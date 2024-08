Второй Soundtrack Tel Aviv – фестиваль, посвященный фильмам о музыке – с 17 по 21 сентября в Тель-Авивской «Синематеке»

Источник иллюстрации – https://www.facebook.com/soundtrack.telaviv/

В 2022 году Тель-Авивская «Синематека» запустила Soundtrack Tel Aviv Film Festival – новый кинофестиваль, полностью посвященный связи между кино и музыкой. В этом году на фестивале представлен широкий спектр музыкальных жанров, включая джаз, фолк, альтернативный рок, экспериментальный рок, музыку «Мизрахи», израильский рок, кубинскую музыку, классическую индийскую музыку, регги и многое другое. Жанр, на котором фестиваль сфокусирован больше всего в этом году – хип-хоп. 50-летие хип-хопа отмечалось в прошлом году, а в нынешнем фестиваль представляет проект, который связывает местный хип-хоп с историей израильского кинематографа.

Второй фестиваль Soundtrack Tel Aviv, который был запланирован на ноябрь 2023 года, был отменен из-за трагедии 7 октября. Организаторам понадобилось несколько месяцев, чтобы понять, что вместе с болью, необходимо продолжать создавать культурные события. Что-то из запланированного на прошлый год, перенесено на этот, но в программе много новых фильмов, премьер и реставраций классики, а также новые шоу и проекты; специальные мероприятия, посвященные войне «Железные мечи», трагедии Черной субботы 7 октября и ее последствиям, и многое другое.

Soundtrack Tel Aviv напоминает, что кино и поп-музыка всегда были связаны. Рок-звезды, музыкальная сцена и молодежные субкультуры не давали покоя кинематографистам и привели к созданию многих замечательных фильмов, как документальных, так и художественных. В фильмах, выбранных для второго Soundtrack Tel Aviv, музыка – это история, способ рассказать историю и муза.

Soundtrack Tel Aviv посвящен всем аспектам музыки в кино и на телевидении: от музыкальных документальных фильмов до мюзиклов и фильмов-концертов, от новаторских саундтреков до культовых музыкальных фильмов, от премьер до классики и ретроспектив, от поп-музыки, рока, альтернативы и панка до электронной музыки, джаза и музыки мира.

Кинофестиваль Soundtrack Tel Aviv – это не только десятки израильских и зарубежных фильмов о музыке. Это еще и музыканты: те, о ком сняты фильмы, и те, кто за кадром – музыканты, создавшие музыку и саундтреки к фильмам.

В дополнение к непосредственно показам, в программе фестиваля – живая музыка, семинары, встречи, дискуссии и лекции, детская программа и множество специальных мероприятий, включая показы для полуночников. Soundtrack Tel Aviv – это международный кинофестиваль, но израильскому кино в его программе уделено особое внимание.

В программе фестиваля этого года несколько десятков фильмов – документальных, художественных, анимационных – из Новой Зеландии, Франции, Чехии, США, Англии и т.д.; фильмов взрослых и детских, встреч с режиссёрами, музыкантами, концерты, лекции, мастер-классы, подкасты в прямом эфире от Асафа Талмуди, показы на открытом воздухе и т.п. – всё подробнейшим образом описано на сайте Soundtrack Tel Aviv https://www.cinema.co.il/soundtrack-film-festival-2024/.

Фестиваль откроется 17 сентября фильмом «Once upon a Time», посвященном великому французскому композитору – парижанину, по венам которого текла джазовая музыка – Мишелю Леграну (1932-2019). Режиссер фильма – Дэвид Херцог ДеСита.

Легран – композитор-виртуоз, аранжировщик, дирижер и пианист, был одним из первых европейских музыкантов, работавших в 1950-х годах с американскими джазовыми гигантами, такими как Майлз Дэвис, Джон Колтрейн, Диззи Гиллеспи, Стэн Гетц и Билл Эванс. На протяжении многих лет сочиненные им песни исполняли Фрэнк Синатра, Тони Беннетт, Лайза Минелли, Дасти Спрингфилд, Хосе Фелисиано, Стинг и, конечно же, Барбра Стрейзанд, чей фильм «Йентл» получил премию «Оскар» за лучший саундтрек благодаря Леграну.

Что еще? Практически всё, но привожу частично, а вот всё и очень-очень подробно описано на сайте фестиваля https://www.cinema.co.il/soundtrack-film-festival-2024/:

Документальный фильм о Дженезисе Брейере Пи-Орридже – английском музыканте, поэте, перформере и оккультисте.

Мастер-класс с Майклом Аустом – немецком режиссере и продюсере, возглавляющим Köln Soundtrack Festival, который он основал в 2004 году, а с 2020 года также и Zurich Soundtrack Festival.

Специальное мероприятие для любителей анимации, детей, взрослых и всей семьи: семь короткометражных анимационных фильмов «Кот Феликс» (США / 1919-1923) в сопровождении новой и оригинальной живой музыки. Кот Феликс – анимационная звезда эпохи немого кино, созданный гением анимации Отто Месмером, на большом экране.

Фильм Deadlock Music – трибьют Ирмину Шмидту – дань уважения легендарному авангардному композитору и клавишнику Ирмину Шмидту, который родился в 1937 году и признан одним из основателей CAN, экспериментальной немецкой группы, которая повлияла на поколения музыкантов и внесла свой вклад в развитие электронной музыки. Получив классическое образование пианиста, дирижера и композитора, а также обучаясь у Штокхаузена и Лигети, в конце 1960-х годов Шмидт основал CAN, который объединил новую классическую музыку с роком и джазом.

«Музыкальная комната» великого бенгальского режиссера Сатьяджита Рая, считающегося одним из величайших режиссеров 20-го века. Фильм 1958 года – трибьют индийской классической музыке (показ + лекция + концерт)

«Зоар» – израильский фильм 1993 года режиссера Эрана Риклиса. Фильм о восхождении Зоара Аргова к славе в 1980-х годах и о его огромном успехе, несмотря на пренебрежение со стороны истеблишмента, а также о его пристрастии к наркотикам, приведшим к его падению и трагической смерти. Актер Шауль Мизрахи в свое время в получил премию «Офир» за игру в этом фильме. Отреставрированная цифровая копия «Зоара» была создана Израильским киноархивом – Иерусалимской Синематекой.

Мастер-класс по брейк-дансу для детей – в рамках хип-хоп программы фестиваля. Вход свободный.

«Черный воск: Гил Скотт-Херон» – к 40-летию фильма режиссера Роберта Маги о поэте, художнике и джазовом музыканте Гиле Скотт-Хероне, которого многие считают отцом рэп-музыки.

Показ классического израильского фильма «Луль» («Курятник»)1988 года режиссеров Ури Зоара и Боаза Давидсона при участии Шалома Ханоха, Мики Гавриэлова, Якова Ротблита, Арика Эйнштейна, Йонатана Гефена. Фильм «Луль» был смонтирован в 1980-х годах из фрагментов песен и скетчей телесериала «Луль», транслировавшегося на Первом канале, между 1969 и 1973 годами – между Шестидневной войной и войной Судного дня.

«Purple Rain» – американский фильм 1984 года режиссера Альберта Магноли. Бесплатный показ на открытом воздухе в «Синематек Плаза» – в честь 40-летия с тех пор, как Принс окрасил небо в фиолетовый цвет Purple Rain, подарив миру песню, альбом и культовый фильм «Purple Rain», получивший «Оскара» за лучшую музыку и сделавший Принса мировой суперзвездой. Альбом саундтрека этого фильма был продан тиражом более 22 миллионов копий и породил такие хиты, как Let’s Go Crazy, When Doves Cry, I Would Die.

«Выход дракона» («Enter the Dragon») – Показ + лекция.

Юбилей величайшего фильма о боевых искусствах всех времен, снятый Робертом Клаузом. «Дракон», величайший фильм Брюса Ли, который он успел закончить перед своей внезапной кончиной 51 год назад. Музыку к фильму написал великий Лало Шифрина.

«Выход дракона» имел огромный кассовый успех. Культура кунг-фу оказала большое влияние на развитие хип-хопа, а «Enter the Dragon» стал культовой классикой для любого любителя хип-хопа. Что вообще с хип-хопом и Брюсом Ли? Показ будет предваряться короткой лекцией об удивительной связи между азиатскими боевыми искусствами и хип-хоп культурой, а также о том, как фильмы о кунг-фу вдохновили нью-йоркский рэп.

«Шлягеры» – шоу-концерт.

Еще один проект, который связывает хип-хоп с кинематографом, в частности израильский хип-хоп и историю израильского кино. «Шлягеры» составлен из четырех треков местных создателей хип-хопа с использованием сэмплов из израильских фильмов.

