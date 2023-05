Шавуот в самом роскошном отеле Израиля The Ritz-Carlton Herzliya

Верхнее фото: Ritz by Nicky Westphal



Бренд The Ritz-Carlton является олицетворением современной роскоши и синонимом безупречного сервиса в гостиничной индустрии всего мира. В Израиле он представлен только одним отелем – The Ritz-Carlton Herzliya в герцлийской марине.

The Ritz-Carlton Herzliya, который считается самым престижным отелем в этом приморском городе, предлагает своим гостям исключительные гастрономические впечатления и легендарное обслуживание, соответствующее прославленной репутации бренда. Расположенное над мариной 12-этажное здание спроектировано архитектурным бюро Ranni Ziss Architects ltd, а интерьеры созданы всемирно известной нью-йоркской дизайнерской фирмой Studio Gaia. Отель включает 115 просторных стильных номеров и 82 великолепных люкса, в том числе, полулюкс и президентский люкс. Интерьеры отеля вдохновлены роскошным стилем жизни в гавани, а из его окон и с балконов открывается захватывающий вид на Средиземное море и яхты. В 2022 году The Ritz-Carlton Herzliya получил награду Forbes как самый роскошный отель Израиля.

Гости The Ritz-Carlton Herzliya могут воспользоваться услугами спа-центра, где инновации престижного израильского бренда косметики для ухода за кожей Christina Skincare сочетаются с легендарным сервисом Ritz-Carlton. А бескрайние просторы Средиземного моря обеспечивают идеальный фон для расслабляющего отдыха в нескольких минутах от полного жизни Тель-Авива.

В спа-центре The Ritz-Carlton разработаны холистические и омолаживающие программы, основанные на натуральных местных ингредиентах и передовых технологиях, и эксклюзивные процедуры. Две самые популярные из них: отшелушивающий скраб из косточек винограда сорта каберне, который обновляет кожу и обеспечивает глубокий эффект, проникающий во все поры, и великолепная процедура для перезагрузки красоты, которая возвращает силы и энергию, делая более молодой даже походку.

К услугам гостей также обертывание с богатой минералами грязью, различные виды массажа, процедуры по уходу за лицом, сухая и влажная сауны, королевский турецкий хамам, ультрасовременный фитнес-центр с видом на море, бассейн и бар на крыше, а также лаундж Relax, где можно расслабиться до и после процедур.

Еще одним уникальным преимуществом The Ritz-Carlton Herzliya является один из лучших кошерных ресторанов в Израиле Herbert Samuel, известный своими инновационными интерпретациями французской и средиземноморской кухни.

В меню ресторана представлены мясные и рыбные блюда из свежих ингредиентов с местного рынка, а также лучшие израильские вина, В 2020 Herbert Samuel удостоился премии «Лучший ресторан класса люкс» от World Luxury Restaurant Awards.

А в эти дни фешенебельный отель The Ritz-Carlton Herzliya международной сети Marriott приглашает вас отпраздновать Шавуот в интернациональной, романтической и эксклюзивной атмосфере в одном из самых красивых мест страны, с невероятным видом на море и яхты.

Гостей отеля ждут специальные цены для заказавших 2 ночи, включая праздничный ужин по системе шведский стол с большим ассортиментом молочных блюд, пастами, пиццами и сюрпризом от шеф-повара.

Пакет «Весенние мгновения», в который входит проживание и 30-минутный отдых в спа-центре отеля для каждого из пары.

В пятницу гостям будет предлагаться мясной ужин-буфет.

В честь праздника Шавуот отель приглашает на вечера сыра и вина по особой цене в баре отеля Blends Lounge. Приходите провести время в приятной атмофере и с изысканным угощением под чарующие звуки саксофона.

Обращаем ваше внимание на то, что минимальный срок пребывания в дни праздника Шавуот составляет 2 ночи.

Дополнительная информация и заказ номеров: Luxury Herzliya Hotels & Resorts | The Ritz-Carlton, Herzliya (ritzcarlton.com)

Кроме того, получить информацию и сделать заказ (в том числе и на русском языке) можно по телефону: 09-3735000.

Photos by: Matthew Shaw Photography©, NICKY WESTPHAL

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting