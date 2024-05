ZURHUB. Джазовый квартет Матана Кляйна в музее Иланы Гур в четверг 23-5-24

Фото -© Йоль Леви

Матан Кляйн – известный израильский джазовый флейтист и композитор выступает в музее Иланы Гур регулярно, каждый раз с разными составами, разными программами и разными идеями, которых у него бесчисленное множество. 23 мая его квартет ZURHUB выступит в музее с одноименной программой – ZURHUB – программой бразильского джаза.

Квартет ZURHUB, основанный Матаном Кляйном и гитаристом Хези Хайятом, специализируетсяя на оригинальной музыке в стиле бразильского джаза, сочетающей богатое и разнообразное звучание Бразилии с джазовой импровизацией и виртуозной игрой.

Флейтист Матан Кляйн и гитарист Хази Хайят сотрудничают вместе с 2011 года и вместе основали квартет ZURHUB в 2017 году. Название группы происходит от еврейского слова «צור» (скала, кремень, твердыня, крепость) и португальского слова «hub – «центр». Само название ZURHUB отражает желание создавать музыку одновременно целенаправленную и самодостаточную. Музыка ZURHUB представляет собой уникальное сочетание бразильских ритмов, таких как шоро – жанр бразильской народной музыки, самба и босанова, с джазовыми гармониями и импровизацией под влиянием самых разных музыкальных традиций – от израильского фолка до классической музыки, и, конечно, культурой Бразилии.

ZURHUB высоко ценится публикой и критиками – за энергию, креативность и виртуозность, что не раз доказано на различных площадках и фестивалях в Израиле и за рубежом, в том числе на Джазовом фестивале на Красном море в Эйлате, Международном джазовом фестивале в Иерусалиме и других. Ансамбль продолжает расширять границы бразильского джаза, создавая музыку, одновременно новаторскую и аутентичную.

Предстоящая встреча с ZURHUB – это встреча не только с бразильскими веяниями, но и с джазом, фьюжн, фанком старой школы, музыкой конца 60-х. Это новаторство в джазовых структурах, необычные гармонии и композиции, захватывающая логика виртуозной игры. Эта смесь множества влияний создает тонкий баланс между старым и новым, простым и сложным, что является основой музыкального видения квартета Матана Кляйна.

Ансамбли под руководством Матана записали за последние семь лет пять альбомов и получили признание критиков во всем мире. Игра Кляйна на флейте точно совпадает с его стилем израильско-бразильской музыки, в которой инструменты звучат более современно и свободно, особенно в сочетании с его импровизациями. Его музыка – плавная, яркая, чистая и мелодичная, а израильско-бразильский микс приобретает идеальное современное джазовое звучание, приправленное теплыми уникальными звуками флейты Кляйна.

Матан Кляйн (https://www.mattanklein.com/) родился в Иерусалиме, закончил джазовое отделение Академии Рубина и колледж Беркли в Бостоне, после чего прожил десятилетие в Нью-Йорке. Он сочетает в своей музыке, как и многие израильские музыканты, культурный фьюжн Средиземноморья с джазом Америк Северной, Южной, Латинской и, в особенности, как уже понятно – Бразилии. Среди наиболее повлиявших на стиль Матана музыкантов стоит назвать американца Чика Кориа и бразильца Эрмето Паскуаля. Возможно, именно от них Матан Кляйн перенял свой эмоциональный стиль, нескрываемый энтузиазм и любовь к джазу, мелодику и ритм своих композиций, свою тихую виртуозность и элегантность исполнения.

В 2022 году Матан Кляйн был хедлайнером джазового фестиваля в Кембридже в Англии; играл на главной сценой джазового фестиваля в Нисвилле в Сербии» на Клайпедском международный джазовый фестиваль в Литве, на Summertime Jazz Festival TLV и на фестивале польского джаза в Тель-Авиве. Его оригинальные композиции также принесли ему награды, например на конкурсе авторов песен имени Джона Леннона и конкурсе авторов песен США.

Матан выступал на таких сценах, как Карнеги-холл в Нью-Йорке, Кеннеди-центр в Вашингтоне, NJPAC и других. Он был записан для SONY в проектах Artist Integrated под названием Sony Native tools. Он также является записывающимся артистом Orange Tree Sampling Corporation.

В 2016 году он был солистом биг-бэнда United Kingdom Jazz Flute Big Band. Его музыка и аранжировки были исполнены на Лондонском джазовом фестивале 2016 года, а его получивший признание критиков альбом «Sound Tracks» 2016 года был распространен Helicon Records, как и его Альбом 2019 года под названием «Wag the Mammoth in the China Store».

Квартет Матана Кляйна. ZURHUB

Музей Иланы Гур в Старом Яффо. Четверг, 23 мая 2024 года.

Матан Кляйн – флейта

Хези Хайят – гитара

Дани Бенедикт – ударные

Асаф Хакими – бас

Начало концерта в 19:30

Музей открывается в 19:00.

Свободная рассадка – входные билеты не нумерованы.

Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/zurhub-mattan-klein-and-hezi-jait/ или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/989710955853155

Линк на видео – ZURHUB -Social Trust (youtube.com) https://www.youtube.com/watch?v=GTM6z8_Kg30

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

