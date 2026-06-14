Джаз без пробок: Фестиваль живого джаза в Пардес-Хане-Каркур с 7 по 9 июля 2026 года

Этим летом джаз выходит за пределы Тель-Авива. С 7 по 9 июля 2026 года в Пардес-Хане-Каркуре впервые пройдёт джазовый фестиваль такого масштаба, организованный ассоциацией «Дерех ха-Джаз» דרך הג’אז в сотрудничестве с местной творческой общиной. Три дня живой музыки, мастер-классов, открытых джем-сейшнов, праздничной атмосферы, выступления студенческих и молодежных коллективов, отличная еда, вино и непринужденная обстановка. Просто джаз — настоящий, живой и израильский.

Джаз — это не только Тель-Авив. Пробки на Аялоне и битва за парковку — не лучшее начало вечера с живой музыкой. Фестиваль организован не продюсерской компанией, а коллективом музыкантов, которые живут в Пардес-Хане-Каркуре, дышат этой музыкой и лично знакомы с каждым из участников.

Идейный вдохновитель и художественный руководитель фестиваля, басист трио «Atempo» Алон Штерн, отмечает: «Мы не хотели делать фестиваль по существующим шаблонам. Это фестиваль от тех, кто играет, для тех, кто слушает. Мы хотим создать пространство, где публика почувствует себя не просто зрителем, а частью чего-то подлинного, интимного и очень живого».

Исполнительный продюсер фестиваля Ади Штерн добавляет: «Мы думаем о каждой детали — от еды и вина до акустики и атмосферы. Музыка — это сердце фестиваля, но окружение, человеческое тепло, живой контакт между артистами и публикой — неотъемлемая часть переживания. Этот фестиваль построен на любви к музыке и подлинной связи с сообществом».

Гитарист и композитор Менахем Зивцинер: «Израильский джаз сегодня занимает уникальное место в мире. У нас есть поколение блестящих музыкантов с собственным голосом, соединяющих американскую джазовую традицию с восточными, средиземноморскими и местными влияниями. Этот фестиваль — сцена для этих голосов. Пережив то, что выпало на долю нашего общества, джаз создаёт пространство свободы, подлинного слушания друг друга, чистой красоты».

Джаз — это музыка воздуха, он должен дышать вместе с природой. В стенах города джаз — это искусство, а под открытым небом он становится стихией. Когда-то в Израиле существовала красивая традиция: джаз звучал не только в клубах, но и под открытым небом — в парках, у воды. Фестиваль Sunbeat собирал тысячи людей на берегах Кинерета, джаз звучал в заповедниках, а концерты под звездным небом становились ритуалом: когда между музыкантами и небом нет стен, импровизация звучит иначе. Фестиваль в Пардес-Хане-Каркуре возрождает этот дух.

Фестиваль соберет лучших израильских джазовых артистов, представляющих разнообразие стилей: от классики и бибопа до восточно-западного фьюжна. Лайнап этого фестиваля — это срез лучшего, что есть в израильском джазе сегодня. Три вечера, девять хедлайнеров, известные имена.

Программа:

7 июля (вторник)

Фестиваль открывает трио ATEMPO с гостем Матаном Кляйном (18:00) — международное фортепианное трио, исполняющее латинский грув с балканскими и восточными красками. ATEMPO — участники фестивалей в Германии, Румынии и Вашингтоне. Флейтист Матан Кляйн — один из ведущих голосов израильского джаза и фьюжна. Их совместное выступление — редкое событие.

Затем — воссоединение MINUETTE (19:30), квартета, чей дебютный альбом «Танец первый» остаётся одним из самых продаваемых в истории израильского джаза. Джаз, рок и классика в средиземноморской атмосфере.

Завершает первый день профессор Арнон Плати с легендарным Plutonium (21:00) — девять музыкантов на сцене, мощный фанк-джаз-рок, харизматичный вокал и фирменный абсурдистский юмор. Воссоединение, которого ждали.

8 июля (среда)

Алон Фарбер и «Ха-Хагига» (18:00) — секстет, чьи альбомы вышли на американском лейбле Origin Records. Журнал DownBeat назвал последнюю запись «достойной праздника». Фарбер — лауреат Государственной премии и премии Wayne Shorter, выпускник Berklee.

SANDIA (19:30) — молодой квартет, победители международного конкурса 7 Virtual Jazz Club 2023, авторы дебютного альбома «Ночная история». Точность композиции плюс свобода импровизации — и всё это с высокой энергией.

Квинтет Анат Форт (21:00) — пианистки с мировым именем, записывающейся на лейбле ECM. Новый проект Music of Love and War рождён в одно из самых тяжёлых времён в истории страны. Музыка, в которой любовь и война неразрывны.

9 июля (четверг)

Трио Дины Китросски (18:00) — пианистки и композитора, работающей с макамами и четвертитоновым строем. Её дебютный альбом поддержан ведущими израильскими культурными фондами. Восток и джаз в живом диалоге.

Квартет Раананы Хавуши с Яиром Далалем (19:30) — встреча современного джаза с арабской и этнической музыкой. Яир Далаль, легенда израильской world music, играет на уде, скрипке и губной гармонике.

Фестиваль закрывает Трио Гая Минтуса (21:00) — лауреата премии Бернстайна, победителя конкурса Montreux Jazz Festival, официального артиста Yamaha. Гершвин, Бетховен, Шопен и оригинальные композиции — в живом, смелом и вдохновляющем исполнении.

Помимо концертов

Каждый день в новой консерватории Пардес-Ханы-Каркура — открытые мастер-классы с Матаном Кляйном, Декелем Эпштейном и профессором Арноном Плати: для музыкантов и просто любопытных.

В общественном баре «Хана-Бар» — ежедневный Jazz Brunch с живой музыкой, едой и вином.

Поздними вечерами в баре «Бира Шевет» — открытые джем-сейшны с музыкантами фестиваля: редкий шанс увидеть профессионалов в полностью спонтанной обстановке. На сцену выйдут и студенческие ансамбли — академии «Римон», Иерусалимской академии музыки и Кармиэльской консерватории.

О фестивале и ассоциации «Дерех ха-Джаз»

Фестиваль организован ассоциацией «Дерех ха-Джаз» («Путь джаза»), которая с 2019 года развивает джазовую культуру в Пардес-Хане-Каркуре: регулярные джазовые вечера, классический джаз на площадке Старого рынка, а также «Клуб соседства» — ежемесячные встречи за общим столом с концертом и разговором. Фестиваль — следующий шаг в этой истории.

Билеты и практическая информация

Дневной билет (вход на все мероприятия одного дня):

7 июля: https://tic.li/g1lZmLy

8 июля: https://tic.li/zY5Ym3z

9 июля: https://tic.li/OAqnZPO

Полный пасс на все три дня (концерты + мастер-классы + джемы): https://tic.li/gBqn4Xy

VIP-пасс на все три дня с неограниченным вином: https://tic.li/g9Pk9Ky

⚠️ Количество мест ограничено — рекомендуется бронировать заранее.

Площадки:

Вечерние концерты: Зал культуры, ул. Цанханим, угол Хагана, Пардес-Хана-Каркур

Мастер-классы и Jazz Brunch: Комплекс «А-Ботаним», ул. А-Ботаним 54 (консерватория + бар «Хана-Бар»)

Ночные джемы: «Бира Шевет», ул. Харошет 2

Сайт фестиваля: https://festival.thejazzway.org.il

Инстаграм — https://www.instagram.com/thejazzwayil

Фейсбук — https://www.facebook.com/profile.php?id=100089712926350

Spotify — https://open.spotify.com/playlist/2j1CDCv7GsxT1O6OtntzoI

@thejazzwayil



Никаких пробок. Никакого дресс-кода. Приезжайте в Пардес-Хану-Каркур за настоящим, искренним джазовым драйвом.