Верхнее фото: © Авраам Хай (предоставлено пресс-отделом галереи “Гордон”)

В иерусалимской галерее “Гордон” (сразу напомню, что очень давняя и главная “Гордон” расположена в Тель-Авиве, а иерусалимский филиал открылся на исходе короны) проходит выставка художницы Шарон Полякин “Верный город” (The Faithful City).

Для меня главное свойство искусства Шарон Полякин – ее умение удивлять: каждый раз, каждой новой выставкой, каждой новой работой. Но на сей раз Шарон удивила еще больше: ее линия, ее графика вышли в трехмерное пространство. Впрочем, не первый раз.

Выставка в “Гордон” построена из серий рисунков – больших и очень больших и инсталляций-объектов – объемов из проволоки, переходящей в фирменную, тонкую, запутанную нить из случайно размотавшегося клубка идей Шарон Полякин на ее почти монохромных работах, силуэты которых будто бы выбиты как точка-тире-точка. Суть всего этого – линия и искусство рисунка, буквально “вытекающие” из клубка закрученных связей.

Шарон Полякин – известная израильская художница, график и рисовальщица. Она удостоена многих призов, в том числе и приза Рапопорта за 2010 год, по следам которого и была устроена ее выставка в Тель-Авиве в 2011 году. До этого выставка гравюр Полякин экспонировалась в Тель-Авивском музее в 2002 году. Позже – еще одна выставка в Ашдодском музее искусств в 2012 году. И потом – еще много и много выставок.

Шарон Полякин – символ авангарда, выпускница “Бецалеля”, где дух свободы равнозначен умению рисовать. С 2007 года она возглавляла факультет искусств Хайфского университета. До этого, почти 20 лет, с 1987 по 2006 год работала в “Семинаре печати” в Иерусалиме как художница и график, и стала известной специалисткой по различного вида гравюрным работам – области, требующей огромных знаний как традиционных видов гравюры, так и новых. Отсюда – ее фирменная прорезанная линия.

Многие художники на определенном этапе обращаются к гравюре, но мало кто именно из методов гравюры развивает свой стиль живописи – так, как это удалось Шарон Полякин. Силуэты, образы, фигуры, “цитаты” с полотен великих (Гойя, Дюрер и Веласкес), воины и цикламены – все прорисовано одной линией. Шарон разработала особую технику, ставшую для нее средством “перевода” гравюры в живопись. Она рисует чернилами на бумаге, переводит рисунки на пергамент и проецирует их на холст, по которому уже пишет красками, создавая сцены в традициях рисунка и гравюры. Отсюда – и впечатление чертежа, отпечатка гравюрного пресса, того, что Шарон Полякин называет своим альтер-эго – “рабочий рисунка у гравюрного станка в грязной одежде, заляпанной пятнами краски, погруженный в физический процесс создания картины”. Она точно обрабатывает поверхность картины, закручивая все спиралью линий, нанизывая на них птицы, ноты, цветы, людей, объекты, проверяя границы художественного опыта.

Вот здесь на сайте галереи можно посмотреть работы Шарон Полякин – не все, конечно…. https://www.gordongallery.co.il/exhibition/sharon-poliakine-the-faithful-city

https://www.gordongallery.co.il/gg-viewing-rooms/sharonpoliakine

Куратор выставки Йонатан Хиршфельд пишет: “«Картины Шарон Полякиной – виртуоза фактуры и внутреннего времени – творят для нас волшебство: она изображает мир не так, как это делает изображение на экране, а через ее взгляд, который подчинен ее внутренней жизни. Вот гладиолусы, Иерусалим, протянутая рука, намек на Веласкеса. Память, сон и время».

Адрес: Центр Сапир, корпус 3, Иерусалим

Главная галерея – 3-й этаж

Встреча с Шарон Полякин пройдет в иерусалимской галерее “Гордон” в пятницу,12 мая, в 11:00.

Часы работы: вторник-четверг 11:00 – 18:00 / пятница-суббота 10:00 – 14:00 / воскресенье и понедельник по предварительной записи

Сайт галереи https://www.gordongallery.co.il/