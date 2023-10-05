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Tel Aviv Global

Открытие арт-пространства SVIVA  и выставки “МЕСТО” в Тель Авиве 12 октября

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Открытие арт-пространства SVIVA  и выставки “МЕСТО” в Тель Авиве 12.10 в 19:00
SVIVA — это арт-пространство, которое занимается поддержкой и развитием современного искусства в Израиле и стремится увеличить количество израильских и международных художественных коллабораций. SVIVA состоит из общественного центра, пространства для проведения мероприятий и студий художников.
В программе мероприятия: презентация возможностей для культурных проектов в SVIVA, музыкальные исполнители, перформанс и видео-документация проектов SVIVA до официального открытия.
Также состоится открытие экспериментальной и беспрецедентно демократичной  pop-up выставки “МЕСТО” — каждый может принять участие (open call открыт до 08.10). Почему некоторые места так важны, а некоторые нет? Что такое идентичность места? Каки пространства вас вдохновляют? Некоторых мест больше не существует, некоторые есть только в нашем воображении. Может быть, это объект, который напоминает вам об определенном месте? О некоторых местах мы не можем забыть, и продолжаем возвращаться в наших воспоминаниях… Выставка “МЕСТО”  вдохновлена замечательным проектом «36 часов», созданным в 1978 году одним из самых значимых кураторов в истории искусства Уолтером Хоппсом в Музее Временного искусства в  Вашингтоне, когда все желающие могли принести свои работы.
“МЕСТО” — это первая выставка в обновленном  пространстве SVIVA. Кураторы самого первого проекта SVIVA STATION, прошедшие в этом пространстве еще летом до ремонта, Катя Финкельштейн и Екатерина Белухина проведут кураторские туры по новой выставке и пространству.
Одновременно с выставкой с 12 по 14 октября в SVIVA будут открытые рабочие студии 5-6 художников, выбранных через  open call (можно податься до 08.10) — заходите встретиться с художниками, посмотреть выставку и узнать больше о площадке SVIVA.

МУЗЫКА

DJ set Monsieur Disobey

Evroremont
Импровизационный микро хаус дуэт с чутким и внимательным вокалом
Егор Жирнов, Феликс Миренский — электроника
Марина Позин — вокал

Подробнее об открытии: https://fb.me/e/1n2AUoOiV

Open calls: https://facebook.com/events/s/open-call-the-place/844071613856888/

Часы работы:

12.10 – 19:00-00:00
13.10 – 11:00-14:00
14.10 – 11:00-20:00

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Дерех Менахем Бегин 30, Тель-Авив

Контакты:

svivaspace@gmail.com

Inst: @sviva.space

https://www.facebook.com/sviva.space/

0509841957 куратор

0537252024 продюсер

КОМАНДА

Продюсер – Артур Кир | PR, арт-менеджер – Мария Старовойтова | Проджект менеджер – Маша Гольдфарб | Стратегический проджект менеджер –  Мари Ноа | Технический продюсер – Филипп Белобородов | Дизайнер –  Поля Апанасова

 

 

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