 27 ноября, 13:00

Суббота, 28 ноября, 20:00

Понедельник, 30 ноября, 20:00

Оперный театр Тель-Авива. (бульвар Шауль а-Мелех 19).

Опера исполняется по-английски, титры на иврите и английском.

Photos by Krzysztof Bieliński

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=wX-JBkRu7_E

Автор видео — Jędrzej Bączyk.

Дополнительная информация: www.israel-opera.co.il/show/פיטר-גריימס-2/

Билеты также в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/peter-grimes

Текст: Маша Хинич

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting