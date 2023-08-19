Интервью взяла Маша Хинич. Фото – © Asya Bobritskaya @photoasya_, © Philip Beloborodov

Любопытство далеко заведет… Любопытство, желание посмотреть новые выставки, понять, как работают недавно приехавшие кураторы, продюсеры, художники. Понять, что им интересно, каковы их установки, взгляды на мир. Впрочем, как выясняется, в выставках, которые организовала куратор Катя Финкельштейн, сама приехавшая в Израиль немногим более года назад, принимают участие не только новые репатрианты, но и художники, давно живущие в стране, израильтяне, выпускники художественных академий Израиля.

Катя Финкельштейн, куратор проходящих до середины августа выставок SVIVA STATION (“Станция “SVIVA”) в Тель-Авиве и до конца августа «Home, Sweet Home» («Дом, милый дом») в Рамат-Гане говорит, рассказывает и объясняет пока мы с ней фланируем вдоль белых и слегка кривоватых стен музейных залов здания «Яд ле-Баним» в Рамат-Гане на холме, откуда открывается такой привычный мне вид, знакомый, меняющийся и «свой». Насколько он «свой» для художников – участников выставки «Дом, милый дом»? Выставки, которая продлится до 31 августа. Чего ждут от дома новые художники, чего ожидаем мы – давние его обитатели и как соседи притираются к друг другу?

– Катя, как вам «в руки» попало это помещение?

– Как всегда: отменилась ранее запланированная выставка, стали срочно искать куратора, бросили клич и благодаря общим знакомым порекомендовали меня.

Выставка «Home, Sweet Home» – вторая моя выставка подобной концепции. Первая прошла в Москве в Зверевском центре современного искусства несколько лет назад в со-кураторстве с Евгенией Стерляговой. С одной стороны мы говорим о бытовом жанре, с другой стороны – современные художники очень интересно интерпретируют домашние пространства и предметы. Например, Хаим Сокол, бывший иерусалимский, затем московский, а теперь рамат-ганский художник, называет свои работы «стулья из чемодана». Это холсты без рам, они выставлялись в галерее на Солянке, и я очень рада, что Хаим Сокол их привез. Эти стулья – потрясающие, каждый – проход в вечность, в бесконечность. Часть художников – участников этой выставки – так и говорят про свои работы: вот всё, что нам удалось взять с собой.

– На этой выставке есть работы, сделанные специально для нее?

– Нет, поскольку выставка была собрана за один день. Мы бросили клич, объявили open call, который длился ровно сутки. И за эти сутки мы отобрали 17 художников.

– Все они – новые репатрианты?

– Нет, не все. Есть даже не русскоговорящие – смешанный состав с преобладанием русскоязычного комьюнити.

– Чем вы занимались в Москве?

– Тем же самым, чем занялась в Израиле. Как независимый куратор я делала выставки на различных площадках, в Cube.Moscow, Зверевском центре, ДК ЗИЛ, в галерее «На Солянке» и других. Иногда я приносила свой проект, иногда курировала проекты по запросу той или иной галереи.

– Катя, какое образование вы получили?

– Я заканчивала Британскую школу современного искусства и дизайна, московский филиал, и Высшую школу современного искусства “Среда обучения”.

– А вы сами рисуете?

– Нет, я не рисую, но я создаю искусство – видео-арт, инсталляция, скульптуры. Но на этой выставке нет моих работ. Когда я единственный куратор выставки, я крайне редко выставлю свои работы – это моветон.

– За год пребывания в Израиле сколько выставок вы успели организовать?

– Сразу после начала войны, когда мы приехали в Израиль, мы жили в Ариэле, я сделала там одну персональную выставку “Далеко-близко”, и одну выставку в Тель-Авиве, она называлась «Границы свободы» ( «Lines of Freedom») и на ней затрагивались вопросы взаимодействия художника и цензуры. Эта выставка проходила в Тель-Авиве, где я специально сняла квартиру-студию галерейного типа, которая очень подходила для этой цели.

– То есть вложили свои деньги. Почему вы решили рискнуть?

– Я считаю, что художественные высказывания очень важны, для меня искусство неотделимо от политического ландшафта, в тот момент продолжались массовые репрессии против художников и свободы высказываний в России и Беларуси. На приглашение откликнулись художники из Израиля, России, Украины, Беларуси и США. Мы нашли друг друга очень быстро, это, наверное, мой конёк – быстро собирать хороших художников. И мы отлично сработались, так что я хотела бы повторить выставку на эту тему в другом, большем, пространстве.

– То комьюнити, о которой вы говорите и которое была вокруг вас в Москве, полностью переехало сюда?

– Частично, большая часть осталась или разъехалась по другим странам.

– Как образуется художественный кружок вокруг куратора?

– Как куратор я люблю работать с open calls – через фейсбук, телеграмм, есть достаточно много каналов коммуникаций для этого, и постепенно художников, работающих со мной в унисон, становится все больше. Они приходят на открытие выставок, знакомятся. И, когда доверие к куратору растет, растет и его художественное окружение.

– Но вернемся к «вашим» выставкам в Израиле…

– Третья моя выставка прошла в мае 2023 года, а в Иерусалиме, с Talis Gallery Jerusalem на Дерех Хеврон 12 и называлась «What’s NEXT?». Затем выставка SVIVA STATION в квартале Неве-Шеанан возле Центральной автобусной станции в Тель-Авиве и вот эта, пятая – «Home, Sweet Home» в Рамат-Гане. С точки зрения экономической я рассматриваю свое курирование, как сознательную инвестицию, с надеждой, что моя деятельность начнет приносить доход. Так было в Москве, но мы уехали и я начала все с начала.

– В чем идея выставки «Home, Sweet Home» – дом, который ты оставил или тот, что приобрел?

– Изначально тема задумывалась как дом в творчестве художника, а здесь получилось еще и дом как история и корни семьи. Есть и социальные аспекты, культурный микс. Все работы здесь так или иначе – социоэкономический срез того, что происходит в Израиле сегодня.

Мы показываем художников, которые работают здесь и сейчас, хотя, конечно, мы видим влияние их культурного багажа, привезенного с собой. На выставке есть работы и о современном поколении, о последствиях катаклизмов, пандемии, работы-метафоры. Каждая работа – это история человека, персонажа, семьи.

– Рядом с каждой картиной есть тексты, написанные самими художниками. Придумывая текст, они иначе начинают видеть собственную работу?

– Я не считаю, что текст обязателен, но для многих художников текст является дополнением к работе, ключом к дополнительному слою, помогает воспринять работу более глубоко. Многие работы рождаются из жеста, из процесса. Не так уж много художников сначала придумывают концепцию, а потом создают работу. Скорее они сначала творят, рисуют, конструируют, а потом уже концептуализируют работу. Это зависит от процесса. Например, в лаборатории, которая была в SVIVA STATION, художники изначально формулировали направление исследования, и внутри этого направления создавали работу, то есть текст был первичным. А здесь – нет.

– Выставка SVIVA STATION тоже в некоторой степени о доме, о тех, для кого квартал Неве-Шеанан стал домом. Но Неве-Шеанан – это, скорее, отторжение от дома, а «Home, Sweet Home» – приближение к дому.

– И еще обе выставки – site-specific, то есть их содержание непосредственно связано с местом расположения их площадок. На выставке «Home, Sweet Home» – представлены художники, которые живут или работают в Рамат-Гане и окрестностях, то есть они в неком смысле отражают «свою территорию». На выставке SVIVA STATION художники, наоборот, – из разных частей страны, но все их исследование в формате арт-лаборатории направлено на изучение конкретной территории – района Неве-Шеанан. Это был очень живой процесс, все работы создавались «прямо сейчас», буквально в реальном времени, то есть открытие было тотальной премьерой новых работ порядка 30 авторов. Художнику обычно нужно время, чтобы осмыслить свою работу, создать несколько версий, довести до нужного состояния, но в режиме лаборатории эти процессы ускоряются, делаются более интенсивными. На выставке же «Home, Sweet Home» художников объединил нарратив, и они прислали работы, которые все вместе удивительным образом пересказывают разные аспекты понятия «дом»: от зарисовок известных рамат-ганских кафе до набросков местных маргиналов во всех техниках – от керамики и живописи до скетчей в телефоне и печати на дереве, от вышивки до графики, иллюстраций, аппликаций. Есть работы очень яркие и очень минималистичные. Эти работы говорят о чувстве безопасности, который даёт дом и том, что можно потеряться в своем доме. О доме прошлого, доме детства. О доме потерянном и приобретенном, или не приобретенном, о быте и космосе, о разрушении и урбанистике.

Артур Кир, продюсер выставки SVIVA STATION, добавляет: «Арт-пространство SVIVA – это логическое развитие проекта художественных мастерских NII SREDA, которым я занимаюсь последние 5 лет. Мы проводили художественную исследовательскую резиденцию в Стамбуле, когда в России началась мобилизация, а сейчас выбрали новое место – Тель-Авив. Мы работаем с художественным комьюнити, и я считаю что постоянная площадка – это якорь ее формирования. Разрушающееся здание в Неве-Шеанан мне сразу понравилось. Оно находится в самом центре Тель-Авива, в 300 метрах от бульвара Ротшильд, но когда я туда зашел, то увидел руины, свалку и заросший зеленью внутренний двор. И началась моя любимая стадия начала проекта.

А затем было по-израильски долгое согласование условий, сроков, начала стройки и героическая идея, которую поддержала команда, начинать выставочную и публичную деятельность до окончания стройки. Пока что мы арендуем это здание, но через 7 лет весь квартал начнут сносить в рамках джентрификации города. Основать в этом здании арт-пространство – это наша личная инициатива, мы ни от кого не получаем поддержку, у нас нет никаких спонсоров, но мы надеемся, что все получится!».

– Что привлекает художников к сотрудничеству с вами?

– Концепция. Часто художникам интересны новые концепции, иные подходы. Художникам, которые работают со мной много лет нравится мой подход к организации рабочих процессов и уровень итогового продукта. Мне пока трудно сказать, чем отличается местная сцена от привычной мне, здесь много open calls, и масса интересного.

– При этом бюджетов практически нет. Я знаю, что муниципалитет Рамат-Гана выделил вам этот зал бесплатно и обещал 3000 шекелей на открытие и печать каталога, но в последний момент оказалось, что весь бюджет городского отдела абсорбции ушел на организацию ульпанов и на культуру, как всегда, денег не хватило.

– Конечно, новость о том, что обещанного бюджета не будет практически в день отправки каталога в печать, была максимально стрессовой и неприятной, я с таким раньше не сталкивалась. В итоге, я предложила всем художники скинуться и мы напечатали каталог и провели открытие с фуршетом – все, как и планировалось, но на свои деньги. И несмотря на такую экстремальность в бюджетах и сроках, мне кажется, что выставка удалась.

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Выставка «Home, Sweet Home» работает до 31 августа

Вечер финисажа 29 августа 18:00-21:00 https://www.facebook.com/events/238473655311239

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

В 18:30 в рамках финисажа пройдет лекция «Образ дома в работах художников-иммигрантов». Лектор – Вера Гайлис – историк искусства, преподаватель, художник.

Адрес «Яд-ле-Баним» в Рамат-Гане: Маале ха-Баним, 31, вход с уровня 2

Часы работы выставки: Вс, Чт: 8:00 – 16:00

Пон, Вт, Ср: 8:00-22:00

https://www.facebook.com/events/294330403174741

Участники выставки «Home, Sweet Home»: Алона Барков, Олег Бабич, Анна Бессонова, Екатерина Белухина, Татьяна Белкина, Константин Евменев, Вера Гайлис, Евгения Гутерман, Товит Хорн, Тали Марголин, Инна Островская, Махаил Приставкин и Аялет Бокер, Хаим Сокол, Лена Штемберг, Наталия Савурова, Ниа Штай, Либи Зак.

Продюсер: Лилия Островски

Contacts: 0509841957 (WhatsApp) | finkelstein.pro@gmail.com | @finkelstein_art (Instagram)