Впервые в Израиле. Всё из кубиков.

С 30 июня в Ришон ле-Ционе пройдет начнет работать «Все из кубика-рубика», демонстрирующая неожиданные возможности использования кубика Рубика.

В 1974 году венгерский архитектор Эрнё Рубик изобрел головоломку, которая стремительно набрала популярность во всем мире и до сих пор остается востребованной игрушкой среди любителей головоломок всех возрастов. За минувшие 50 лет в мире было продано больше 400 миллионов кубиков Рубика. С 1982 года проводятся чемпионаты по их скоростной сборке. А в последнее время появилось новое увлечение – создавать из кубиков Рубика мозаики и композиции.

Увидеть эти творения своими глазами израильтяне смогут на выставке «Все из кубика-рубика», которая откроется 30 июня в торговом центре «ха-Заав» в Ришон ле-Ционе.

Впервые выставка, собравшая более 30 миллионов посетителей по всему миру и побившая рекорды Гиннеса, приедет в Израиль, чтобы показать жителям нашей страны самые известные произведения искусства, сделанные из кубиков Рубика.

Это масштабное мероприятие для всей семьи включает в себя огромную выставку удивительных творений из кубиков, включая мозаики, побившие рекорды Гиннеса; игровые и развлекательные зоны для детей; уголки творчества и площадку, где можно будет поиграть в Go Cube – «умный кубик», израильскую разработку, которая сейчас покоряет мир.

Представьте себе гигантские копии величайших шедевров мировой живописи, никогда не покидающих стен знаменитых музеев Европы, собранные из множества разноцветных кубиков! В общей сложности на галерею работ, представленных на этой выставке, потребовалось примерно 80 000 головоломок.

Созданием мозаик занимались художники всемирно известной канадской студии визуального искусства Cube Works. Это объединение графических дизайнеров и умельцев по сборке популярной игрушки прославилось, благодаря своим уникальным передовым работам – картинам, панно и конструкциям из кубиков Рубика. На каждый арт-объект у них уходят сотни, а иногда даже тысячи головоломок. Художники студии не просто собирают огромные картины, но и регулярно ставят мировые рекорды. Две их работы, занесенные в Книгу Гиннесса, будут показаны на выставке в Израиле:

Репродукция фрески Микеланджело «Сотворение Адама» — одной из самых выдающихся композиций росписи Сикстинской капеллы в Риме и одного из самых известных шедевров в мире. Грандиозная картина размером более чем 8,5 м в ширину и более 4 м в высоту составлена из более чем 12 000 кубиков. Рекорд Гиннеса, завоеванный художниками Cube Works в 2010 году.

Модель другого шедевра эпохи Возрождения – картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» была занесена в Книгу рекордов Гиннеса за использование более 40 000 кубиков Рубика.

Но это лишь часть того, что ждет посетителей выставки «Все из кубика-рубика».

Наряду с известными классическими картинами, «нарисованными» в технике куб-арта, на выставке также будут представлены работы молодого израильского художника Амита Шхори.

Амит, которому сегодня 25 лет, увлекся кубиком Рубика в 12. С тех пор он участвовал во многих соревнованиях по спидкубингу в Израиле и по всему миру и установил несколько отечественных рекордов. В частности, он стал рекордсменом страны по сборке головоломки ногами и одной рукой, занял 2-е место на чемпионате Израиля и представлял нашу страну на чемпионате Европы по сборке кубика Рубика в Парге.

В период пандемии коронавируса Амит Шхори заинтересовался творчеством с использованием своей любимой головоломки и начал развиваться в этой области. С тех пор он создал десятки работ разного размера, в том числе огромный портрет Лиора Сушарда, портрет маэстро Цвики Пика, составленный из 1300 кубиков. Широкое освещение в средствах массовой информации получил его перформанс с участием 100 человек на Площади похищенных в Тель-Авиве, который Амит организовал, чтобы привлечь внимание к проблеме заложников.

Захватывающие впечатления будут ждать посетителей и на площадке, посвященной израильскому изобретению Go Cube.

Go Cube — «умный кубик», разработанный компанией Particula, лидером в производстве умных игрушек. С помощью этой электронной версии головоломки каждый может научиться собирать кубик Рубика в игровой и увлекательной форме.

Приложение Go Cube подключается к телефону или планшету, чтобы с помощью Bluetooth и датчиков отслеживать все движения кубика в режиме реального времени и обеспечивать инновационный опыт обучения и игры. Благодаря ему вы можете совершенствоваться до бесконечности и соревноваться с любителями кубика Рубика со всего мира.

Go Cube набирает ошеломляющую популярность в мире и продается сегодня во всех ведущих сетях.

Чего вы могли не знать о знаменитом кубике Рубика:

– Несмотря на простой внешний вид, кубик Рубика представляет собой сложную головоломку, требующую целеустремленности, упорства, развитого воображения и пространственной ориентации.

– Название «кубик Рубика» принято в большинстве языков мира за исключением трех. В немецком и китайском языках осталось его первоначальное наименование «магический куб», а на иврите он называется «венгерский кубик».

– Люди, увлекающиеся скоростной сборкой кубика Рубика, называются спидкуберами, a сама скоростная сборка — спидкубинг.

– Кубику Рубика посвящено более 60 научных книг, в мире существует множество мануалов и видеороликов, обучающих его сборке.

– Алгоритм, который позволяет собрать кубик Рубика за минимально возможное число ходов, называется «Алгоритмом Бога».

– В 2010 году группа из математиков, программистов и инженеров доказала, что каждая конфигурация кубика Рубика может быть решена не более чем за 20 ходов.

– Мировой рекорд самого быстрого решения головоломки – 4,59 секунд.

– Ежегодно Венгерская ассоциация проводит официальные соревнования по сборке кубика Рубика: чемпионаты Европы и мира, которые с годами собирают все больше и больше участников.

Выставка «Все из кубика-рубика» пройдет с 30 июня по 31 августа в торговом центре «ха-Заав» в Ришон ле-Ционе (ул. Давид Сахаров 21, вход через ворота «Лондон» и «Париж»).

Билеты следует приобретать заранее, вход на выставку будет осуществляться согласно времени, указанному в билетах.

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://bit.ly/3x3huVR

Photos by CubeWorks Studio. Предоставлены организаторами выставки.

Организаторы – агентства YM Production, AY Production и ST Standard Trading.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting