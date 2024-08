«SAY MY NAME» в HADIVE

Фото: SAY MY NAME -צילום אלינור מילצ’ן. Фото – Элинор Мильчин. Предоставлено пресс-службой

HADIVE – новое театральное пространство в Тель-Авиве. Поразительно, что оно появилось в эти дни. А может и закономерно. Надо бы перечитать всемирную историю войн. Первый спектакль прошел во вторник 27 августа, повторы – в понедельник 2 сентября и во вторник 17 сентября. Все названия, как водится, в эпоху глобализации – английские. Спектакль – «SAY MY NAME». Место – HADIVE. Куда ныряете, дайверы, и зачем? Этим вопросом задаются и создатели театрально-иммерсивного шоу «Назови мое имя» – Ронит Мушкатблит и Элинор Мильчин.

«SAY MY NAME» – театральное шоу, проходящее в зале ожидания неизвестного; в месте, которое находится «между», в месте, где персонажи и зрители свободно общаются, ждут, когда назовут их имя и задаются вопросом «что значит чувствовать себя живым?», мыслями о быстротечности жизни, могут испытать новое измерение в пространстве жизни и поразмышлять о смерти – теме, о которой люди избегают говорить.

Шоу SAY MY NAME предлагает зрителям самым неожиданным образом, остроумно и забавно взглянуть на жизнь и смерть немного с другой стороны. Переплетая личные переживания зрителей с повествованием спектакля, его создательницы отправляют актеров и публику в эмоциональное путешествие, освещающее разные истории жизни каждого человека, его воспоминания, сожаления и признания. В терминале между мирами всплывают воспоминания, которые мы хотели бы сохранить навсегда, вопросы о наследии, которое мы оставим после себя, и о том, кто будет последним человеком, который будет нас помнить.

SAY MY NAME – первое шоу, появившаяся в пространстве HADIVE – новой некоммерческой художественной организации, созданной Ронит Мушкатблит и Элинор Мильчин для сотрудничества широкого круга авторов в области междисциплинарной культуры

Элинор Мильчин – многопрофильная художница, занимающаяся фотографией, писательством, иллюстрацией и видеоартом. Журнал Critics of Art in America и музей LACMA определили ее новаторство и уникальную технику как «освобождение среды». Мильчин преподавала в Академии искусств и дизайна «Бецалель» в Иерусалиме и создала множество проектов, включая «живые» видео-выступления с оркестром в Израиле, Европе и США. Она – соучредитель Artea Projects в Нью-Йорке. Она также сняла два документальных фильма об искусстве, написала и опубликовала ряд книг, в том числе две детские книги: «Невидимая история» (совместно с Фондом Эн Зайдель) и «Волшебное письмо», ставшее бестселлером в Израиле и превращенное ею совместно с Ронит Мушкатблит в спектакль, получивший несколько наград, в том числе и как лучший спектакль на Хайфском фестивале спектаклей для детей. В настоящее время Элинор Мильчин работает над театральным проектом под названием «Без названия 194418», который она написала вместе с Шарон Бурштейн-Бикчи и который будет показан на сцене Дортмундского театра в Германии в мае 2025 года.

Ронит Мушкатблит – театральный режиссер, драматург и генеральный директор организации «LABA: Лаборатория еврейской культуры». Она изучала театральную режиссуру в Актерской студии в Нью-Йорке, сочетая в своем методе искусство и еврейскую культуру. Среди ее режиссерских работ – «Волшебное письмо» Элеоноры Мильчин, «NAME GAME» Йегуды Хаймана и Сары Фельдер, международный спектакль «Zoom», «В ожидании Годо» и «Ремесло жизни» для NEW YIDDISH REP в Нью-Йорке. Она также создала театральные адаптации детских книг для нескольких театров в США.

В спектакле «SAY MY NAME» принимают участие актеры: Реут Аджами, Нина Котлер, Ора Меирсон, Роберто Поллак, Томер Шарон и Бен-Зеев Рабиан.

Адрес: Тель-Авив. улица ха-Тхия, 27,строение 3426 (бывший рыбный рынок Яффо).

https://www.hadive.org.il/

https://www.hadive.org.il/he/show/say-my-name/

https://www.hadive.org.il/show/say-my-name-2/