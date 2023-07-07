Выставка выпускников факультета дизайна Холонского технологического института HIT 2023 год

Верхнее фото – שחר ארזי קדוש 2023. המחלקה לתקשורת חזותית

Выпускники бакалавриата факультета дизайна Холонского технологического института HIT представят свой дипломный проект на трех выставках, каждая из которых посвящена отдельной специализации факультета.

Около ста шестидесяти выпускников этого года представят свои работы, подводящие итоги обучения на факультете дизайна на протяжении четырех интенсивных и сложных лет, когда ими приобретались необходимые инструменты, формировались необычные подходы и нестандартное мышление, а также опыт работы с материалами, инновациями и технологиями.

«Изучение дизайна – это извилистый путь, трудный и полный препятствий, – говорит профессор Дуди Рабад, декан факультета дизайна, – выпускники этого года вдобавок ко всему столкнулись с пандемией коронавируса, создавшей дополнительный вызов, и с честью преодолели его. И эта выставка, их отчетные работы, подтверждают этот факт двумястами различными путями и способами».

С 13 по 21 июля – итоговая выставка кафедры промышленного дизайна и кафедры дизайна интерьеров.

С 20 по 30 июля – выставка выпускников кафедры визуальных коммуникаций

ВХОД НА ВЫСТАВКИ СВОБОДНЫЙ

13 июля Технологический институт HIT открывает серию выставок выпускников факультета дизайна 2023 года

После четырех лет обучения порядка 160 выпускников со степенью бакалавра в области дизайна интерьера, промышленного дизайна и дизайна визуальных коммуникаций представят свои дипломные работы на выпускных выставках, которые обещают стать не просто итогом обучения, а настоящим праздником дизайна.

На выставке выпускников факультета дизайна интерьеров (13-21 июля) студенты представят работы, являющиеся результатом процесса исследований, создания концепций и дизайна, обязательной составляющей которого в наше время является экологическая ответственность.

Масштаб проектов также меняется – от детального планирования небольших пространств, интерьеров, «вписанных» в здание, строение, в котором они находятся, и также взаимодействующие с прилегающим к нему пространством, и до планирования окружающей среды и проектов, рассматривающих расположение предметов и объектов в пространстве, а также их материального воплощения.

Среди проектов выпускников отделения дизайна интерьера вы можете увидеть дипломную работу Литаль Зазлии, занимающейся разработками пространств офисных зданий повышенной этажности, искусственных систем, где стирается грань между работой и игрой.

Орли Койноф представляет программу проектирования единиц жилья для бездомных по принципу «жилье прежде всего». Специальный проект расположен на парковке рядом со зданием муниципалитета Тель-Авива и предлагает будущую модель заселения открытых городских пространств, имеющую цель восстановление сообщества путем интеграции разных его членов в городскую жизнь.

Шели Лемель спроектировала арабо-еврейское культурное пространство в Яффо, которое используется как место для творчества, размышлений и современного межкультурного диалога.

На выставке выпускников факультета промышленного дизайна (с 13 по 21 июля) будут представлены объекты, отражающие сферы интересов, занимающие студентов в этот период. Кроме того, на этой выставке посетители смогут познакомиться с «закулисным» процессом создания концепций, размышлений и принятия решения современным дизайнером, перед которым стоят серьезные и сложные задачи.

Среди работ, которые будут представлены на выставке, вы увидите дипломный проект «Sharpen» Ширы Гандельман (куратор – Илон Армон) – серия мебели, созданная с помощью уникальной техники соединения вырезанных лазером металлических трубок и деревянных поверхностей. Мебель, сделанная в смешанной технике, также демонстрирует множество вариантов использования.

Идан Коль представляет проект «Flexo» (куратор Боаз Дрори) – настольную лампу, регулируемую с помощью встроенного механизма, действие которого основано на гибкости пластика.

Инбаль Адлер представляет проект «Charlie» под руководством куратора Луки Ора – инновационная технология, имеющая целью помочь питомникам для бездомных животных. Проект даёт дополнительные инструменты волонтерам, работающим в питомниках, для улучшения условий жизни животных и увеличения их шансов найти постоянных хозяев.

Выставка выпускников факультета визуальных коммуникаций (20-30 июля) представит широкий спектр контента и платформ, которые студенты выбрали для своих экспериментов. Это их взгляд на израильскую реальность лета 2023 года.

На выставке можно увидеть работу Май Ницан «Rubbish», представляющую бренд мыла, продукт которого производится на 100% из переработанных отходов, начиная с самого мыла и заканчивая упаковкой.

Проект Аталии Горовиц впервые представляет фестиваль идиша в Тель-Авиве – «Фестиваль Йом-Тов», который родился из стремления молодых людей возобновить личную и коллективную связь с прошлым. Фестиваль, где празднуются наследие и идеология культуры, которая связывала евреев диаспоры не только с помощью языка идиш, но также посредством музыки, кулинарии и другого разнообразного контента, является мостом между добрым старым миром и новой реальностью.

Проект Шахар Арзи «Кадош» представляет функциональный и модный бренд товаров, сочетающих высокую моду с религиозными смыслами. Эта новая интерпретация традиционных аксессуаров, которая позволяет каждому человеку, соблюдающему еврейскую традицию, носить авангардные и одновременно «кошерные» украшения.

Факультет дизайна Холонского технологического института HIT отмечает более 50 лет активной творческой жизни, на протяжении которых он добился выдающихся достижений в этой области, как в Израиле, так и во всем мире. Факультет гордится своими уникальными методами обучения, позволяющими студентам сочетать практический дизайн, новейшие технологии и теоретические занятия чрезвычайно высокого академического уровня. Во время учебы студенты получают возможность участвовать в практических проектах сотрудничества с промышленностью, знакомятся с работами ведущих дизайнеров и художников, как израильских, так и иностранных, принимают участие в израильских и международных выставках и конференциях, посвященных современным вопросам и вызовам в области дизайна, а также посещают лекции и мастер-классы приглашенных специалистов со всего мира в галерее «Витрина» имени Джулии Мизрахи, расположенной при институте. Все это дает выпускникам факультета необходимые навыки, знания и инструменты, чтобы наилучшим образом найти себе применение на израильском рынке труда.

Выставка дипломных работ кафедры дизайна интерьеров

Торжественное открытие: четверг, 13 июля, 19:00.

Закрытие: пятница, 21 июля

Выставка дипломных работ кафедры промышленного дизайна

Торжественное открытие: четверг, 13 июля, 19:00.

Закрытие: пятница, 21 июля

Выставка дипломных работ кафедры дизайна визуальных коммуникаций

Торжественное открытие: четверг, 20 июля, 19:00.

Закрытие: воскресенье, 30 июля

Выставки будут открыты для публики с воскресенья по четверг с 10:00 до 21:00. По пятницам с 10:00 до 14:00, по субботам выставки закрыты.

Вход на выставки СВОБОДНЫЙ!

Холонский технологический институт HIT

Факультет дизайна

Корпус 6, ул. Элиэзер Хофайн, 63, Холон

Cайт – https://www.hit.ac.il/

Текст и фото – по материалам пресс-релиза