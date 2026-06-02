Заглавная иллюстрация: Художественные проекты — Карина Люмьер, куратор Эля Коэн (Photo Алекс Пергамент )

Искусство и коллаборации на Кременицки. Ярмарка искусств и дизайна «Свежая краска» (Fresh Paint) 2026 в Тель-Авиве

24–29 июня 2026 года

Технический центр «Кременицки»

Совместно с муниципалитетом Тель-Авива — Яффо

При поддержке финансово-страховой группы Harel и международной страховой компании ZURICH

«Теплица» для независимых художников («хамама)

Как и каждый год, 47 художников, участвующих в «Теплице», прошли строгий профессиональный отбор, включавший оценку независимой приемной комиссии и личные интервью с кураторами ярмарки — Ифат Гурион и Раз Шапира.

В состав отборочной комиссии 2026 года вошли:

Ирис Ницан Авиви — руководитель направления искусства в Фонде Эдмонда де Ротшильда;

— руководитель направления искусства в Фонде Эдмонда де Ротшильда; Д-р Шахар Фредди Кислев — художник;

— художник; Матан Орен — директор центра «ТЛВ Тарбут» в Кирьят ха-Млаха;

— директор центра «ТЛВ Тарбут» в Кирьят ха-Млаха; Моника Лави — генеральный директор и главный куратор Музея искусства Готтесмана;

— генеральный директор и главный куратор Музея искусства Готтесмана; Сиван Сабаг Зеленски — филантроп и арт-предприниматель;

— филантроп и арт-предприниматель; Саша Сербер — художник и лектор;

— художник и лектор; Шахар Молхо — куратор современного искусства в Тель-Авивском музее изобразительных искусств.

Художники «Теплицы» 2026:

Игорь Микуцкий, Ольга Стаднюк, Ори Клосс, Ури Шарон, Ор Шарблис Ход, Эли Шпильман, Алек Ваксман, Амир Коэн, Анхель Хай Арвив, Эфрат Липкин, Белла Хавацкин, Далит Лапид, Дана Танхаузер и Йоав Фиш, Даниэль Артель, Дафна Амира, Хадар Реувен, Валерия Ганзман, Вероника Федорова, Зив Бальбирский, Таль Дотан, Таль Хагай, Талия Сиван, Лилах Сегал, Лири Сандель, Мирьям Драт, Михаил Иванов, Михаль Алькалай, Михаль Яари, Мика Чесно, Мария Фейгин и Гайя Блури (Студия Yarentak), Наталья Волкова, Ной Азури, Ноа Цур, Ноам Амар, Ноам Кобиси, Ноам Решеф, Наама Пелег, Саша Никитина, Идо Маром, Эйнав Цайхнер, Роми Коэн Нордман, Рони Биндер, Шелли Браун, Шелли Бергер, Шай Коэн Арбель и Шири Розенберг.

Все участники представят законченные оригинальные серии работ, большинство из которых были созданы специально для ярмарки.

В пространстве «Теплицы» будут демонстрироваться видеовизитки, созданные для художников-участников. Этот проект объединяет визуальное искусство, израильское виноделие и гастрономию при поддержке винодельни Teperberg и в сотрудничестве с журналом «Портфолио».

На входе в секцию «Теплицы» будет представлена выставка Премии Израиля Макова для перспективных авторов. Лауреат премии 2025 года Шломит Гофер покажет свою новую персональную экспозицию (куратор — Раз Шапира).

Рядом с «Теплицей», при поддержке Harel и ZURICH, откроется тройная выставка «Львицы» (кураторы — Ифат Гурион и Раз Шапира). Три художницы представят проекты, созданные как отклик на события 7 октября, каждая через призму своего женского и материнского опыта:

Гефен Баркаи создала десятки миниатюрных копий сгоревших домов из своего родного кибуца Гвулот.

создала десятки миниатюрных копий сгоревших домов из своего родного кибуца Гвулот. Селия Коэн написала реалистичные портреты матерей похищенных израильтян.

написала реалистичные портреты матерей похищенных израильтян. Амира Лев перерабатывает тревогу матери, чей сын воюет в Газе, через трудоемкие, почти сизифовы художественные техники.



Свежий дизайн (Ицув Тари)

Участников этой секции отобрали Ифат Гурион и Таль Голани (куратор и руководитель направления дизайна Fresh Paint) при участии экспертного совета: Майи Дваш (куратор и исследователь культуры), Галит Гаон (руководитель программы кураторства в дизайне в колледже Шенкар), Лиоры Розин (дизайнер, куратор и лектор академии Бецалель) и Лирон Шварц-Гилат (заместитель генерального директора по дизайну и продажам компании Tollman’s).

В этом году в секции дизайна примут участие 50 дизайнеров на 34 стендах. Будут показаны специальные коллаборации, премьеры предметов интерьера и лимитированные коллекции в самых разных материалах: текстиль, керамика, стекло, освещение, дерево и др. Около половины участников — молодые авторы, выставляющиеся на ярмарке впервые, часть из которых окончили обучение только в прошлом году.

Премия имени Цви Йемини в области дизайна

В 2026 году впервые вручается новая премия, созданная для поощрения инноваций и оригинальных идей в израильском дизайне. Она включает денежный грант в размере 30.000 шекелей, кураторское сопровождение, личный менторинг от изобретателя и предпринимателя Цви Йемини, а также отдельный выставочный стенд на ярмарке.

Первым победителем стал проект Plaid (Тамар Айзенберг и Ави Бен-Шошан) — модульная система форм для литья керамики. Она позволяет создавать самые разные трехмерные объемы — от утилитарных предметов до пространственных арт-объектов, переосмысляя традиционные промышленные методы и подчеркивая саму структуру соединений.

Павильон Design Art

Еще одна премьера года — павильон Design Art, посвященный уникальным коллекционным предметам на стыке искусства и дизайна, выпущенным в единственном экземпляре или строго ограниченным тиражом. Здесь представлены около 20 авторов:

Яаков Кауфман — серия кожаных масок из одинаковых прямоугольных кусков, создающих разные образы-лица.

— серия кожаных масок из одинаковых прямоугольных кусков, создающих разные образы-лица. Альби Царфати (Aqua Creations) — настенный светильник с многоцветными отражениями и журнальный стол, ведущий материальный диалог с керамикой Мааян Бен-Йоны.

— настенный светильник с многоцветными отражениями и журнальный стол, ведущий материальный диалог с керамикой Мааян Бен-Йоны. Галь Гаон — кресло ‘Pebble’ и скульптура ‘Big Bird’, сочетающие природные формы с архитектурной монументальностью.

— кресло ‘Pebble’ и скульптура ‘Big Bird’, сочетающие природные формы с архитектурной монументальностью. Ирена Гольдберг — кофейные столы ‘Dahlia’, соединяющие геометрическую графику и художественные материалы.

— кофейные столы ‘Dahlia’, соединяющие геометрическую графику и художественные материалы. Эрез Нави Пана — проект «Шелк мира» (Peace Silk), текстиль из коконов, которые шелкопряд покинул самостоятельно — этичная альтернатива шелковой промышленности.

— проект «Шелк мира» (Peace Silk), текстиль из коконов, которые шелкопряд покинул самостоятельно — этичная альтернатива шелковой промышленности. Гил Шмерлин — алюминиевые структуры, исследующие композиции света и цвета, меняющиеся при движении зрителя.

— алюминиевые структуры, исследующие композиции света и цвета, меняющиеся при движении зрителя. Dell’Ariccia Leibovitz Architects — стол из серии Piramide (дуб и стекло), исследующий баланс между весом и иллюзией парения.

— стол из серии Piramide (дуб и стекло), исследующий баланс между весом и иллюзией парения. Адир Якоби — функциональные объекты Ancient Future , соединяющие архаичные скульптурные формы из глины с современной обработкой.

— функциональные объекты Ancient Future , соединяющие архаичные скульптурные формы из глины с современной обработкой. Йони Чечик — серия световых скульптур ‘Raw Lamps’, сочетающая необработанный камень (Dragon Stone) с чистыми световыми сферами.

— серия световых скульптур ‘Raw Lamps’, сочетающая необработанный камень (Dragon Stone) с чистыми световыми сферами. Рахель Лапидот и Саги Маман (Seek Love) — предметы из серии «Флюидная мебель», изучающие границу между телом и вещью.

— предметы из серии «Флюидная мебель», изучающие границу между телом и вещью. Джой Горовиц — текстильный проект «Сквозь ткань», построенный на абстрактных цветовых полях (сочетание цифровой и трафаретной печати).

— текстильный проект «Сквозь ткань», построенный на абстрактных цветовых полях (сочетание цифровой и трафаретной печати). Гилат Блум — текстильная инсталляция из вертикальных канатов, соединяющая ручное плетение и архитектурную форму.

— текстильная инсталляция из вертикальных канатов, соединяющая ручное плетение и архитектурную форму. Тамар Никс — трехмерный текстильный объект в виде вязаной спиральной колючей проволоки, превращающий символ преграды в мягкий домашний предмет.

— трехмерный текстильный объект в виде вязаной спиральной колючей проволоки, превращающий символ преграды в мягкий домашний предмет. Элия Блох — стеклянная скульптура, имитирующая завернутую в ткань картину, исследующая тему защиты и скрытой памяти.

— стеклянная скульптура, имитирующая завернутую в ткань картину, исследующая тему защиты и скрытой памяти. Студия Yarentak (Мария Фейгин и Гайя Блури) — монументальный тафтинговый ковер, вдохновленный эстетикой кружева и мягкой женственностью.

— монументальный тафтинговый ковер, вдохновленный эстетикой кружева и мягкой женственностью. Студия fe (Мики Ман) — эксклюзивная коллекция коллекционной металлической мебели (консоли и скульптурный свет).

— эксклюзивная коллекция коллекционной металлической мебели (консоли и скульптурный свет). Ноам Довер и Михаль Цедербаум — стеклянные объекты, созданные методом выдувания в горячие формы, на стыке ремесла и цифрового моделирования.

— стеклянные объекты, созданные методом выдувания в горячие формы, на стыке ремесла и цифрового моделирования. Талия Ловатон — серия кожаных сосудов ‘TRACE’, переносящая контуры женского тела в аморфные формы методом ручного натяжения кожи.

— серия кожаных сосудов ‘TRACE’, переносящая контуры женского тела в аморфные формы методом ручного натяжения кожи. Камеа Дивон х Адам Шлеви — гибридные стеклянные сосуды, выдуваемые в формы из стекла, вырезанные гидроабразивным методом.

— гибридные стеклянные сосуды, выдуваемые в формы из стекла, вырезанные гидроабразивным методом. Даниэль Эликаям — серия керамических объектов ‘Wrinkled’, ставящая под сомнение идеалы безупречной красоты через эстетику изъяна.

— серия керамических объектов ‘Wrinkled’, ставящая под сомнение идеалы безупречной красоты через эстетику изъяна. Веред Тендлер Даян и Эли Элишар — работа «Старое — это новое новое», объединяющая глину и натуральную люффу в контексте экологии.

— работа «Старое — это новое новое», объединяющая глину и натуральную люффу в контексте экологии. Ходая Бен Элияху — серия стеклянных кубков и флаконов в форме клубники, выдуваемых прямо в формы из настоящих ягод.

Коллаборации с институтами культуры и академиями

В зоне дизайна в этом году представлены три крупных проекта:

Павильон выпускников Центра Эдмонда де Ротшильда: Новые работы трех авторов, получивших гранты на производство коллекций. Галь Коплик исследует изгибы и движение; Амит Наор представляет функциональные музыкальные инструменты из керамики; Ори Шифрин Анави разрушает границы между дизайном и скульптурой нетрадиционными техниками. Кафедра дизайна текстиля колледжа Шенкар: Павильон выпускниц, где Алиса Андерсон работает с шерстяным волокном, Нофар Торен сочетает ткачество и шелкографию, а Реут Цукербергер использует промышленное вязание и 3D-печать. Программа Made in Bezalel (Академия Бецалель, Иерусалим): Проект Эден Зейтун посвящен культуре одноразового пластика; Юли Дар создала серию трансформируемых колец; Дана Бернхард представляет инсталляцию из консервных банок в виде шпрот, а Асаф Ир Шай и Нога Кемхаджи — проект воздушного змея с посланием небу.

