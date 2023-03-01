Выставка “Управления еврейской национальной идентичности” – альтернативный взгляд

В художественной резиденции в Герцлии открылась групповая выставка “The Authority For Identity Security” как рефлексия создание нового ведомства в кнессете – Управления еврейской национальной идентичности. По замыслу правительства, оно “послужит укреплению еврейского характера Израиля, который на протяжении многих лет подрывали радикальные прогрессисты, иные экстремистские элементы и иностранные государства”. Инициатива подвергаются мощной критике: религиозные и националистические взгляды нового правого правительства разделяют далеко не все, и не хотят, чтобы идентичность всего народа определялась ими.

На выставке собраны работы израильских художников разных годов, которые обращаются к иконическим образам, которые использовали сионисты, чтобы создать и описать зарождающуюся идентичность еврейского народа.

“Эти образы знакомы нам с детства”, – пишет куратор Ран Касми Илан, это выжимка из души израильского общества, символы, которые оно выбрало для себя само.

Они довольно стереотипны, а значит успешны – именно так представляют себе Израиль во всем мире: золотой купол за восточной стеной, солдаты, Герцль. Но работы, собранные на выставке, показывают их в анти-каноническом виде: эмблемы с погон скорее напоминают гербы факультетов Хогвартса, Иерусалим предстает не древней колыбелью религий, а деревянной моделью, поддерживаемой сосредоточенной сотрудницей, Герцль же на поверку оказывается женщиной. Художники стремятся создать что-то новое из эстетических строительных блоков, используемых сионистской идентичностью для самоутверждения.

Куратор создает Музей Национальной Идентичности, но совсем не такой, какой ее хочет “сохранить” новое Управление. Это альтернативное предложение. А что если сионизм пошел бы другим путем, продолжая первоначальный замысел? Оказывается, если переосмыслить ключевые образы, на передний план выходит женская фигура. Она поддерживает объективный образ Иерусалима в видео-работе Тали Керен, хранит культуру в обличье музейной смотрительницы Ури Замира, иронизирует над зарегулированностью солдатского быта. Израиль присоединяется к международному дискурсу: власть была у мужчин, и посмотрите, к чему это привело.

Не хватает лишь одного привычного элемента – религии. И выставка как раз об этом: сионизм был светским проектом, который пытался создать еврейскую идентичность, используя символы из иудаизма, но отрывая их от Торы. Но по иронии судьбы это привело к обратному эффекту – усилению религиозности общества. Как пишет куратор: “Это путь мифа: сила формы перевешивает содержание, которое в него стремятся влить”.

Попадая на выставку, действительно ощущаешь себя вовсе не в храме, а скорее в фойе бюрократического учреждения, или как называет это куратор – “визит центре”: у входа встречает “доска почета” с символами армейских подразделений, комично переосмысленными художником Идо Михаэли, а со стены смотрит иконический портрет Герцля, в котором женские черты художницы Яэль Бартаны угадываются только при пристальном рассмотрении.

Основной зал охраняет смотрительница в форме Музея Израиля, работа художника Ури Замира. Ее присутствие ощущается настолько, что гуляя из зала в зал, каждый раз от нее буквально шарахаешься, принимая за живую. Она представляет все собрание еврейской культуры и искусства, которое раскрывает национальную идентичность намного объективнее, чем любое правительство – и стоит за него горой, даже муху к нему не подпуская (ведь вместо головы у смотрительницы анти-комариная лампа).

Со стен с вызовом смотрят одинокие солдатки, которых фотографки Дана Лев Ливнат и Анна Ям сняли в выходной день, когда через их форму, одетую не по уставу, просачивается их индивидуальность и характер.

Саунд-треком к выставке становится звуковая дорожка с видео-работы Ави Муграби. Слышно, что идет допрос: снова теракт, кто-то погиб. Страшно, грустно? Уже привычно, так же неотъемлемо, как и другие образы в “визит центре”. Заглядываешь за стенку, и от сердца отлегло: это все игра. Три актрисы в работе Муграби проходят кастинг на роль Мириам Гольдштейн, вдовы Баруха Гольдштейна, виновника резни в пещере патриархов – и то хладнокровно, то флиртуя, то с напором требуют передать им пистолет погибшего.

Открытие выставки выпало на субботу 20 февраля и было назначено на 8 вечера. Но резиденция разрешила приезжать уже начиная с четырех – чтобы посетители успели на вечерний митинг в Тель-Авиве. “Езжайте, протестуйте. Что делать, в такое время живем”, – говорит на прощание Ран Касми Илан. Эта выставка, которая в отличие других проектов Резиденции, создана всего за 8 недель – ответ на изменения в стране, на угрозу демократии, нарастающую гегемонию религии и сворачивание инклюзивности и равноправия. Это подрыв основ, на которых выросли ядовитые растения, ирония над кумирами и несбывшимися обещаниями, взгляд в пропасть между мифом и самой жизнью.

Она четко и прямолинейно доносит мысль: вместо того, чтобы охранять национальную идентичность, нужно защищать свободу и право на самоопределение каждого из нас.

Часы работы:

Пн, ср: 10:00 – 14:00

Вт, чт: 15:00 – 19:00

Пт, сб: 10:00 – 14:00

Сайт выставки –heartistsresidence.org/exhibition

Адрес: The Artists Residence Herzliya Yodfat 7, Herzliya

Текст и фото – Даша Ильяшенко