Лилия Акопян: «Вид танца, которым я занимаюсь – это свобода, это то, что я есть, это то, чем я дышу!»

Верхнее фото: @ Ralf Mohr

В начале марта на сцене Оперного театра Тель-Авива в рамках балетного сезона будет представлена постановка балета «Любовник» в исполнении балетной труппы Оперного театра Ганновера. Израильские любители балета впервые увидят спектакль, литературный источник которого – роман Маргарет Дюрас, был отмечен Гонкуровской премией и переведен на 47 языков, а сама постановка еще до премьеры попала в шорт-лист балетной премии Fedora, посвященной будущему оперы и балета.



Об этом необычном спектакле, об особенностях сюжета и о становлении, как артистки балета мы поговорили с исполнительницей главной партии в балете «Любовник» – Лилией Акопян.

– Лилия, как вы стали танцовщицей, как это произошло?

– Мои мама и папа оба были артистами балета, они танцевали в нашей армянской опере, я буквально выросла в оперном театре, в его особенной атмосфере и поэтому родители отдали меня в балетную школу – настолько это был естественный выбор.

– Кто были ваши первые учителя?

– Анна Марикян, Мария Диванян, Армен Григорян и Ованес Тивонян.

– Если бы была возможность вернуться назад во времени, вы бы все равно выбрали танец или, возможно что-то другое?

– Думаю, я все равно выбрала бы танец. Потому что тот вид танца, которым я сейчас занимаюсь – это свобода, это то, что я есть, это то, чем я дышу, это то, в чем я могу показать себя как артистка.

– Вы танцуете в разных стилях – и классический балет, и современный, и неоклассический и даже аргентинское танго?

– Да. В Ереване я получила классическое балетное образование, потом у меня был практикум в балете Дортмунда, где я учила модерн и contemporary, которых не было в программе обучения в Армении. Это был очень интенсивный год стажировки – с самого начала мы исполняли хореографию Форсайта, Баланчина, Гаэтано Сото и много постановок Син Пэн Вана, который тогда был руководителем балетной труппы театра Дортмунда. В рамках обучения мы участвовали в турне, программа которого была очень насыщенная. Для меня это был прекрасный год.

Что же касается аргентинского танго, то это интересная история. Во времена моего детства в Армении было такое поветрие – занятия бальными танцами были очень в моде, каждый родитель считал своим долгом отдать своего ребенка на бальные танцы, а главное, чтобы у него были очень хорошие учителя. Но, когда в балетной школе начались серьезные занятия, мои преподаватели были против того, чтобы я продолжала заниматься бальными танцами, потому что техника танца противоречила балетной классике, и мне пришлось прекратить занятия танго.

– Я знаю, что танцорам очень часто приходится себя ограничивать в еде. Придерживаетесь ли вы какой-то специальной диеты?

– Нет, мне повезло. У меня хорошие гены – и мама, и папа были худыми. Кроме того, мы очень тяжело работаем, и нет необходимости ограничивать себя, потому что все уходит во время занятий. Если мне иногда хочется пиццу, то я себе позволяю. Только если нужно одеть какой-то специфический костюм, то перед этим я ем чуть меньше, но, в основном, стараюсь кушать здоровую пищу – много овощей, никакого фастфуда. Это важно, потому что мы тяжело работаем, и нам нужно много энергии.

– Лилия, когда вы приехали в Ганновер из Армении?

– Я приехала в Ганновер в 2007 году, работаю в труппе Оперного театра Ганновера с 2011 года. Это мой двенадцатый сезон в этом коллективе!

– Как вы восприняли постановку «Любовника»? Наш мир очень стереотипный, говорят, что ей было 15, а ему 27, но почему не может быть наоборот? Ему 15, а она богатая женщина…». Как вы к этому относитесь?

– Я думаю, что все может случиться: любовь – это любовь, большая разница в возрасте или партнер того же пола – не помеха, потому что любовь – это любовь. История, описанная Маргарет Дюрас, случилась с ней самой, она рассказывает о себе. Недавно я перечитывала «Лолиту» Набокова, эта история чем-то ее напоминает. А почему не наоборот? Потому что ту историю еще никто не описал.

– Остался ли у вас кто-то в Армении?

– Да, в Армении живет моя мама, много родственников и друзей. Я очень скучаю и поэтому стараюсь бывать там 2-3 раза в год. Там очень хорошая атмосфера и с каждым годом все лучше и лучше.

– Чем вы еще занимаетесь, может быть, играете на чем-то?

– Я очень серьезно занимаюсь художественной фотографией и на постерах к некоторым балетам, которые были поставлены и ставятся сейчас, использованы мои фотографии. Хобби постепенно превратилось в нечто более серьезное и иногда руководство балета просит, чтобы я сделала фотографии для плакатов и фотографировала на репетициях.

– Вы в первый раз приезжаете в Израиль? Волнуетесь?

– Я приеду в Израиль в первый раз. Мы приезжаем в марте – будет уже тепло, а я обожаю тепло. Хочу отметить, что это первое турне нашего театра в Израиль, для всех очень трогательно и радостно, мы давно этого ждали.

С Лилией Акопян беседовала София Нимельштейн.

*******

Автобиографический роман французской писательницы Маргарет Дюрас «Любовник» – идеальный материал для современной экспрессивной постановки. Автобиографические романы ассоциируются с юностью, но последний и самый известный роман Маргарет Дюрас «Любовник» был опубликован в 1984 году, когда писательнице было уже 70 лет, на излете ее писательской карьеры. Дюрас обнажила перед читателями свою юность, смерти близких, шрамы, оставленные жизнью, разные точки зрения на одну историю; суть, а не реальность. Балетная постановка «Любовник» стал данью уважения и балету, и литературе: она позволяет проникнуть в глубины душ персонажей и передать мир Маргарет Дюрас впечатляющим визуальным языком.

«Любовник». Балетная труппа Ганноверской Оперы

Хореография – Марко Гёке

Музыкальное оформление – Валттери Раухаламми и Максим Бёкельманн. Использована музыка из «Моря» Клода Дебюсси, «Адажио» из фортепианного концерта Мориса Равеля, «Вальс» Шопена, «Печальный вечер» Лили Буланже, «Этюд для фортепиано» современного корейского композитора Онсука Чина, музыкальный коллаж «Вьетнамская ностальгия» разных вьетнамских композиторов и песня артистки кабаре Зизи Зинмайер «Мой трюк с перьями».

Сценография и костюмы – Микаэла Спрингер и Марвин Отт

Драматург – Эстер Дризен-Шабак

Художник по свету – Удо Хаберланд

Спектакли пройдут:

Четверг, 2 марта 2023 года в 20:00

Пятница, 3 марта в 13:00

Суббота, 4 марта в 20:00

Оперный театр Тель-Авива – бульвар Шауль ха-Мелех, 19

Билеты в кассе Оперного Театра Тель-Авива по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво» https://bit.ly/3Qgl4RK

Текст подготовила Маша Хинич.

Фотографии – Ralf Mohr.

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting