София Мазар: Мы помогаем сделать первый шаг

Верхнее фото: София Мазар – photo © Yoel Levy

Интервью первоначально опубликовано на сайте “Вести” 19.06.23 – https://www.vesty.co.il/main/article/b1ujmcndh

Со 2 по 25 июля, в Иерусалиме и в Тель-Авиве пройдет 4-й Фестиваль Иерусалимской Лирической Оперы, на котором будет представлена обширная музыкальная программа – от сочинений Вивальди и Генделя до произведений Бизе, Бартока и Рахманинова. Фестиваль Лирической Оперы в Иерусалиме привлекает к сотрудничеству ведущие оркестры Израиля, дирижёров, режиссеров и солистов известных музыкальных театров Европы, среди которых Джулио Боскетти, Алин Стойка, Михаль Партика, Паоло Спадаро, Марта Маталон, Денис Седов и многие другие. Оперные постановки будут показаны в сопровождении Иерусалимского Симфонического Оркестра. И еще, что немаловажно: в этом году Фестиваль вновь посвящен искусству сюрреализма, которое, как нельзя точно, отражают слова одного из основателей сюрреализма Анри Бретона, представлявшего сюрреализм как «полное раскрепощение духа». О фестивале в интервью Маше Хинич рассказывает его художественный руководитель София Мазар.

– Мне кажется очень важным сразу пояснить, что, когда говорят «Фестиваль Лирической Оперы», то подразумевают не набор концертов, а целый месяц различных событий. Ваш фестиваль является детищем ассоциации «Иерусалимская Лирическая Опера», которая на протяжении всего года проводит оперные мастерские, конкурс, другие мероприятия, и венцом этой деятельности является летний июльский Фестиваль. Софья, расскажите, что будет происходить в июле?

– Совершенно верно – наш фестиваль набор музыкальных событий, а тематический фестиваль. Так что естественно, что в первую очередь мы выбираем тему, и в этом году решили продолжить начатое прошлым летом. Фестиваль прошлого года был посвящен нео-сюрреализму, а в этом мы обращаемся к сюрреализму, потому что в нынешней ситуации в мире эта тема достаточно интересна и актуальна. Если мы обратимся к манифестам Анри Бретона, одного из основателей сюрреализма, то поймем, что он хотел сгладить различия между противоположностями – между прекрасным и уродливым, истинным и ложным. В том, что общество подчеркивает эти различия, он видел процессы, которые ведут к насилию и ненависти.

– Эта тема не касается только музыки, она касается общей ситуации на планете, глобальной политической реальности.

– Именно так. В мире огромное количество конфликтов, неприятий: если одно мнение отличается от другого, оно становится предметом гонений, преследований. И нам показалось, что музыка, и, в частности, оперное искусство объясняет, как можно сосуществовать в этом мире, как сглаживаются конфликты. Как попробовать сделать так, чтобы противоречия существовали без насилия и унижений, но в атмосфере созидания нового, духовного, радостного. Мне кажется, что именно оперное искусство в его своеобразии, в трактовках разных режиссеров, в спектаклях, где используется столь разнообразная музыка, позволяет разным людям высказывать свои точки зрения – не только иные, но и противоположные, и тем не менее их можно излагать таким образом, чтобы привести не к насилию, не к конфликту, а к примирению и согласию.

– Вы используете для достижения этих целей оперу – жанр трагедийный: обычно оперы строятся вокруг тех или иных конфликтов, от семейных до государственных, главные герои зачастую погибают. Нет ли в этом противоречия?

– Вы правы, оперы строятся на трагических сюжетах, но сюжеты, как правило, взяты из литературных произведений, на основе которых пишутся либретто, чьи авторы привносят свое видение. «Кармен» Бизе создана по мотивам новеллы Мериме, но в либретто она уже получила другое видение. Это касается любого либретто, которое зависит от времени, места, страны, где родился либреттист и той реальности, в которой он находится. Далее композитор вносит свое видение в трактовку. А затем приходит режиссер. Мы живем в такой период, когда профессия режиссера становится, быть может, основной. Режиссеры создают свою оригинальную современную концепцию, отличающуюся от того, что было принято в традиционном прочтении. Здесь нет конфликта между трагическим финалом и попыткой оперного искусства найти решение проблемы. В оперном спектакле принимают участие много со-творцов, начиная от писателя, либреттиста, композитора, и заканчивая режиссером и дирижером. Я упомянула «Кармен», где мы видим столкновение человеческих противоположностей между нормативом и чем-то, на взгляд Мериме и Бизе совершенно не европейским, странным, свободолюбивым. Такой взгляд на норматив – как можно вписываться в него, и нужно ли вписываться в него – остается актуальным во все времена. Опера «Кармен» так популярна среди постановщиков не только потому, что это прекрасная музыка, но потому что в ней есть вечная тема конфликта между нормой и «не нормой и попытка примирить противоречия.

– Вы примеряете противоречия, сотрудничая с очень интересными режиссерами, в частности, с Катей Корабельник и с загадочным режиссером по фамилии Рокк. Как вы их находите?

– В каждом случае по-разному. Вижу интересную постановку, выясняю, кто ее режиссер, знакомлюсь с другими его работами, проверяю возможность пригласить его поставить оперу на нашем фестивале, с нашими артистами, для израильской аудитории. Что касается Рокка, то это сценическое имя режиссера, родом из Словении, Рольфа Рокка. Он взял это имя в честь своей преподавательницы сценического искусства, составив буквы ее и своего имени в акроним. Рокк много работает в северной Европе, сейчас он ставит спектакли в Германии, Норвегии, Швеции, Дании. Много лет был художественным директором оперного фестиваля в Праге, но отказался от административной должности в пользу своей деятельности как постановщика. Нам очень понравилась его постановка оперы Виктора Ульмана на фестивале в Германии. Она была такой необычной, что мы пригласили его поставить «Кармен» для нашего фестиваля.

– И у вас получилось…

– Да! Не буду раскрывать деталей спектакля, на мой взгляд, это т очень интересно. Что касается других режиссеров, иногда они сами обращаются к нам. Одно из таких обращений мы получили от Кати Корабельник, с которой сотрудничаем уже второй год. В прошлом году она делала у нас «Русалку», а в этом мы решили с ней поставить «Альчину» Генделя…

– Несмотря на то, что «Альчина» совсем недавно была представлена на сцене Израильской Оперы. Вас это не смущает?

– В Израильской Опере она была поставлена год назад, и дирижер у нас тот же – Эйтан Шмайссер, мы с ним плодотворно сотрудничаем, и, надеюсь, это сотрудничество будет только расширяться. У нас будет другая постановка – другой режиссер, другое видение и, конечно, другие исполнители. И уверяю вас, это будет прекрасно, поскольку выбор певцов это очень ответственное решение, и мы тщательно проводим кастинг. Кате Корабельник, как режиссеру, очень близка тема свободы, и она связывает нашу постановку со знаменитым рок-фестивалем в Неваде, раскрепощенной атмосферой, когда участники фестиваля собираются посреди пустыни, чувствуют себя частью природы. В «Альчине», в образе ее главной героини, элемент стремления к духовной свободе очень силен.

– Но давайте все-таки вернемся к вопросу, а что же такое «Иерусалимская Лирическая Опера».

– Прежде всего, это ассоциация. Ассоциация «Иерусалимская Лирическая Опера» – молодая организация, мы развиваемся и растем. «Иерусалимская Лирическая Опера» – это фестиваль, конкурс, мастер-классы, концерты, оперные постановки. Будущий сезон мы открываем оперой Бартока «Синяя борода» в октябре 2023 года, через два месяца после завершения нашего летнего фестиваля. Эта опера ставилась в Израиле 20 лет назад. Пора ее обновить. Собственно, это и есть кредо нашей ассоциации – обновление. Дирижировать «Синей бородой» будет потрясающий швейцарец Патрик Фуре, настоящая звезда, он много лет живет в США, работает в Метрополитен-Опера. Мы также планируем несколько более камерных оперных постановок – из произведений Россини, Моцарта, и много концертов, которые будут посвящены камерному творчеству Дебюсси, Равеля, причем мы выбрали те произведения, которые исполняются нечасто.

– Вы говорите о возросшем интересе в мире к музыке Бартока. А вообще существует ли такое понятие, как «оперная мода»?

– Мне кажется, что оперной моды как таковой не существует, но есть популярные оперы. Каждый фестиваль, в зависимости от своего кредо, от своей публики, выбирает программу. Но у нас это не связано с тем, что, скажем, «Кармен» – супер-популярная опера. Наш выбор был связан в этом году с темой раскрепощения, неуправляемого, бессознательного, под этот выбор и «Альчина» подходит прекрасно. Кто наши герои, кто побеждает и побеждает ли вообще – вот эти вопросы нас занимают как и всё, что связано с сюрреализмом – раскрепощение, бессознательное, то, что не подконтрольно. Эти темы, как ни странно, отражены и в барочных операх и, естественно, и в «Кармен».

Кроме того, в мире этот год отмечается как год Марии Каллас, год столетия рождения этой величайшей певицы и актрисы, и неординарной, противоречивой, иногда скандальной личности. Она всегда хотела только побеждать. Мы решили пригласить нескольких певиц, которые будут исполнять репертуар Марии Каллас, и тем самым будут «соревноваться» с ней – так конфликтная сторона личности Марии Каллас получит выражение в этом концерте. В нём будут участвовать певицы из Германии, Испании, Австрии, США, Израиля, география очень обширна.

8 июля состоится гала-концерт фестиваля с Иерусалимским симфоническим оркестром, которым будет дирижировать Марк Ниман, директор театра Бремерхавен. Программа гала-концерта также будет очень яркой, с популярным репертуаром, адресованным не только страстным любителям оперы, но и менее искушенным слушателям. Мне кажется очень важным аспект принятия в расчет и тех, кто незнаком с классической, оперной музыкой. При этом мы старались совместить оперные шлягеры с очень красивой, но менее тиражируемой музыкой.

Для нас также необыкновенно важна организация мастер-классов: будущее оперного искусства зависит от молодого поколения, и оно должно перенимать опыт у именитых музыкантов, которые уже много лет работают на международной арене.

– Почему интересно это делать в Израиле?

– Оперные летние семинары в Европе стоят колоссальных денег и доступны редким музыкантам, которые могут себе позволить их оплатить. Мы же добились субсидирования наших оперных мастер-классов от муниципалитета Иерусалима и Министерства культуры. Мы приглашаем музыкальных руководителей театров, дирижеров с мировыми именами, режиссеров, которые могут давать и индивидуальные уроки, и открытые семинары.

– Кроме того, в программе фестиваля есть и бесплатные концерты и конкурс.

– Конечно, мы ведь пытаемся приблизить широкую публику к вокальному, оперному искусству. Первый бесплатный концерт в рамках фестиваля будет посвящен Марии Каллас, о чем я уже рассказала, он состоится 12 июля. Второй концерт, 16 июля – это концерт музыка Равеля.

Наш международный конкурс также имеет колоссальное значение для молодых музыкантов – он открывает им двери в широкий мир. Конкурс проходит в рамках семинара фестиваля, хотя не все участники мастер-классов в нем участвуют, существует специальный отбор. Задача конкурса – дать молодым музыкантам, которые серьезно занимаются вокалом, возможность получить контракты. Мы считаем, что чем больше вокалист будет петь и работать в разных театрах, тем быстрее он будет «расти», и это пойдет на пользу всем.

В жюри конкурса в этом году входят Маркус Холлоп – директор Женевского оперного театра; Жером Брунетьер – директор Тулонской оперы; директор Академии Ла Скала Даниэль Борнекью; Йозеф Фукс – кастинг-директор Нидерландской оперы; Герберт Гермехаузен – директор Дортмунд-оперы, которая получила звание лучшего оперного театра Европы, он также является членом жюри конкурса Бельведере, крупнейшего, старейшего конкурса в Европе. Он приезжает в поисках новых исполнителей. Музыканты ищут такую работу на протяжении многих лет, а здесь, на нашем Фестивале в Иерусалиме, у них появляется возможность быть принятыми на работу в театр. Дальнейшая их профессиональная реализация зависит от них самих, но мы помогаем им сделать первый шаг. И это для нас самое важное.

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Иерусалимский Фестиваль Лирической Оперы. 2 июля – 25 июля

Программа фестиваля на русском языке: https://www.israelculture.info/4-j-ierusalimskij-festival-liricheskoj-opery-jerusalem-lyric-opera-fest-2-25-iyulya-2023-goda/

Подробности и заказ билетов: http://www.lyric-opera.org/

Или в кассе «Браво»: «Альчина» – https://bravo.newsru.co.il/announce/74987

Страница в фейсбуке https://www.facebook.com/jiom.org.il

Телеграм-канал https://t.me/jerusalemlyricopera

Сайт фестиваля http://www.lyric-opera.org/

Тизер – https://www.youtube.com/watch?v=KBg5wCViQqo

Youtube-канал Фестиваля Лирической Оперы в Иерусалиме

Lyric Opera Jerusalem – YouTube https://www.youtube.com/channel/UC-72vEbfy45SGYwfDuLPxqQ

Обратите внимание: вход на часть мероприятий – БЕСПЛАТНЫЙ для широкой публики.

Цены на билеты частично или полностью субсидированы благодаря поддержке Иерусалимского Муниципалитета и Министерства Культуры и Спорта.

Все фотографии предоставлены Фестивалем Лирической Оперы в Иерусалиме