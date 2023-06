Знаменитый Нидерландский театр танца NDT2 выступит в Израиле

Верхнее фото – BEDTIME STORY © Rahi Rezvani

Nederlands Dans Theater – знаменитый Нидерландский театр танца, один из лидеров мировой современной хореографии. У этого театра, созданного в 1959 году, есть молодая труппа – NDT2, появившаяся в 1978 году и также ставшая одной из самых известных трупп в мире. В июле NDT2 приезжает на гастроли в Израиль с вечером одноактных балетов, с тремя постановками трех ведущих мировых хореографов – «Cluster» Эварда Клюга, «Ten Duets on a Theme of Rescue» Кристал Пайт и «Bedtime story» Надава Цельнера , которые будут показаны в Центре Сценических искусств в Герцлии с 7 по 10 июля. Балансируя на гранях танцевальных жанров, NDT2 демонстрирует в этой программе новые витки и направления в развитии танцевального искусства.

История Нидерландского танцевального театра (NDT), который с сезона 2020–2021 годов возглавляет художественный руководитель Эмили Молнар (известнейшая канадская танцовщица и хореограф), началась в середине прошлого века. За 60 лет участники театра превратили его в национальное достояние страны. NDT базируется в Гааге, но каждый год гастролирует по миру, представляя свои постановки в Европе, Азии, США и Австралии. Ежегодно его спектакли посещают более 150.000 зрителей. Сегодня репертуар театра насчитывает более 600 постановок таких именитых хореографов, как Иржи Килиан, Ханс ван Манен, Соль Леон, Пол Лайтфут, Кристал Пайт, Эдвард Клюг, Александр Экман и Марко Гёке, каждая из которых – симбиоз хореографии, визуальных искусств, музыки, света и декораций.

NDT2 – молодежная труппа Nederlands Dans Theater, в составе которой молодые танцовщики представляют постановки лучших мировых хореографов и могут раскрыть свой потенциал. NDT2 ежегодно создает нонконформистские, прогрессивные произведения, актуальный и инновационный современный танец.

Театр NDT уже давно стал символом и синонимом современного балета. А NDT2, начинавшийся как молодежный экспериментальный кластер – это его авангард, передовой самостоятельный коллектив с яркой индивидуальностью и высочайшим уровнем артистического профессионализма, когда тело говорит точнее слов, когда темперамент сочетается с мастерством, когда танец может рассказать больше, чем красноречивый текст. Танцовщики NDT2 – «виртуозы на острие ножа» – гибкие, изысканные, с превосходной музыкальностью, техникой, динамикой, и обладающие сценической уверенностью, несмотря на их молодость. Кроме того, NDT2 исследует и другие области движения, развитие танца и кооперации с профессиональными артистами и студентами.

Каждый сезон NDT2 создает две программы, которые включают обширные туры по Нидерландам и ежегодные туры по Европе.

В программе гастролей в Израиле:

«Сказка на ночь» («Bedtime story») Надава Цельнера

Музыка: Andre Hajj & Ensemble: Mir; Ez-zouhour: Sidi Mansour / Baba Bahri. Courtesy of ARC Music Productions Int. Ltd.; Al Ajaleh: Bat Sheva Music; Mohammed Abdu: Allah Alaiha, Al Rasayel & Mahma Ygolon. Courtesy of Rotana Music.

Этот балет страстный, молниеносный, где каждый жест и каждый импульс движения абсолютно детализированы. «Сказка на ночь» под североафриканскую перкуссию в виртуозной смеси хип-хопа и классической техники, дикого варварства и рекламных улыбок.

Вот что говорит о своем балете сам Надав Цельнер: «Маленький тайный момент между сном и сознанием – это момент, когда я воплощаю свои мечты в реальность. Недавно я вернулся к мечтам, которые у меня когда-то были. В детстве мне снились змеи. Каждое утро я удивлялся, что помню их в мельчайших подробностях, хотя и не понимал, почему эти змеи посещали меня во сне. Хоть я и боюсь змей, когда мы встречались во сне, они мне не угрожали, я никогда не боялся. Сегодня я понимаю, что эти змеи – это я сам лицом к миру и лицом к себе. Я противостою своим страхам и следую своим убеждениям. Вместо того чтобы убегать от воспоминаний, я решил изучить их и использовать в качестве элементов хореографии. Но в основе каждой работы, которую я создаю – музыка. Учитывая мои тунисские корни, выбор североафриканской музыки был для меня закономерен: когда я слышу эту музыку, мне кажется, что я во сне, полном свободы и надежды.

Так и в этой работе мне было важно выразить на сцене свои мечты и сны, сделать их осязаемыми. Когда мы становимся старше, мы склонны отказываться от своих мечтаний. Но тогда мы должны вспомнить себя детьми, которые знают, что мир полон открытий и убеждены в том, что мечты сбываются».

Надав Цельнер родился в 1992 году в Рамле, в Израиле. Заниматься музыкой, танцами и хореографией начал еще в школе, сформировав с годами свой уникальный танцевальный язык, свою собственную новую танцевальную технику.

Надав Цельнер уже ставил хореографию для коллективов по всему миру таких как: «Бат-Шева», Готье-Данс, театр Санкт-Галлен, балет Аугсбурга и т.д. Недавно Марко Гёке пригласил его создать балет для своей труппы для открытия сезона в театре Staatsoper в Ганновере. Помимо этого, Надав снимает как режиссер-постановщик короткометражные балетные фильмы и поставил хореографические номера для Евровидения в Израиле.

Его «Сказка на ночь» – дебютная работа с NDT2, мировая премьера которой прошла в сезоне 2021–2022 годов

«Кластер» Cluster Эдварда Клюга – румынского хореографа и руководителя Национального театра «Марибор» в Словении. Эдвард Клюг давно полюбился мировой публике своими знаменитыми произведениями «Radio and Juliet» и «Quatro» на музыку Radiohead и Милко Лазара. Эти постановки были представлены и в нашей стране с большим успехом. «Кластер» также создан на музыку Милко Лазара и впервые был представлен NDT2 в 2022 году.

«Кластер», ставший жемчужиной репертуара NDT2 – это эталон синхронизации, невероятно слаженное, движущееся произведение искусства, математически выверенное, образующее стаккато, которое разлетается на части и скользит. Стилистически хореография «Кластера» абстрактна, носит минималистский характер, демонстрируя поиски в области языка танца. В основном Клюг работает в направлении исследования человеческого тела и возможностей его движения. «Кластер», как и другие его балеты, постановка кропотливой выделки, с сочетанием атлетизма и поэтики, иронии и тепла.

«Я вновь вернулся к работе с NDT2, – пишет Эдвард Клюг – взяв за отправную точку работы тот аспект, что компания полностью поменялась с тех пор, как я последний раз работал с NDT2. Потому поначалу у меня не было никакой концепции, никаких идей, никакой музыки или других элементов, я просто хотел работать с ними в новом пустом пространстве. Наш диалог начался на инстинктивном уровне, поначалу процесс был спонтанным, но когда мы получили первый фрагмент музыки Милко Лазара, то началось наше общее путешествие в ежедневном ритуале репетиций, который объединил нас, образовав человеческий кластер, который стал опорой фундаментом для этого балета».

Эдвард Клюг окончил Национальную балетную школу в Клюже (Румыния) в 1991. По окончании был принят в Словенский национальный театр «Марибор», где познакомился с известным словенским режиссером Томашем Пандуром. Дебют в качестве хореографа состоялся в спектакле Пандура «Вавилон» по пьесе И. Светины «Сады и голубь» в 1996.

В 1998 году инициировал свой первый независимый проект – спектакль «Танго» на музыку А. Пьяццоллы, К. Гарделя и др. С этой постановки началось и продолжается его сотрудничество со сценографом Марко Япелем и художником по костюмам Лео Кулашем. Позднее к их команде присоединился словенский композитор Милко Лазар (первый общий проект – «Прет-а-порте», 2008).

Клюг регулярно сотрудничает со Штутгартским и Цюрихским балетом, а также с Нидерландским театром танца NDT. В 2018 поставил для Цюрихского балета полнометражный балет «Фауст». Поставил несколько работ для NDT2, а затем был приглашен и в NDT, создав для этой труппы балеты «Испытание» на музыку группы Radiohead (2017) и «Апертура» на музыку Милко Лазара (2019).

«Ten Duets on a Theme of Rescue» – «Десять дуэтов на тему спасения» Кристал Пайт

Музыка: Cliff Martinez: High Energy Proton Accelerator, Maybe you’re my puppet, Don’t Blow It, Will She Come Back? Version Titles From “Solaris”/ Score (Twentieth Century Fox Film Music Corporation)

Мировая премьера этого балета прошла в июне 2008 года в Нью-Йорке, в труппе Cedar Lake Contemporary Ballet, по заказу которой и была создана эта постановка.

Премьера NDT2 – в Гааге состоялась в марте 2023 года.

«Десять дуэтов на тему спасения» – это тщательно продуманный балет-напряжение, балет – столкновение, балет-драма в десяти дуэтах.

Кристал Пайт с 2008 года является постоянным приглашенным хореографом театра NDT: «Мне нравится слово «спасение». В одном слове запечатлена целая история. Точно так же тело может передавать повествование посредством простейших действий. Для меня эта работа была процессом поисков. После создания хореографии я искала в ней образы, которые вызывали чувство спасения. Они вписаны в танец, как фрагменты повествования. Присутствие «спасения» в этой работе двояко, поскольку я пыталась освободить эти образы, а потом вернуть обратно в танец».

Кристал Пайт – одно из самых громких имен в современном танце, звезда современной хореографии. Кристал Пайт, родившаяся в 1970 году, известна как одна из самых инновационных и захватывающих хореографов, работающих в Канаде. Она присоединилась к Балету Британской Колумбии в семнадцатилетнем возрасте, и танцевала с этой балетной труппой в течение восьми лет. Кристал ушла из Балета Британской Колумбии в 1996 году и присоединилась к Франкфуртскому балету под руководством Уильяма Форсайта. Вернулась в Канаду в 2001 году и была назначена резидентом-хореографом в монреальском Les Ballets Jazz de Montréal. Пайт также основала свою собственную труппу в Ванкувере – Kidd Pivot, в которой она работает и хореографом, и танцовщицей, до сих пор выступая по всему миру. Хореография Пайт известна своим причудливым юмором и бесстрашной техникой. Некоторые из ее работ отражают творческое взаимодействие с другими видами искусства, в частности – с литературой.

В 2011 году Пайт стала дипломантом приза Benois de la Dance, в 2017 году – лауреатом этого приза. В 2015 году Пайт была удостоена премии Лоуренса Оливье за выдающиеся достижения в танце.

Центр Сценических искусств, Герцлия

5.07, среда, в 20:30

6.07, четверг, в 20:30

7.07, пятница, в 14:00

8.07, суббота, в 16:00

8.07, суббота, в 21:00

10.07, понедельник, в 20:30