Макс Роуч: «Барабан также танцует вальс».

США / 2023

Режиссеры: Сэм Поллард, Бен Шапиро

В этом документальном фильме рассказывается о жизни, музыке и карьере легендарного джазового барабанщика и композитора, пионера би-бопа Макса Роуча.

«Болеро».

Франция/Бельгия / 2024. Режиссер: Анн Фонтен

Париж, 1928. Танцовщица Ида Рубинштейн заказывает музыку композитору Морису Равелю для своего нового балета – это прекрасная возможность для талантливого и недооцененного композитора доказать свой талант.

«Пляж для швармы» Shawarma Beach – «Типекс» и Ури Финк | Праздничная премьера. Израиль / 2024

Праздничная премьера музыкального комикса «Пляж для швармы» – «Типекс» и Ури Финк. В 1992 году участники группы «Типекс» выпустили свой первый альбом “שביל קליפות הגרעינים” – «Дорога, устланная шелухой от семечек». В 2024 году «Типекс» отправляется в путешествие в мир комиксов. «Пляж Шуармы», музыкальный фильм по комиксам от «Типекс» и героя комиксов Ури Финка («Збенг!»), собранный из дюжины новых мультфильмов и анимационных песен для большого экрана, которые представляют саркастический взгляд на Израиль до 7 октября. Художественный руководитель: Коби Оз. Комиксы: Ури Финк. После показа состоится встреча с создателями.

«Язык статьи: иврит».

Музыка и звук в эпоху искусственного интеллекта | Лекция Надава Раджвана «Музыка и звук в эпоху искусственного интеллекта» с

«Здравствуйте, кубинцы». Показ + лекция

Франция/Куба / 1963

Режиссер: Аньес Варда

Празднование 60-летия прекрасного фильма Аньес Верде о кубинской культур.е Фотожурналистка, ставшая одним из самых заметных режиссеров Франции, отправилась на Кубу в 1963 году, через четыре года после прихода к власти Фиделя Кастро, и запечатлела на свою камеру жителей и культуру острова. Варда собрала более 1500 черно-белых фотографий в уникальный документальный фильм в формате фотомонтажа, исследующий общество, культуру и музыку постреволюционной Кубы. Перед показом состоится короткая лекция об Аньес Варда.

«Once Within a Time» | Показ + лекция

США / 2023

Режиссеры: Годфри Реджио, Джон Кейн

«Однажды в сказке» – необычная коллаборация великого режиссера-экспериментатора Годфри Реджио и легендарного композитора Филипа Гласса, междисциплинарное произведение, которому трудно дать определение. Некоторые описывают его как анархическую комедию, рассказанную без слов, чувственный праздник, ощущаемый через искусство и музыку. Эта работа показывает жизнь на Земле, когда человечество сталкивается с пятью основными элементами – землей, воздухом, водой, огнем и деньгами – в критический момент выбора между разрушением и искуплением. Музыка: Филип Гласс, Сьюзан Дахим .Перед показом состоится лекция о вкладе Филипа Гласса в кинематограф.

Indie City – Отеф Газа | Показ + лекция + беседа

Израиль / 2024

Режиссер: Беттина Файнштейн

‎Indie City – это давний концептуальный проект, который документирует яркую инди-сцену Израиля в клипах, снятых в различных местах. Проект предоставляет сцену для новых и неизвестных ансамблей наряду со старыми и более известными и уже более десятилетия продвигает израильскую инди-музыку. В течение 12 сезонов было снято около 180 клипов, которые транслировались в рамках специальной программы на 8-м канале HOT. YouTube-канал Indie City получил миллионы просмотров и тысячи комментариев и стал своеобразным архивом независимой израильской музыки. ‎

‎Текущий сезон «Indie City» посвящен поселками и жителям Отеф Газа и включает в себя восемь клипов с участием Хавы Альберштейн, группы «Lola Marsh», группы «ха-Хацер ха-Ахори», «Типекс», Jimbo J, Даниэля Вайса, Саар Ливен и «Оманей ха-Отеф» – группы, состоящей из музыкантов, живущих в поселках Отеф Газа в сотрудничестве с семьями похищенных.

Семь видео были сняты недалеко от сектора Газа (кибуц Беэри, полицейский участок Сдерота и т.д.), а одно – на Площади похищенных в Тель-Авиве. ‎

‎Клипы сопровождаются интервью, в которых музыканты рассказывают о своем личном опыте с 7 октября.

