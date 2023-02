Танцевальная компания Gibney Company из Нью-Йорка впервые прибывает в Израиль.

Верхнее фото: Bliss – Gibney Company pc Sharen Bradford



В конце февраля – начале марта впервые в Израиле пройдут гастроли нью-йоркской танцевальной труппы Gibney Company. 28 февраля, 1 и 2 марта на сцене Центра Сюзанн Делаль в Тель-Авиве будут представлены постановки выдающихся современных хореографов, с которыми сотрудничают лучшие мировые балетные труппы – Шарон Эяль, Сони Тайе и Йохана Ингера. Гастроли организованы фондом MART.



Нью-Йоркская танцевальная компания Gibney была создана в 1991 году хореографом Джиной Гибни. Из небольшого коллектива, исполняющего композиции его основательницы, Gibney превратился в профессиональную труппу современного танца, признанную в США и за рубежом, в то же время активно продолжающую свою общественную и образовательную деятельность. Компания гастролирует по миру с работами самых известных хореографов.

В программу израильских гастролей вошли три постановки из репертуара Gibney Company. В первый день гастролей, 28 февраля, по окончании представления пройдет вечер «вопросов и ответов» Q&A с Джиной Гибни, директором компании Гилбертом Т. Смоллом II и художественным руководителем Центра Сюзанн Делаль Наоми Перлов, которая станет модератором беседы.

Программа гастролей:

В программе вечера 28 февраля – постановки Сони Тайе и Йохана Ингера. Вечер завершится Q&A с основательницей компании Джиной Гибни, директором компании Гилбертом Т. Смоллом II и художественным руководителем Центра Сюзанн Делаль Наоми Перлов.

1 и 2 марта в программе постановки Шарон Эяль, Сони Тайе и Йохана Ингера.

1 и 2 марта в программе постановки Шарон Эяль, Сони Тайе и Йохана Ингера.

Sara

Хореография – Шарон Эяль, Гай Бехар.

Мировая премьера – 2013 год, премьера Gibney Company – 2023 год.

Увидеть в Израиле постановки израильтянки Шарон Эяль и ее постоянного соавтора Гая Бехара удается не часто: будучи одними из самых востребованных современных хореографов, Эяль и Бехар неуловимы и гастролируют больше, чем находятся дома. Gibney Company впервые исполнит композицию Sara, которая в конце 2022 года была обновлена для танцовщиков труппы при поддержке фонда MART и еще не исполнялась ни на одной сцене мира. Sara – это минималистичный, нежный, полный эмоций и переживаний, но в то же время бескомпромиссный и верный традициям танец. В нем – сдержанность и внимание к деталям, максимум смыслов, переданных минимумом средств. Музыка – From Off to On группы The Knife.

Bliss

Хореограф – Йохан Ингер

Мировая премьера – 2016 год, премьера Gibney Company – 2022 год.

Йохан Ингер родился в Стокгольме, обучался в Шведской Королевской академии танца и в Национальной балетной академии Канады. Был солистом Королевского балета Швеции и 12 лет провел в легендарном Нидерландском театре танца – NDT 1. Для постановки Bliss шведский хореограф Йохан Ингер выбрал легендарный «Кёльнский концерт» американского джазового пианиста Кита Джаррета. Для многих это произведение служит эталоном виртуозного исполнения. Хореограф отказался от буквального воплощения музыки в танце, это попытка передать ощущения от знаменитых импровизаций Джаррета. Свобода, головокружение, экстаз – эти образы находят выражение в прекрасной танцевальной композиции, которая приводит не только слушателей, но и зрителей в состояние абсолютного блаженства.

Oh Courage!

Соня Тайе

Мировая премьера состоялась в 2021 году.

Хореограф из Нью-Йорка Соня Тайе – обладатель престижной американской театральной премии «Тони» (Tony Awards) – работает с такими артистами, как Майли Сайрус, Florence and the Machine, Кайли Миноуг и многими другими. Oh Courage! Была создана специально для Gibney Company. Это спектакль об истине, саморефлексии и стойкости. Постановка реализована благодаря поддержке Эндрю Дэвиса и Благотворительного фонда Шелби Каллом Дэвис, Фонда Мертц Гилмор, Совета по искусству штата Нью-Йорк, Фонда музыки и танца О’Доннелл-Грина и Фонда Омомуки.

*****

Gibney Company

Тель-Авив, Центр Сюзанн Делаль

28 февраля, 1 и 2 марта в 20:00

Центр Сюзанн Делаль

MART — некоммерческая организация, которая продюсирует и поддерживает новые проекты в сфере современного театра, танца, музыки и кинематографа по всему миру. В сотрудничестве с ведущими культурными организациями MART открывает новые возможности для развития карьеры как молодых исполнителей, так и уже признанных артистов.

