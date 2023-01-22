Балет «Любовник» – запретная страсть в Сайгоне. История любви, которая длилась всю жизнь

«Я часто вспоминаю этот образ – я одна еще вижу его и никогда никому о нем не говорила. Так он и стоит передо мной, безмолвный, чарующий. Этот свой образ я люблю больше всех других, восхищаюсь им» – так начинается знаменитый роман французской писательницы Маргарет Дюрас «Любовник», написанный ею на склоне лет и за которой она была удостоена Гонкуровской премии.

1929-й год. Индокитай. Колониальный Сайгон. Красивый, состоятельный, элегантный 27-летний китаец знакомится на пароме, плывущем по Меконгу, с пленительной 15-летней француженкой. Она бедна, он богат. Она в розовой мужской шляпе, ветхом шелковом платье и золотых туфлях. Он – обладатель черной роскошной машины. Облако тумана и дождя. Один взгляд, искра, запретная связь. Она наслаждается опасностью и удовольствиями, он опасается суровости своего отца. Их любовь под запретом… Книгу и фильм читали и видели, наверное, все. А балет? Как создать балет по столь знаменитому произведению, где краски Востока и проблемы Запада, где накал эмоций и холод одиночества становятся полюсами, создающими неимоверное напряжение в прозе? И, благодаря хореографу Марко Гёке – и на сцене.



«Нельзя вызвать желание. Либо оно есть в женщине, либо нет. Его видишь с первого взгляда – или же понимаешь, что его нет и не было». Как передать эту фразу на сцене? Марко Гёке в своем «Любовнике» выходит за рамки условностей любви, у которой нет будущего, но которая длится на протяжении всей жизни персонажей. Его танцевальный язык минималистичен, несмотря на бесчисленное количество мелких и быстрых движений. Его стилистика созвучна литературному языку Маргарет Дюрас, хотя Гёке далеко не всегда следует сюжетной линии романа. Но он следует чувствам, образам, вектору любви, погоне за невозможным, страстям, ощущению тоски по утраченной великой любви, одиночеству и грусти, нежности и гармонии, чувству запретного приключения. Он – бескомпромиссен в своих хореографических решениях – как бескомпромиссна сама история «Любовника», а его сценическое воплощение точно соответствует неистовому характеру самого Гёке, с детства мечтавшего о балете сокрушительном, интенсивном, четком. Балете – книге, балет – спектакле, в котором танцовщики, как одержимые, вторят коротким и сжатым фразам романа.

Через движение возникает история, фразы становятся персонажами. У каждого танцора есть четкая и отчетливая роль, а сама выразительная хореография Гёке дает визуальную интерпретацию романтической истории о запретном романе. Музыка и аксессуары столь красивы, что практически можно ощутить влажность и пыль дельты Меконга, хотя сцена, как и во многих спектаклях Гёке, почти пуста и темна.

Балет «Любовник» – отшлифован, отполирован, просчитан до каждого жеста.

Руководимая Марком Гёке балетная труппа Ганноверского оперного театра впервые приезжает в Израиль в начале марта из Германии и выступит в рамках балетного абонементного сезона в Центре исполнительских искусств в Тель-Авиве – в «Бейт ха-опера». Идея превратить книгу Маргарет Дюрас в балет завораживала Гёке много лет, пока он, наконец, не воплотил ее в жизнь с танцорами Ганноверского балета, руководителем которого стал в 2019 году.

«Я минималист, – говорит Гёке сам о себе. – Мне нужно было выбирать: что я могу показать?, что я могу взять из книги?, а что будет китчем?, как интерпретировать книгу на языке танца?, как сочетать хаос с сюжетом? Мои работы большей частью абстрактны, но иногда у меня появляется желание рассказать историю. Я хочу найти золотую середину, хотя это очень сложно сделать». Гёке разворачивает свою версию «Любовника» под музыку Дебюсси, Равеля и Шопена, песни кабаре, раскрывая сюжетные линии, отношения, знакомства, влюблённость, эротическое напряжение. Пользуясь своим лексиконом, мимикой, пластикой, Гёке выделяет сквозь интригу, складывающуюся из пунктирных эпизодов, тему любви, выходящей за рамки условностей – любви, у которой нет будущего, хотя она длится на протяжении всей жизни персонажей.

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Марко Гёке любители современного балета в Израиле помнят по его спектаклям «Нижинский», который показывался у нас в стране в 2017 году и недавнему «Shara Nur» – части постановки «Лебединые озера» Штутгартского балета. Работы Гёке незабываемы, в них присутствует мистическая, волшебная, иногда абсурдная атмосфера. Язык его хореографии уникален: Гёке концентрируется на движениях тела, рук и кистей, с нервными выворотами, трепещущими, волнообразными и дрожащими движениями. Он творит в манере причудливой и новаторской. Гёке неизменно точен в темпах и динамике, изысканно и неподражаемо пролагая сквозь мелодию свой шаг, создавая свой визуальный язык.

Марко Гёке получил образование в Балетной академии Мюнхена и Королевской консерватории Гааги. Работал в Берлинской государственной опере, Штутгартском балете «Gauthier Dance», Балете «Скапино» в Роттердаме, Балете Монте-Карло, Нидерландском театре танца, в Гамбургском балете, Государственном балете Брауншвейга и других. Стал обладателем премии Нижинского в Монте-Карло в 2006 году. Критики журнала Tanz удостоили его звания «Хореограф года» в 2015 году. Марко Гёке – лауреат голландской танцевальной премии Zwaan, а также итальянской премии Danza&Danza. В мае 2022 года ему была присуждена самая престижная награда Германии в мире танца – The German Dance Award.

Гёке создал более 60 постановок, которые вошли в репертуар многих трупп.

С сезона 2019-2020 гг.. Марко Гёке был назначен руководителем Ганноверского балета.

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«Любовник». Балетная труппа Ганноверской Оперы

Хореография – Марко Гёке

Музыкальное оформление – Валттери Раухаламми и Максим Бёкельманн. Использована музыка из «Моря» Клода Дебюсси, «Адажио» из фортепианного концерта Мориса Равеля, «Вальс» Шопена, «Печальный вечер» Лили Буланже, «Этюд для фортепиано» современного корейского композитора Онсука Чина, музыкальный коллаж «Вьетнамская ностальгия» разных вьетнамских композиторов и песня артистки кабаре Зизи Зинмайер «Мой трюк с перьями».

Сценография и костюмы – Микаэла Спрингер и Марвин Отт

Драматург – Эстер Дризен-Шабак

Художник по свету – Удо Хаберланд

Спектакли пройдут:

Четверг, 2 марта 2023 года в 20:00

Пятница, 3 марта в 13:00

Суббота, 4 марта в 20:00

Оперный театр Тель-Авива – бульвар Шауль ха-Мелех, 19

Билеты в кассе Оперного Театра Тель-Авива по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво» https://bit.ly/3Qgl4RK

Текст подготовила Маша Хинич. Фотографии – Ralf Mohr. Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting