Текст и фото — по материалам пресс-релиза. Верхнее фото — Vasily Petrenko. Photo by © Mark_McNulty

Василий Петренко, дирижёр | Анна Шелест, пианистка

Черепнин | Рахманинов | Скрябин

Ноябрь 2026. Израильский филармонический оркестр представляет.

Концерты пройдут в Тель-Авиве 26-29.11.2026.

Василий Петренко дирижирует программой необычной русской романтики, в которой две пьесы звучат в Израильском филармоническом оркестре впервые.

«Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова — сочинение известное и любимое, на сцене филармонии его исполняли уже много раз. Но в виртуозности и бурной энергии этого маленького «концерта» для фортепиано есть что-то обманчивое: порой кажется, что это вещь, цель которой прежде всего показать технические возможности пианиста (и для хорошего исполнения такие возможности действительно нужны). Вместе с тем это музыкальное посвящение, полное мысли и глубины, изощрённая композиция и красочное, смелое использование всех красок рояля. Вариации написаны на тему последнего каприса Паганини — величайшего скрипача-виртуоза всех времён, который, как гласит легенда, продал душу дьяволу за своё несравненное мастерство. Этот миф лежит в основе рахманиновского посвящения, и к нему добавляется ещё одно, мрачное измерение: сама музыкальная тема связана с «Dies irae» — средневековым напевом, символом смерти. Дьявольская атмосфера царит в сочинении от начала до конца, за исключением неожиданной передышки в 18-й вариации, где Рахманинов переворачивает мелодию и превращает её в нежный, трогающий напев, ставший живым человеческим сердцем всей вещи. Пианистка Анна Шелест исполнит это виртуозное сочинение, дебютируя с оркестром.

В менее известной части концерта начнём с композитора Николая Черепнина, которому было всего 26 лет, когда в 1899 году он написал «Принцессу Грезу» — прелюдию, вдохновлённую пьесой Эдмона Ростана о принце, который влюбляется в принцессу, ни разу не видев её, а лишь услышав о её красоте. Он отправляется в плавание на поиски и добирается до неё как раз вовремя, чтобы умереть у неё на руках. Сочинение открывается влюблённым соло виолончели и разворачивается в богатую, красивую оркестровую прелюдию — своего рода музыкальное выражение тоски по чему-то неведомому и недостижимому. Черепнин был учеником Римского-Корсакова и в начале XX века сделал довольно впечатляющую музыкальную карьеру как пианист, композитор и дирижёр, но со временем был забыт, и его сочинения исполняются нечасто. «Принцесса Греза» впервые прозвучит в Израильском филармоническом оркестре.

Мистика первых двух сочинений подготавливает почву для Третьей симфонии Скрябина, «Божественной поэмы», которую Израильский филармонический оркестр никогда не исполнял. Скрябин писал её с 1902 по 1904 год, в то время, когда Татьяна Шлёцер, ставшая впоследствии его спутницей, побуждала его видеть в себе не только композитора, но творца в самом божественном смысле. Слегка мегаломанский подход сопровождал Скрябина и в последующие годы, когда он писал всё более крупные, длинные и абстрактные сочинения, всегда пытаясь прикоснуться к небесному, божественному, трансцендентному. Три непрерывные части поэмы рассказывают историю о «борьбе» — дух борется за освобождение от того, кто навязал ему страх и догму; о «наслаждениях» — чувственной капитуляции перед необузданным переживанием; и о «божественной игре» — дух, наконец свободный, творит без борьбы и без нужды. В рамках своего пути от осязаемого к отвлечённому Скрябин на этом этапе перестал называть такие сочинения «симфониями» и стал называть их «поэмами»: акцент делается не на форме и границах, а на сути.

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Василий Петренко, дирижёр

Анна Шелест, пианистка

В программе

Черепнин: «Принцесса Греза»

Рахманинов: «Рапсодия на тему Паганини»

Скрябин: Симфония № 3 («Божественная поэма»)

Даты концертов

Гейхал а-Тарбут , Тель-Авив

Четверг, 26.11, 19:00

Суббота, 28.11, 20:00

Воскресенье, 29.11, 20:00

Василий Петренко, дирижёр

Василий Петренко — музыкальный руководитель Королевского филармонического оркестра с 2021 года и музыкальный руководитель Королевского Ливерпульского филармонического оркестра, где долгое время был главным дирижёром (2006-2021). Среди его прежних должностей — главный дирижёр Молодёжного оркестра Евросоюза (2015-2024), главный приглашённый дирижёр, а затем художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра России (2016-2022), главный дирижёр Филармонического оркестра Осло (2013-2020) и главный приглашённый дирижёр Михайловского театра в Санкт-Петербурге (1994-1997).

