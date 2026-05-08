Концерт в поддержку Фонда стипендий имени Павла Кушнир- «Музыка войны. Тогда и сейчас»

По традиции ведущий концерта Анатолий Вайсман прочитает отрывки из текстов Павла Кушнира.

27 июля 2024 года в биробиджанской тюрьме трагически оборвалась жизнь Павла Кушнира — музыканта, пианиста и просветителя, погибшего за свои убеждения.

Его именем названа учреждённая в Великобритании Стипендия для студентов из России, Украины и Беларуси, которые нуждаются в помощи, чтобы начать или продолжить своё обучение в высших музыкальных учебных заведениях Европы и Великобритании.

Итогом первого года работы Стипендии стали тринадцать стипендиатов, получающих музыкальное образование в Париже и Роттердаме, Веймаре и Граце, Зальцбурге и Люцерне, Вене и Лондоне.

Все это стало возможным благодаря вам-нашей преданной аудитории, а также артистам, музыкантам и продюсерам, делающим свою огромную работу абсолютно безвозмездно и от всей души.

Среда, 13.5.26 в 19:00

