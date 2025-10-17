«Странники» Бориса Карафелова: большая персональная выставка в Нетании

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Картина: Борис Карафелов. Шествие. 2021 год. Фото: Константин Доррендорф

28 октября в галерее «На скале» в Нетании откроется выставка Бориса Карафелова – художника, чьи персонажи словно вышли из иной реальности, но удивительным образом напоминают нас самих. Выставка называется «Странники», и именно это слово кажется ключом к творчеству мастера. «Что для художника является «провокацией», триггером, позывом к работе над созданием картины? – спрашивает Карафелов. – Сюжеты, мысли, образы; конфликт героя и среды…». На его полотнах обитают персонажи, которые будто живут в своём отдельном мире: короли, философы, прохожие, родственники. «Все они странные. Все они – странники», – говорит художник. Эти странники притягивают взгляд. В них – и театральная экспрессия, и философская отрешённость, и неуловимая грусть, превращающая образы в рассказанную автором притчу.

Борис Карафелов родился в 1946 году под Ташкентом, окончил художественное училище в Симферополе, работал сценографом и художником по костюмам в легендарном Театре на Таганке, преподавал живопись в Московской Художественной Школе. В 1990 году он репатриировался в Израиль, где живёт и работает по сей день.

Работы Бориса находятся в крупнейших мировых собраниях: Пушкинском музее и Музее Востока в Москве, в Художественном Музее Братиславы, а также в музеях, галереях и частных коллекциях Израиля, Европы, Канады и США. Искусствоведы отмечают, что Карафелов говорит на языке Шагала и Фалька, но создаёт свое направление, следует своей уникальной завораживающей интонации.

Карафелов – блестящий колорист, его мазок импрессионистичен и точен, а пространство картины наполнено воздухом и светом. Он пишет библейские мотивы и городские пейзажи, портреты и жизнь местечка, и все эти сюжеты пронизаны ощущением гармонии, к которой он стремится через цвет и форму.



Для многих зрителей его живопись знакома и по другим контекстам – ведь именно картины Бориса Карафелова часто украшают обложки книг писательницы Дины Рубиной. Это редкий семейный и творческий союз двух художников, говорящих на разных языках: литературы и живописи, но о схожих вещах: о памяти, свободе, одиночестве и любви.

«Странники» – это выставка о нас сегодняшних, ищущих путь в мире, где границы между внутренним и внешним давно стерлись. Каждая работа художника – приглашение задержаться, посмотреть внимательнее, и, может быть, узнать себя среди тех, кто идёт рядом.

Куратор выставки – Лика Длугач.

Выставка пройдет при поддержке отдела алии и интеграции Нетании и депутата горсовета города Бориса Цирульника.

Время работы выставки: 28.10.25 – 09.11.25

Галерея «На скале»: Нетания, улица Ха-Маапилим 19.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100065195734056