Василий Петренко родился в 1976 году и начал музыкальное образование в музыкальной школе для мальчиков в Санкт-Петербурге — первой музыкальной школе России. Затем учился в Санкт-Петербургской консерватории, где занимался в мастер-классах у таких известных дирижёров, как Марис Янсонс и Юрий Темирканов. Он работал с важнейшими оркестрами мира, среди них Берлинский филармонический оркестр, оркестр Гевандхауза в Лейпциге, Лондонский симфонический оркестр, Лондонский филармонический оркестр, оркестр «Филармония», Санкт-Петербургский филармонический оркестр, Национальный оркестр Франции и Сиднейский симфонический оркестр.

Петренко выступал на таких фестивалях, как Эдинбургский фестиваль, фестиваль Графенегг в Австрии и «Променадные концерты» Би-би-си (BBC Proms), где выступал много раз. Он часто дирижирует и в оперных театрах, его репертуар включает более 30 опер. В 2010 году он дебютировал на Глайндборнском оперном фестивале с оперой «Макбет», а в Парижской опере — с оперой «Евгений Онегин».

Его многочисленные записи включают цикл симфоний Шостаковича с Королевским Ливерпульским филармоническим оркестром на лейбле Naxos — записи, получившие признание во всём мире. С Филармоническим оркестром Осло он записал симфонии Скрябина и симфонические поэмы Штрауса.

Петренко получил множество наград, среди них «Молодой артист года» (2007) и «Артист года» (2017) по версии Gramophone. Кроме почётного членства в Университете Джона Мурса в Ливерпуле (2012), он — всего второй человек, удостоенный звания почётного доктора и Ливерпульского университета, и Университета Хоуп в Ливерпуле (2009).

Анна Шелест, пианистка

Анна Шелест — лауреат международных премий. В нынешнем концертном сезоне она выступает как солистка и в дуэте фортепиано в США, Эстонии и Израиле. С 2017 года она сотрудничает с легендарным дирижёром Неэме Ярви в записи редких сочинений для фортепиано с оркестром.

В 2019 году вышел её альбом «Donna Vecchia» с записями сочинений композиторок последних 300 лет. После этого альбома Шелест начала долгосрочный музыкальный проект, посвящённый музыке композиторок, — концерты, лекции, видео и альбомы-продолжения: «Donna Vecchia 2» с записью монументального цикла «Год» Фанни Мендельсон и «Donna Vecchia 3: Concerti» с записями Концерта для фортепиано Клары Шуман и «Концертной пьесы» Сесиль Шаминад вместе с Эстонским национальным симфоническим оркестром под управлением Неэме Ярви. Её последний альбом, «Романтик из Харькова», также записанный совместно с Неэме Ярви, посвящён музыке Сергея Борткевича.

Вместе с мужем Дмитрием Анна выступает в составе фортепианного дуэта Шелест; у них успешный канал на YouTube более чем со 100 выпусками.

С момента дебюта с оркестром в 12 лет, когда она играла как солистка с Харьковским симфоническим оркестром, Анна Шелест выступала со многими известными оркестрами, среди них Симфонический оркестр Цинциннати, Симфонический оркестр Монреаля, Санкт-Петербургский филармонический оркестр и Эстонский национальный симфонический оркестр. Как солистка с оркестрами и с реситалями она выступала в зале Стерна и в зале Вайль в Карнеги-холле, в Линкольн-центре, в Вашингтонском центре Джона Ф. Кеннеди, во Дворце изящных искусств в Мехико и в Концертхаусе в Вене.

Анна Шелест родилась на Украине и начала музыкальное образование в специальной музыкальной школе в Харькове. Она окончила магистратуру Джульярдской школы в Нью-Йорке, где училась у Джерома Ловенталя.

Это её первое выступление с Израильским филармоническим оркестром.

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