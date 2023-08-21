«Завершающий фестиваль» в «Бейт-Агнон» в Иерусалиме

Каждое лето в Доме Агнона – «Бейт-Агнон» – в Иерусалиме проходит «Завершающий фестиваль» – фестиваль литературных представлений, театральных и музыкальных обработок произведений Агнона и других писателей. Вслед за литературными выставками, представленными в музее, в этом году фестиваль будет посвящен таже и Хаиму Нахману Бялику (к 150-летию со дня рождения национального поэта), Лее Гольдберг (по следм выставки «Гость хочет спать») и, конечно, самому Шмуэлю-Йосефу Агнону. «Завершающий фестиваль» – это желание подать в новом ракурсе и в ином свете классические произведения еврейской литературы.

«Я часто бродил по улицам Иерусалима», – пишет Агнон в рассказе «Перед стеной». Действительно, многие сюжеты, выдуманные (или не придуманные) нобелевским лауреатом, происходят на улицах Иерусалима. Герои знакомятся друг с другом, когда фланируют по переулкам, или взбираются на крыши города и наблюдают за Иерусалимом свысока. Иерусалимский «Бейт-Агнон» – Дом-музей Шмуэля-Йосефа Агнона проводит фестиваль «Ха-Мануль» – «Завершающий фестиваль» конца лета – фестиваль, посвященный Иерусалиму, городу, где Агнон построил свой дом. На фестивале прозвучат рассказы, написанные Агноном об Иерусалиме в исполнении актерской труппы «Бейт Агнон», пройдут беседы о волшебстве прогулок по улицам города. Также в программе фестиваля: концертное шоу «Сделано в Израиле»- подборка старых и новых песен израильских композиторов, сценические адаптации рассказов Х.Н. Бялика, Леи Гольдберг Агнона – для взрослых и для всей семьи. И еще: спектакли и представления для детей (по утрам) и взрослых (по вечерам), экскурсии по выставкам в «Бейт-Агнон», лекции, шоу, встречи, очень-очень всего много… Так что для тех, кому это интересно – вот адрес сайта.

Мероприятия «Завершающего фестиваля» для взрослых – https://agnonhouse.org.il/event/%d7%a4%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%91%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%a2%d7%95%d7%9c-2/

Мероприятия «Завершающего фестиваля» для всей семьи – https://agnonhouse.org.il/event/%d7%a4%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%91%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%a2%d7%95%d7%9c-3/

«Завершающий фестиваль» пройдут со вторник по пятницу, с 22 по 25 августа в «Бейт-Агнон» в Иерусалиме (улица Клаузнера, 16). ВХОД СВОБОДНЫЙ. Полная программа и регистрация по ссылке: https://tinyurl.com/mr2tkajb