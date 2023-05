В Израиль едут исландские короли американского рока

Верхнее фото: Evan Kaufmann

В честь своего десятилетия в ходе юбилейного европейского турне в Израиль из Техаса приезжает базирующаяся там известная исландская инди-рок-группа KALEO, за сравнительно короткий срок своего существования сумевшая завоевать сердца не только нежных девушек Старого и Нового света, но и суровых кинематографистов: ставший уже культовым хит группы “Way Down We Go” использован в более чем 10 сериалах, почти в 10 фильмах и в нескольких компьютерных играх. В мире аналогов такой универсальности и востребованности одного и того же музыкального произведения нет. В Израиль KALEO привозит свой новый альбом “Surface Sounds” (“Поверхностные звуки”), старые и новые хиты, а, главное, свой особенный жаркий американский дельта-блюз-рок, щедро приправленный северной исландской сдержанностью и здоровой отчужденностью.

Об образованной в пригороде Рейкьявика Мосфелльсбаре группе KALEO, название которой с гавайского переводится как “Звук”, в Исландии узнали на фестивале “Исландские радиоволны” в ноябре 2012 года. Исполненная там красивейшая песня-кавер на исландском языке “Vor i Vaglaskogi” сразу стала мегахитом на местном радио и очень скоро – саундтреком исландского телесериала “В ловушке”.

Именно тогда друзья еще с начальной школы – певец и гитарист Йокуль Юлиуссон или Джей Джей (так, по инициалам, его чаще называют люди, испытывающие трудности с очень непросто произносимыми исландскими именами), бэк-вокалист, перкуссионист и барабанщик Давид Антонссон, бас-гитарист Даниль Кристьянсон и чуть позже к ним присоединившийся лидер-гитарист и бэк-вокалист Рубен Поллок – впервые проснулись знаменитыми.

Группа тут же по горячим следам записала сначала свой первый мини-альбом “Glasshouse”, а следом за ним и полноценную пластинку, которую также выпустила в 2013-м и не мудрствуя назвала “Kaleo”. Через год, в 2014-м, горячие исландские парни выпустили сингл “All the Pretty Girls”, который стал очередным успехом группы и сразу набрал более 18 миллионов прослушиваний в стриминговом сервисе Spotify.

В начале 2015 года KALEO подписывает контракт со знаменитым американским лейблом Elektra/Atlantic Records, и тут у команды начинается совершенно новая история: она переезжает в город Остин (Техас) и окончательно определяется с жанром, в котором творит.

На вышедшем в 2016-м альбоме “A/B” она уже предстает в статусе звезды высшей лиги мирового рока, в ножнах которой всегда к бою готов крепкий клинок из сплава задумчивого классического электрического дельта-блюза с агрессивным классическим хардом, закаленный холодной новизной отрешенного инди, и, наконец, изящно инкрустированный разящими гранями фолка – старого задорного бело-американского и древнего флегматичного скандинавского.

Перед таким жанровым набором и напором не смог устоять ни один хит-парад. Альбом KALEO “A/B” покорил сначала все европейские чарты, затем – американские и, в конце концов, был продан по всему миру в количестве более миллиона экземпляров. Один из синглов альбома “Way Down We Go” стал дважды платиновым в США и занял первое место в чарте Billboard Alternative Songs.

О песне “Way Down We Go” нужно сказать особо. Пока она считается самым громким успехом группы. Сегодня она без остановки крутится на всех радиостанциях мира – невзирая на формат. Ее знают или, по крайне мере, слышали буквально все. Композиция настолько масштабна, универсальная, драматична и хороша во всех отношениях, что без преувеличений стала самой использованной в мировом кино- и телепроизводстве. На сегодняшний день “Way Down We Go” является саундтреком сериалов “Слепая зона”, “Черный список”, “Супергерл”, “Люцифер”, “Анатомия страсти”, “Дневник вампира”, “Ривердейл”, “Тренировочный день”, “Форс-мажоры”, “Волчонок”, “Ночная смена”, “Андерграунд” и даже довоенного украино-российского “Отель “Элион”. Это же произведение звучит в фильмах “Хороший бой”, “Куантико”, “Оранжевый – хит сезона”, “Империя”, “Оставленные”, “Логан” и других.

Кстати, одну из версий видео на этот хит музыканты KALEO сняли у себя на родине в Исландии – внутри действующего вулкана Тхрихнукагигур. Красивое, планомерно развивающееся музыкальное полотно на фоне неземных красот дремлющих до поры до времени врат в огненное царство скандинавских богов сделали свое дело, и результат превзошел любые ожидания – сегодня у этого музыкального видеоролика более 15 миллионов просмотров на Youtube. Это при том, что официальный клип на эту песню просмотрели более 530 млн раз.

Клипы KALEO – это тоже особая история. Для съемок своих музыкальных видео группа чаще всего выбирает экзотические и принципиально исландские площадки. После успеха клипа, снятого внутри спящего вулкана, команда с песней “Save Yourself” выступила на айсберге посреди зеркально-гладкого озера Фьядльсаурлоун (64 млн просмотров). На трек “Break My Baby” также вышло два видео: первое с акустической версией песни снято на озере Эдлидаватн, а второе с электрической – на высоте птичьего полета в одном из самых уединенных мест на земле: рядом с величественным маяком Тридрангар, расположенном в Атлантическом океане на крошечном скалистом острове в нескольких милях от южного побережья Исландии (3,6 млн просмотров). Затем группа представила акустический ролик “Skinny”, где в качестве “декорации” выступил извергающийся вулкан Фаградальсфьядль – на тот момент он проснулся впервые за 800 лет. Получилось удивительно красивое зрелище! Съемки клипа “Backbone” (более 6 млн просмотров) прошли в ледяной пещере…

Соответственно, успехом среди обычных слушателей и умудренных профессионалов пользовались многие песни из всех трех студийных альбомов группы. Кроме “Way Down We Go”, производители компьютерных игр “FIFA-16”, “Madden NFL – 17”, “NHL-18”, “Far Cry – 5”, “The Crew – 2”, “Rocksmith” и “Asphalt-9: Legends” использовали в качестве саундтреков треки группы “Hot Blood”, “No Good”, “All the Pretty Girls” и “Glass House”. Песня “Automobile” была использована в “Collateral Beauty”, а “Break my Baby” – в “MLB The Show – 20”.

В 2017-м группу KALEO номинировали на “Грэмми” за лучшее рок-исполнение (песня “No Good”). В 2020 году итальянские кинематографисты использовали трек группы “I Can’t Go on Without You” в детективном телесериале “Петра”.

Наконец, 23 апреля 2021 года вышел третий по счету и действительно долгожданный альбом KALEO “Surface Sounds”. Выдержанный в традиционном для группы гаражно-блюзовом стиле, он, тем не менее, не без сюрпризов. Из общего звучания выбивается, например, песня “Alter Ego”, ранее вышедшая в качестве сингла: здесь музыканты дали себе волю и врезали заводной классический рок-н-ролл в традициях Led Zeppelin. Открывающая пластинку “Brother Runs Fast” – будто бы вторая “Way Down We Go”, “Hey Gringo” – вполне себе качественный природный фанк, а “Backbone” – акустическая баллада в классическом для группы стиле.

Со всем этим музыкальным богатством, накопленным за 10 лет своего яркого творческого существования, группа KALEO отправляется в большое европейское турне, заканчивающееся, правда, в Канаде.

22 июня, в четверг, KALEO с единственным концертом выступит в Израиле – в Амфи-Парке Раананы. 10 лет незабываемой музыки и электризующих живых шоу знаменитые исландские музыканты постараются вместить в двухчасовое живое представление под открытым израильским небом. KALEO обязательно сыграют все то, что от них ждут, кроме того, группа обещает удивлять израильскую публику не только новыми и старыми хитами, но и их неожиданными версиями.

Группы такого уровня не так часто, к сожалению, посещают наши бивуаки, поэтому пропустить это событие просто невозможно. Тем более, что это тот редкий случай, когда одному и тому же коллективу удается объединить в своем творчестве и старые роковые традиции, и самые новомодные веяния мирового шоу-бизнеса.

Единственный концерт всемирно известной группы KALEO с юбилейной программой “10 лет на сцене” состоится:

22 июня, в четверг – в Амфипарке Раананы.

Гастроли организованы агентствами YM Production, AY Production и S.T.Standart.

