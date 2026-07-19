В Холоне открывается масштабная выставка работ Якова Агама

Муниципалитет Холона совместно с галереей «Бруно» представляет выставку «Яков Агам — За пределами видимого».

Кураторы: Ицхак Меворах, Тиранит Коэн.

С 19 июля 2026 года

Вход свободный

Экспозиция «Панорама произведений» представляет разные этапы творчества Якова Агама и дает возможность заново взглянуть на его место в истории западного искусства и его влияние на израильское искусство. Агам расширил границы художественного языка, введя в искусство движение, время и активное участие зрителя. Каждое произведение содержит множество композиций, которые раскрываются при изменении точки зрения, превращая процесс созерцания в активное переживание. Реальность, по мнению художника, не является неизменной — она постоянно формируется и находится в движении. Поэтому и искусство, согласно Агаму, должно быть динамичным и непрерывно развивающимся.

Яков Агам родился в 1928 году в Ришон-ле-Ционе. Он учился в Академии искусств «Бецалель» в Иерусалиме, а затем продолжил образование в Цюрихе и Париже. Агам считается основателем кинетического искусства и получил мировое признание благодаря крупным выставкам в Национальном музее современного искусства и Центре Помпиду в Париже, Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке и во многих других музеях мира.

Его творчество уникальным образом соединяет современное искусство, еврейскую мистику и математические структуры. Агам вывел искусство за пределы неподвижной плоскости, включив в него движение, время и участие зрителя. Каждое произведение содержит несколько композиций, открывающихся в зависимости от угла зрения, благодаря чему процесс восприятия становится активным опытом. Реальность не является фиксированной — она возникает и изменяется, поэтому, по убеждению художника, искусство также должно быть подвижным и постоянно становящимся.

Творческий путь Агама с самого начала отличался собственным художественным языком. По словам самого мастера, его произведения отражают стремление выйти за пределы привычного художественного выражения, создать такой тип живописи, который непрерывно развивается и меняется, содержит бесконечное множество пластических состояний и точек зрения, открывающих все новые и новые возможности восприятия. Тем самым он стремился преодолеть ограничения традиционной живописи, которая всегда остается лишь фиксацией одного мгновения.

Именно эти принципы сформировали его художественный язык, основанный на произведениях, находящихся в постоянном движении, на стремлении к абстрактному выражению, исследовании взаимоотношений геометрических форм и использовании насыщенных цветовых полей. Его художественные методы позволяли устранить индивидуальный след руки художника как проявление виртуозности, тогда как использование простых базовых форм — круга, квадрата и треугольника — служило для передачи движения и изменения. Эти формы можно рассматривать как своеобразный словарь художественного языка Якова Агама.

Подборка произведений, представленная на выставке, раскрывает различные этапы творчества художника и предоставляет возможность заново оценить его место в истории западного искусства и его вклад в израильскую художественную культуру.

В экспозицию вошли двухмерные и трехмерные произведения, среди которых — графические листы, созданные преимущественно в составе серий, позволяющих увидеть не менее пяти различных изображений, складывающихся в единое целое; агамографы, основанные на технике многослойного изображения, меняющегося в зависимости от угла зрения; полиморфы, построенные на противопоставлении цвета и формы; а также другие произведения, о которых художник подробно писал в своей ранней статье «Картины в движении» (1962). В этой работе он выделил различные типы движения в собственном искусстве: «картины, допускающие изменение», «картины с полифонической интерпозицией», «картины в движении», «картины, освобожденные от силы тяжести», «картины, свободные от стены» и «картины с вибрирующим элементом».

Выставка посвящена памяти Матана Абрамовича, Ури Ламеда, Гади Котеля и Амита Регева, светлая им память, бойцов 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады, известных как «команда Авраама».

📅 Выставка открыта до 30 сентября 2026 года.

📍 «Бейт Меиров»

Улица Херцфельд, 31, Холон

🕒 Часы работы:

Воскресенье — четверг: 10:00-18:00

Пятница: 09:00-14:00

Фото — Илан Сапира

🌐 Сайт: https://www.holon.muni.il/

🌐 Сайт: https://www.brunoartgroup.com/

📷 Instagram: https://www.instagram.com/brunoartgroup/