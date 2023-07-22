Этот текст приглашения на выставку мне прислали ее организаторы. Я пойду и зову других. Новое искусство новых в стране людей – это не может не быть интересно.

25 июля в новом тель-авивском арт-пространстве SVIVA состоится открытие сайт-специфик выставки современного искусства SVIVA STATION, посвященной развитию взаимодействия “художник – Неве Шеанан”, восприятию этого квартала южного Тель-Авива художниками, фотографами и кураторами.

Открытие пройдет во вторник 25 июля с 18:00 до 22:00.

Художники в формате арт-лаборатории в течении месяца погружались в прошлое и настоящее квартала Неве-Шеанан, сравнивали мечты о нем и реальность, искали в нем себя, встречались с его жителями, устанавливали контакты, приходили в ужас от этого района и влюблялись в него.

Неве -Шеанан – один из самых сложных районов Тель-Авива, его история, этнические и культурные линии, нерешенные проблемы складываются в сложный пазл-рисунок, значимым элементом которого выступает социально-архитектурная доминанта территории – Тахана Мерказит – Центральная автобусная станция. Джентрификация и запустение существуют бок о бок, прогрессивные культурные проекты и социальные болезни сталкиваются друг с другом на улицах района, объекты искусства и выставки возникают на самых темных улицах.

Фотография, скульптура, видео-арт, community based art, живопись инсталляции, зины (англ. zine, от magazine — общее название для разного вида независимых изданий авторских работ, некий «самиздат»; содержание зина целиком зависит от фантазии автора, тираж выпускается самостоятельно) и другие медиа в исполнении 30 авторов в одном из почти развалившихся зданий района станут новым измерением Неве-Шеанан.

В рамках выставки в период с 25.07 по 17.08 запланирована параллельная программа: экскурсии, мастер-классы, практики и другое.

Этой выставкой в том числе открывается и SVIVA — новое арт-пространство в центре Тель-Авива, которое занимается поддержкой и развитием современного искусства в Израиле.

Куратор выставки Sviva Station – Екатерина Финкельштейн и продюсер Artur Kir.

Выставка открыта: с воскресенья по четверг с 18:00 до 21:00, по пятницам – с 11:00 до 14:00, в субботу – закрыто.

Адрес: SVIVA – улица ха-Галиль 1, Тель Авив.