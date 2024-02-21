Ури Лифшиц. «Земля была в них»

Заглавная иллюстрация: אורי ליפשיץ, דיוקן עצמי, 1980 צילום אלעד שריג



Выставка «Земля была в них» («Es war Erde in ihnen») в студии Ури Лифшица в южном Тель-Авиве, ставшей его музеем, идет до 9 марта. Думаю, что ее продлят. Но прийти в этот дом, в эту студию, стоит не только ради выставки, а ради памяти Ури Лифшица и его духа, явно здесь поселившегося. Это добрый дух, хотя сам Ури Лифшиц был человек сложный, экспансивный, конфликтный. Иногда недобрый, иногда прекрасный. Жен у него было много, детей тоже много, посему были проблемы с наследством и открытие этой студии-музея для широкой публики состоялось только в ноябре прошлого года, спустя 12 лет после кончины Ури Лифшица в 2011-м году.

Это выставка – реакция на то, то происходит в Израиле, реакция на войну. Пусть этот ответ ассоциативен и свободен по форме, поскольку само пространство, сами стены студии Ури Лифшица служат отправной точкой для экспозиции, которая и демонстрирует его творчество и отражает взаимоотношения с местом и со страной. Так же, как творчество Лифшица отражало то общество, в котором он жил и творил. За многие десятилетия своей работы Ури Лифшиц выработал свою концепцию, свою идею – он называл её «индексом». «Индекс» был для него призмой, сквозь которую он видел свои работы, анализируя в них причинно-следственные связи с реальностью в Израиле и в мире.

Название выставки «Земля была в них» – первая строчка из одноименного стихотворения немецко-еврейского поэта Пауля Целана, бывшего узником концлагеря.

Пауль Целан – немецкоязычный румынский, позже французский поэт и переводчик. Его фамилия при рождении – Анчели и его семья была частью общины к немецкоязычных евреяв Буковины. Пауль с юности писал стихи на родном для него немецком языке. Вторую мировую войну Пауль Анчель пережил в черновицком гетто и затем на лагерных работах; его родители погибли во время Холокоста. Холокост стал темой раннего и самого известного стихотворения поэта «Фуга смерти», опубликованного, как и последующие стихотворения, под псевдонимом Пауль Целан (анаграмма фамилии Анчель в румынском написании).

На иврит с немецкого это стихотворение перевел Узи Шавит, но вот перевод на русский, сделанный переводчицей Целана Ольгой Седаковой (из сборника «Ничейная роза» 1963 года).

Земля была в них

Земля была в них и

они рыли.

Они рыли и рыли. На это шел

их день, их ночь. И они не славили Бога,

который, как они слышали, все это замыслил,

который, как они слышали, все это провидел.

Они рыли и дальше не слушали; и

они не стали мудрей, не сложили песен,

не придумали для себя никаких языков.

Они рыли.

И штиль навещал их, и вал штормовой,

и – все – их моря навестили.

Я рою, ты роешь, вон и червь дождевой

тоже роет. Вот песнь: они рыли.

О некий, о всякий, о ты, никакой!

Где теперь то, что шло на нигдейность?

О, ты роешь, я рою; я рою к тебе, за тобой

и наш перстень на пальце не спит, как младенец.

הָיְתָה אֲדָמָה בָּם, וְהֵם

.חָפְרוּ

הֵם חָפְרוּ וְחָפְרוּ, כָּךְ חָלַף,

יוֹמָם לוֹ, לֵילָם. וְלֹא בֵּרְכוּ אֵל

,אֲשֶׁר, כָּךְ שָׁמְעוּ, רָצָה כָּל זֹאת

.אֲשֶׁר, כָּךְ שָׁמְעוּ, יָדַע כָּל זֹאת

.הֵם חָפְרוּ וְדָבָר לֹא שָׁמְעוּ עוֹד

,הֵם לֹא הֶחְכִּימוּ, לֹא הִמְצִיאוּ שִׁיר

.לֹא הָגוּ לְעַצְמָם שׁוּם שָׂפָה

.הֵם חָפְרוּ

,בָּאָה דְּמָמָה, בָּא גַּם סַעַר

.בָּאוּ הַיָּמִים כֻּלָּם

אֲנִי חוֹפֵר, אַתָּה חוֹפֵר וְחוֹפֶרֶת גַּם הַתּוֹלַעַת

.וְהַשָּׁר שָׁם אוֹמֵר: הֵם חוֹפְרִים

,הוֹ אֶחָד, הוֹ אַף אֶחָד, הוֹ אַף לֹא אֶחָד

:הוֹ אַתָּה

?לְאָן הוֹלִיכָה לָהּ זוֹ שֶׁלְּשׁוּם מָקוֹם לֹא מַגַּעַת

,הוֹ אַתָּה חוֹפֵר וַאֲנִי חוֹפֵר

וַאֲנִי חוֹפֵר עַצְמִי אֵלֶיךָ

.וְעַל הָאֶצְבַּע מְקִיצָה לָנוּ הַטַּבַּעַת

В этой студии также хранится архив Ури Лифшица, его работы – картины, рисунки, гравюры и скульптуры, эскизы, фотографии, книги и обложки пластинок, рассказывающие историю становления художника – с ранних работ 1960-х годов и до последних произведений, над которыми Лифшиц работал буквально в последние дни жизни, объясняющие его поворот от лирической абстракции в пользу фигуративно-экспрессивной живописи, к личным переживаниям и социальным темам, к безумным распадающимся персонажам и к работам, основанных на фотографиях, отражающих общественные настроения в Израиле. Хранятся здесь также письма и документы. По сути, студия стала не только экспозиционной, но и исследовательской площадкой, предлагающая углубленный взгляд на его творчество. В студии будут проходить сменные выставки, а также другие культурные мероприятия, семинары и презентации различных публикаций.

Ури Лифшиц был благословен свои талантом и проклят им.

Это выставка о личности и таланте как о благословении и как проклятии.

Ури Лифшиц скончался в конце мая 2011 года. В 2016-м году в Герцлийском музее современного искусства прошла масштабная посмертная ретроспектива Ури Лифшица, до этого в 2012 году выставка памяти Ури Лифшица «Вперед-назад» проходила в частном тель-авивском музее Игаля Преслера, став одной из первых экспозиций этого музея.

Ури Лифшиц– один из самых известных и талантливых израильских художников и один из самых спорных, чувства он превращал в краски, экспрессию – в линию, в образы. Кем на самом деле был Ури Лифшиц? Мастер ошибок и сомнений, большой художник и противоречивая личность.

Энергия его работ сшибает с ног, поражает, заставляет остановиться. Картины Лифшица кричат, вопиют – «Это я, Ури Лифшиц не забывайте меня и то, ради чего я творил». Ради чего творил Ури Лифшиц? Ради самого себя? Да, конечно, как любой художник. И также ради искусства, истории, культуры, своего пути, поисков справедливости. Ури Лифшиц начал заниматься искусством в начале 1960-х. Шесть десятилетий творчества. Он занимался скульптурой, живописью, гравюрой, коллажами, рисунком. Он был одним из самых видных художником своего поколения, известным своим крутым нравом и скандальными высказываниями. Так казалось тогда. А сейчас – в 2024 году – стало ясно, что он – один из самых талантливых, спорных и притягивающих художников не только своего, но нескольких поколений. Харизматичный, успешный, доминирующий, эгоцентричный, отвергнутый и провокатор, иногда сварливый и грубый. Он противоречил сам себе, не выносил слабость – ни у себя, ни у других (изображая при этом на холсте поражение, плач, стоны), и при всем этом был человеком огромного обаяния. Он всегда подчеркивал собственную инаковость, свой диссонанс с окружающими. Мне довелось брать интервью у него в конце 1990-х в связи с выставкой его графических работ: памятный час в яффской студии и открытие выставки, на которое пришел Ариэль Шарон, под началом которого Ури Лифшиц служил в 101-м подразделении.

Лифшиц был частью авангарда и мэйнстрима, частью истеблишмента и изгоем, кибуцником и тель-авивской богемой, участвовал в выставках различных групп и был волком-одиночкой, известным своим тяжелым характером. И одновременно жаждал общения, прессы, много писал сам. О нем тоже немало писали – сотни статей и монографий. Рисовать Лифшиц начал в возрасте 24 лет. Вместе с Рафи Леви, Авивой Ури, Леей Никель он бросал вызов лирическому абстракционизму с его тщательно выверенной манерой, искал другие средства выражения, более экспрессивные, стал одним из основателей группы «10 плюс». Свою первую премию он получил еще в 1965 году – от Тель-Авивского музея искусств. В 1966-м – именной приз от самого Марка Шагала. В 1969-м году он представлял Израиль на биеннале в Сан-Паулу, его работы приобретались музеями Нью-Йорка, Брюсселя, Лондона, Амстердама. В 1982 году Лифшиц получил премию имени Дизенгофа, считающуюся одной из самых престижных израильских премий в области изобразительного искусства. Что еще можно добавить? Прийти в его студию, понять личность художника в культурном и социальном контексте, его поиски идентичности и статуса, его экспрессию, его кодекс чести и этики.

Лифшица интересовали физическая субстанция, зримая суть – тело. И одновременно – духовная составляющая, эмоции, чаяния, то, что руководит телом. Линия, силуэт – это тело. Краски – размышления. Он писал абстрактные картины и фигуративные, создавал циклы гравюр и иллюстраций. И одновременно – всем известную скульптурную фигуру Теодора Герцля – ту самую, что установлена на пригорке на перекрестке ха-Сира при въезде в Герцлию. Ури Лифшиц переносил на бумагу и холст газетные заголовки, претворяя слова в образы, историю – в рисунки, в импульсы. Он трансформировал происходящее в политике и обществе в экспрессию живописи; то, что происходило в те дни, сиюминутное, важное, кровавое стало постоянным на его картинах.

Ури Лифшиц много общался с журналистами. Поводы всегда находились – от политики до техники гравюр. Говорил охотно и искренне, и поплатился за это. После его интервью газете «Гаарец» в 1998 году те, кто раньше обожал, стали негодовать, несмотря на последующие его извинения. В том интервью Лифшиц резко, оскорбительно высказался против всех возможных меньшинства, «слабых людей», в том числе инвалидов и аутистов. Публичность обернулась изоляцией, отверженностью. Была размонтирована его выставка в здании Верховного Суда в Иерусалиме. После того интервью тогдашний заместитель министра образования Моше Пелед пытался возбудить судебное преследование Лифшица за подстрекательство. Живописец, репродукции работ которого в 1970-80-е годы висели в каждом доме и в каждом офисе, стал персоной нон-грата израильского художественного мира. В последнее десятилетие своей жизни, продолжая творить, Лифшиц стал аутсайдером, не потеряв ни крупицы своей значительности. Он отдалился от музеев, своих патронов, культуртрегеров, с которыми был близок раньше.

Отец Ури Лифшицы был выходцем из Белоруссии. Ури Лифшиц, родившейся в кибуце Гиват ха-Шлоша, вырос на книгах Толстого, Гоголя. Достоевского и еврейской литературе, на книге «Он шел по полям» Моше Шамира и идее братства «сабров». Он служил в боевом подразделении ЦАХАЛа – в самом элитном тогда подразделении Саерет цанханим (развед-отряде десантников) – в 101-м подразделении вместе с Меиром Хар-Ционом под началом Ариэля Шарона, принимал участие в Синайской компании 1956 года. Он был частью богемного общества Тель-Авива и часто посещал кафе Кассит, служил темой для газетных колонок и общался с военной и деловой элитой.

Один из его сильнейших циклов рисунков – иллюстрации к «Дибуку» Ан-ского, созданный им в 2000-м году.

Работы Ури – насквозь сегодняшние, актуальные, универсальные: вечные темы всегда актуальны. Референции Ури Лифшица к истории искусств и к литературе, к полотнам Гойи и к теме снятия с креста, к Катастрофе, к падению Берлинской стены, резне в Кафр-Касем в 1956 году, боксерским боям, чиновникам, политикам, власти. Ури Лифшиц исследовал через свою живопись историю сионизма и христианские мотивы, маньеризм и символизм. И сам стал символом – и это уже понятно – и своего поколения и других. Символом непримиримости в искусстве.

После его смерти в ателье художника нашли тысячи работ, частью никогда не выставлявшиеся. Ури Лифшиц не декларировал, он кричал. Он остался независимым. А вот был ли он любим?

Ури Лифшиц был яркой неординарной личностью и одним из интереснейших представителей целой плеяды художников, наряду с Тумаркиным, Купферманом и Кадишманом, внесшим огромный вклад в израильскую культуру и повлиявшем на общественное сознание. Но, новое поколение, включая молодых художников, мало знает его творчеством, выходящим за любые рамки. Возможно, знакомство с ним поможет нам лучше понять самих себя.

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Uri Lifshitz Building

Art Gallery

Часы работы: пятница и суббота: с 11:00 до 14:00

Обязательно уточните часы работы по телефону 052-4268566

Тель-Авив, улица Абарбанель, 2.

Вход свободный

Группы и экскурсии по предварительной записи: 052-4268566, nadavlif@gmail.com

https://vimeo.com/830862558

אינדקס – בניין אורי ליפשיץ – Uri Lifshitz Building – https://www.urilifshitz.com/

Uri Lifshitz Building (@urilifshitz_building) • Instagram photos and videos

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Текст – © Маша Хинич. Иллюстрации предоставлены пресс-службой.