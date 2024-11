Впервые в Израиле: новогодняя ретро-дискотека с группой Arabesque

У жителей Ашдода есть уникальная возможность начать празднование Нового года с мелодиями и ритмами зарубежной эстрады, а точнее, с легендарной группой Arabesque и ее всемирно известными хитами!

Новогодние праздники с участием местных и зарубежных знаменитостей уже стали в Ашдоде хорошей традицией, но в этот раз городская компания по культуре подготовила для вас нечто грандиозное! «Новогодняя дискотека. Retro-party 80-х и 90-х», которая состоится 26 декабря в роскошном зале торжеств «Адама», приглашает вас погрузиться в ностальгическую атмосферу и отправиться в путешествие по волнам своей памяти.

Вы сможете вживую услышать хиты «Midnight Dancer», «Zanzibar», «In for a penny, in for a pound» и многие другие на первом выступлении группы Arabesque в Израиле.

Разве можно упустить такой шанс ощутить по-настоящему новогоднюю атмосферу, повеселиться как в детстве, потанцевать под песни кумиров своей юности и проводить уходящий год с хорошим настроением и большими надеждами? Вас ждут нарядно украшенный зал, эффектный свет и качественный звук, ностальгическая музыка и праздничное угощение.

В этот вечер для вас будут выступать также популярные израильские исполнители и диджеи. Шоу-балет Show REVOLUTION с завораживающими и красочными номерами. Tuval Drums с сумасшедшим драйвом и электризующими ритмами. Неподражаемые певцы Элеонора Сокол и Нати Гейл. DJ Цветкоff и DJ Rubin, виртуозно миксующие современные треки с классическими хитами и ретро-шлягерами.

Ведущие праздника – известные радиоведущие Влад Зерницкий и Игорь Красковский.

«Новогодняя дискотека. Retro-party 80-х и 90-х» пройдёт в зале торжеств «Адама» по адресу а-Оман 9, Ашдод.

Билеты субсидированы, в цену входит праздничное угощение (кроме напитков). Продажа билетов на новогоднюю дискотеку только началась, но они быстро раскупаются, так что стоит поспешить.

Вход на дискотеку с 18 лет.

Новогодняя дискотека организована муниципалитетом Ашдода при поддержке заместителя мэра адвоката Эли Нахта.

Заказ билетов и информация: https://bit.ly/3ZqVBv9

и здесь: https://bit.ly/417fGIa

Все фотографии предоставлены организаторами мероприятия.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting