Концерт в поддержку Фонда стипендий имени Павла Кушнир- «Музыка войны. Тогда и сейчас»

Верхнее фото: Павел Кушнир. Права на фото принадлежат Курганской филармонии

«Музыка войны. Тогда и сейчас» — благотворительный концерт в поддержку Фонда стипендий имени Павла Кушнира.
Программа концерта объединяет музыку композиторов разных эпох как реакцию на войну, потрясения и человеческую стойкость.

В концерте прозвучат произведения Баха и Вайнберга, Хиндемита и Бетховена, Брамса и Равеля, Дебюсси и Баха в исполнении пианистов Оксаны Яблонской,  Дениса Бурштейна, Натальи и Евгения Брахманов,  Сергея Никитюка
Скрипка: Дмитрий Берлинский
Труба:Рами Орен
Виолончель: Кирилл Михановский
Альт: Евгения Орен

По традиции ведущий концерта Анатолий Вайсман прочитает отрывки из текстов Павла Кушнира.

27 июля 2024 года в биробиджанской тюрьме трагически оборвалась жизнь Павла Кушнира — музыканта, пианиста и просветителя, погибшего за свои убеждения.
Его именем названа учреждённая в Великобритании Стипендия для студентов из России, Украины и Беларуси, которые нуждаются в помощи, чтобы начать или продолжить своё обучение в высших музыкальных учебных заведениях Европы и Великобритании.
Итогом первого года работы Стипендии стали тринадцать стипендиатов, получающих музыкальное образование в Париже и Роттердаме, Веймаре и Граце, Зальцбурге и Люцерне, Вене и Лондоне.
Все это стало возможным благодаря вам-нашей преданной аудитории, а также артистам, музыкантам и продюсерам, делающим свою огромную работу абсолютно безвозмездно и от всей души.

Среда, 13.5.26 в 19:00
Билеты https://anumuseum.org.il/ru/events/pavel-kushnir/

Подробнее о Фонде стипендий имени Павла Кушнира
The Pavel Kushnir Scholarship https://pavelkushnirscholarship.org/
https://www.instagram.com/the_pavel_kushnir_scholarship

