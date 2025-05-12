Фото – © Orit Pnini

Tel-Aviv Session на крыше в Яффо! В названии нет никакого противоречия! Tel-Aviv Session – название концерта квартета контрабасиста, композитора и музыкального продюсера Гая Леви, который пройдет в четверг 22 мая на крыше музея Иланы Гур в старом Яффо, открывая летний сезон джазовых концертов на крыше музея – бриз, закат и супер-джаз!

Гай – не только контрабасист, композитор и музыкальный продюсер и один из самых занятых и известных музыкантов в Израиле с опытом работы на сцене более 20 лет. но и участник дуэта «Лайли» вместе с Галем Тореном. Гай также написал музыку для таких успешных и отмеченных наградами телесериалов, как: «Ури и Элла», «Репетиции», «В спектре», «Тито и его дух» и других… Гай также создает музыкальные шоу для детей, шоу для взрослых «Пен – новую музыку для песен Александра Пена» и выпустил 2 джазовых альбома, так чт опрежде всего, Гай — контрабасист, который любит играть джаз. Хотя учился он поначалу как классический музыкант: Нью-Йорк, Иерусалим, Амстердам: два года Гай Леви играл на контрабасе в симфоническом оркестре, но уже более двух десятков лет, будучи вовлечен и в другие музыкальные сферы, выступает в качестве джазового басиста, повторяя, что «Джаз – это музыка, которой нужно долго учиться и многому научиться».

За последние годы он успел поиграть с Йони Рехтером, Эли Деджибри, Ювалем Коэном, Амитом Фридманом, Катей Тоболь и многими другими представителями израильской джазовой сцены. В апреле прошлого года вышел его джазовый альбом Tel-Aviv Session. В этот альбом вошли композиции, некоторые из которых были написаны в недавнее время а над некоторыми Гай работал более 15 лет. На концерте прозвучат отрывки из альбома Tel-Aviv Session, а также стандарты из богатейшего репертуара джазового мира. Начало лета – идеальное время, чтобы услышать джаз на крыше…

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Tel-Aviv Session – джазовый квартет Гая Леви

Музей Иланы Гур. Четверг, 22 мая 2025 года.

Йонатан Коэн – сопрано-саксофон

Охад Нейсберг – гитара

Гай Леви – контрабас

Ория Мадар – ударные

19:00 – экскурсия по музею

20:00 – концерт

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и баночку пива) – 120 шекелей.

Заказ билетов по ссылке Билеты по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/guy-levy-quartet/ или телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1182084513061687

Ссылка на альбом https://nanadisc.lnk.to/TelAvivSession

https://www.instagram.com/guylevymusic/

https://www.facebook.com/guy.levi.777

Количество мест ограничено.

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фото – © Orit Pnini – предоставлено Гаем Леви