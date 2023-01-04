Суть, а не реальность… «Любовник» Марко Гёке

«Любовник» одного из самых востребованных хореографов в мире Марко Гёке в постановке балетной труппы Оперного театра Ганновера – всего три выступления в начале марта в Тель-Авиве.

Летом 2019 года хореограф Марко Гёке приступил к работе в качестве штатного хореографа балетной труппы Оперного театра Ганновера. Для первой крупной премьеры Гёке представил балетную версию романа «Любовник» Маргарет Дюрас, принесшего ей Гонкуровскую премию (книга была переведена на 47 языков). Еще до премьеры, постановка «Любовник» в претворении Марко Гёке попала в шорт-лист балетной премии Fedora, посвященной будущему оперы и балета. И это вполне справедливо, ведь Марко Гёке, нашего современника, по праву можно назвать визионером искусства будущего. На сегодняшний день Гёке, получивший звание «Хореографа года» в 2021 году, а в мае 2022 года самую престижную награду Германии в мире танца The German Dance Award, часто сам разрабатывающий сценографию и костюмы своих спектаклей – поставил более 60 балетов по всему миру и впервые представляет своего «Любовника» в Израиле.

Автобиографический роман французской писательницы Маргарет Дюрас «Любовник» – идеальный материал для современной экспрессивной постановки. А будучи умноженным на хореографический художественный язык Гёке, роман превратился в выдающееся и захватывающее балетное путешествие. Автобиографические романы ассоциируются с юностью, но последний и самый известный роман Маргарет Дюрас «Любовник» был опубликован в 1984 году, когда писательнице было уже 70 лет, на излете ее писательской карьеры. Дюрас обнажила перед читателями свою юность, смерти близких, шрамы, оставленные жизнью, разные точки зрения на одну историю; суть, а не реальность. «Любовник» Гёке стал данью уважения и балету, и литературе: он смог проникнуть в глубины душ персонажей и передать мир Маргарет Дюрас впечатляющим визуальным языком.

Ища свой путь отразить на сцене «Любовника» Маргарет Дюрас – историю любви пятнадцатилетней девочки к взрослому мужчине, действие которой происходит в Индокитае, Марко Гёке обратился также и к другой книге Дюрас – «Письма», где обнаружил немало размышлений писательницы, в чем-то аналогичных его способам поиска нового в движении и в хореографии. Близость к эмоциональному характеру ее размытых воспоминаний стала его хореографической задачей.

Его «Любовник» – балет сюрреалистический и абстрактный, с колоритом Вьетнама. Балет универсальный, специфический и многосоставный, в котором в качестве фоновой звучит вьетнамская музыка и произведения Клода Дебюсси, Мориса Равеля и Габриэля Форе. Его танцовщики – словно птицы на Меконге: мерцающие и мощные. Птичьи движения рук, пронзительные взгляды, резкие повороты и тягучие жесты, характерные для хореографии Гёке в какой-то степени определяют вектор этого сложного рассказа с его колоссальным, чувственно вибрирующим напряжением, пронзающим трещинами страсти мироздание. Танцевальный язык Марко Гёке выглядит минималистичным, несмотря на бесчисленное количество мелких и быстрых движений. Но, пользуясь своим лексиконом, мимикой, пластикой, Гёке выделяет сквозь интригу, складывающуюся из пунктирных эпизодов, тему любви, выходящей за рамки условностей – любви, у которой нет будущего, хотя она длится на протяжении всей жизни персонажей.

Марко Гёке любители современного балета в Израиле помнят по его спектаклям «Нижинский», показывавшемуся у нас в стране в 2017 году и недавнему «Shara Nur» – части постановки «Лебединые озера» Штутгартского балета. Работы Гёке незабываемы, в них присутствует мистическая, волшебная, иногда абсурдная атмосфера. Язык его хореографии уникален: Гёке концентрируется на движениях тела, рук и кистей, с нервными выворотами, трепещущими, волнообразными и дрожащими движениями. Он творит в манере причудливой и новаторской. Гёке неизменно точен в темпах и динамике, изысканно и неподражаемо пролагая сквозь мелодию свой шаг, создавая свой визуальный язык.

Марко Гёке получил образование в Балетной академии Мюнхена и Королевской консерватории Гааги. Работал в Берлинской государственной опере, Штутгартском балете «Gauthier Dance», Балете «Скапино» в Роттердаме, Балете Монте-Карло, Нидерландском театре танца, в Гамбургском балете, Государственном балете Брауншвейга и других. Стал обладателем премии Нижинского в Монте-Карло в 2006 году. Критики журнала Tanz удостоили его звания «Хореограф года» в 2015 году. Марко Гёке – лауреат голландской танцевальной премии Zwaan, а также итальянской премии Danza&Danza. В мае 2022 года ему была присуждена самая престижная награда Германии в мире танца – The German Dance Award.

Гёке создал более 60 постановок, которые вошли в репертуар многих трупп.

Руководителем Ганноверского балета Марко Гёке был назначен с сезона 2019-2020 гг..

******

«Любовник». Балетная труппа Ганноверской Оперы

Хореография – Марко Гёке

Музыкальное оформление – Валттери Раухаламми и Максим Бёкельманн. Использована музыка из «Моря» Клода Дебюсси, «Адажио» из фортепианного концерта Мориса Равеля, «Вальс» Шопена, «Печальный вечер» Лили Буланже, «Этюд для фортепиано» современного корейского композитора Онсука Чина, музыкальный коллаж «Вьетнамская ностальгия» разных вьетнамских композиторов и песня артистки кабаре Зизи Генмайер «Мой трюк с перьями».

Сценография и костюмы – Микаэла Спрингер и Марвин Отт

Драматург – Эстер Дризен-Шабак

Художник по свету – Удо Хаберланд

Спектакли пройдут:

Четверг, 2 марта 2023 года в 20:00

Пятница, 3 марта в 13:00

Суббота, 4 марта в 20:00

Оперный театр Тель-Авива – бульвар Шауль ха-Мелех, 19

Билеты в кассе Оперного Театра Тель-Авива по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво» https://bit.ly/3Qgl4RK

Текст подготовила Маша Хинич. Фотографии – Ralf Mohr. Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting