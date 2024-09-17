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Вниз по Миссисипи! Винтажный джаз из Нового Орлеана – Sapa The Band 26 сентября в музее Иланы Гур

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Верхнее фото – Sapa The Band – photo Sapa The Band 

Вниз по Миссисипи! Винтажный джаз из Нового Орлеана – Sapa The Band 26 сентября в музее Иланы Гур.

Ансамбль Sapa The Band играет – играет весело, здорово и даже заманчиво новоорлеанский традиционный джаз, соединивший в себе множество культурных традиций и влияний. В состав Sapa The Band входят четыре музыканта, репертуар которых состоит из из классики Нового Орлеана и включает песни на английском языке и инструментальные джазовые произведения. Но в джазе не менее чем музыка, важна создаваемая атсмофера – и Sapa The Band умеют создать атмосферу вечеринки в «старинном» американском джаз-баре благодаря из стилю, харизме, музыкальному языку и импровизациям.

Sapa The Band - photo Shiri Atchitch

Sapa The Band – photo Shiri Atchitch

История Sapa The Band началась совсем недавно – в Яффо, в квартире одного из музыкантов, с посиделок на его синем диване (диван – «сапа» на иврите – отсюда и название ансамбля), с желания изучать и исполнять нью-орлеанский джаз.
А вот история джаза в Новом Орлеана началась в первые годы 20-го века, когда там возник и оформился новый музыкальный стиль, вобравший в себя фольклор, рэгтайм, спиричуэлс, блюз, музыку менестрелей и духовых оркестров. Африканские ритмы бок о бок с традиционной европейской музыкой. Композиции, пришедшие из музыки Карибских островов наряду с музыкой для клавишных инструментов, привезенной из Германии в конце 19-го века.
В марте 1917 года в Нью-Йорке в студии звукозаписи Victor была записана первая джазовая пластинка. Это был новоорлеанский джаз, исполнителями были белые музыканты, которые с детства слышали и страстно полюбили «музыку чёрных». Их пластинка Original Dixieland Jass Band (тогда был принято написание Jass, а не Jazz) моментально с распространилась поначалу по дорогим ресторанам. Новоорлеанский джаз, вышедший из низов, покорил и постепенно стал считаться музыкой элиты. Записи группы стали символом ĸлассичесĸого джаза, начинавшегося ĸаĸ беззаботная музыĸа для праздниĸов и танцев.
Значение выхода этой пластинки в истории джаза переоценить невозможно. До ее выхода в свет джаз был скромным ответвлением музыкального фольклора, круг его исполнителей ограничивался несколькими сотнями новоорлеанцев, за пределами этого города его слышали крайне редко. После выхода пластинки джаз в течение нескольких недель ошеломил всю Америку, пятеро музыкантов стали знаменитостями, а музыка Нового Орлеана – прочным фундаментом, на котором зиждется мир джаза.

Sapa The Band

https://www.instagram.com/sapa_music/
https://www.facebook.com/SapaTheBand
https://www.youtube.com/@sapamusic874

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Sapa The Band - photo Sapa The Band

Sapa The Band – photo Sapa The Band

Музей Иланы Гур в Старом Яффо
261 сентября 2024 года, четверг, 19.00.
Вниз по Миссисипи!
Винтажный джаз из Нового Орлеана – Sapa The Band
Ницан Цафрони – банджо
Эльад Таль – труба и вокал
Бенни Мастерман – кларнет и саксофон
Омри Шани – контрабас

SAPA – Down By The Riverside in Jaffa (Live in Jaffa)
https://www.youtube.com/watch?v=rXPunDfBt5Q

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/494440980211693/

Вечер начнется с экскурсии по музею.

19:00 – экскурсия
20:00 концерт группы Sapa the Band

Цена билета на вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и баночку пива) – 120 шекелей. Заказ билетов по ссылке  https://www.ilanagoormuseum.org/product/sapa/   или по телефону 03-6837676.

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.
Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)
Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/
Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фотографии (Рои Мааян, Шири Ациц – שירי עציץ ,רועי מעיין) предоставлены Sapa The Band

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