Также в павильоне дизайна 2026:

Serge Tiroche Contemporary совместно с Vintagerie Jaffa впервые в Израиле представляют масштабный павильон ‘Mid Century Art & Design’ : оригинальная винтажная мебель 1950–70-х годов (коллекция Амита Канфи, преимущественно Скандинавия) в диалоге с израильским абстрактным искусством того же периода (Леа Никель, Ори Райзман, Ицхак Данцигер, Моше Купферман, Рафи Лави). Здесь же дебютирует ручная керамика Ора Шломо Дахана .

впервые в Израиле представляют масштабный павильон : оригинальная винтажная мебель 1950–70-х годов (коллекция Амита Канфи, преимущественно Скандинавия) в диалоге с израильским абстрактным искусством того же периода (Леа Никель, Ори Райзман, Ицхак Данцигер, Моше Купферман, Рафи Лави). Здесь же дебютирует ручная керамика . Ариэль Цукерман — новая тотемная версия коллекции модульного света OR и премьера графической серии ‘Pythagoras’.

— новая тотемная версия коллекции модульного света OR и премьера графической серии ‘Pythagoras’. Давид Шац — дебютная коллекция бренда Bala : лаунж-мебель из цветных ПВХ-лент, сплетенных вокруг поролона (вдохновлено агрокультурой).

— дебютная коллекция бренда : лаунж-мебель из цветных ПВХ-лент, сплетенных вокруг поролона (вдохновлено агрокультурой). iota — коллекция Rope Collection’ переносящая промышленный альпинистский канат в плоскость домашнего и уличного текстиля.

— коллекция Rope Collection’ переносящая промышленный альпинистский канат в плоскость домашнего и уличного текстиля. Михаль Тахарлев — сосуды из тысяч слоев ткани, вырезанных лазером и сшитых в 3D-структуры.

— сосуды из тысяч слоев ткани, вырезанных лазером и сшитых в 3D-структуры. Ноам Киш и Сима Гил (Студия Simonu) — фарфоровые объекты с ручной росписью.

— фарфоровые объекты с ручной росписью. Студия Нира Меири — минималистичные светильники из актуальных современных материалов.

— минималистичные светильники из актуальных современных материалов. Студия NOV (Ади Эзер и Йотам Шифрони) — кинетический свет, формой которого может управлять сам зритель.

— кинетический свет, формой которого может управлять сам зритель. Шауль Коэн — концептуальный проект «Сувенирная лавка для страны без туристов».

— концептуальный проект «Сувенирная лавка для страны без туристов». Роза Рахели Файерман и Гриша Зилбер — серия стеклянных светильников «Прозрачные» в виде облаков и звезд.

— серия стеклянных светильников «Прозрачные» в виде облаков и звезд. Шира Керет (Ceremonials) — современная иудаика в рамках проекта «Ритуальные предметы».

— современная иудаика в рамках проекта «Ритуальные предметы». Авив Мор Йосеф — серия напечатанных на 3D-принтере объектов с уникальной пластикой материала.

— серия напечатанных на 3D-принтере объектов с уникальной пластикой материала. Гай Джана — керамика, навеянная цветением в приграничных с Газой районах ( Отеф Аза), как символ надежды и исцеления.

— керамика, навеянная цветением в приграничных с Газой районах ( Отеф Аза), как символ надежды и исцеления. Дуду Дахан (Студия Цруфим) — проект «Рыбная лавка», скульптуры из меди, дерева, керамики и сеток.

— проект «Рыбная лавка», скульптуры из меди, дерева, керамики и сеток. Рони Сассон и Шир Шараби (Зе Нияр) — вазы из бумаги и натуральных пигментов.

— вазы из бумаги и натуральных пигментов. Лирон Йосеф (Room of Ceramics) — настольные скульптуры-трансформеры из глины.

— настольные скульптуры-трансформеры из глины. Мэй Орен Кан (monc) — минималистичные керамические персонажи с элементами японского дизайна.

— минималистичные керамические персонажи с элементами японского дизайна. Ноам Розенберг (Студия NoRo) — многослойные глиняные скульптурные формы.

— многослойные глиняные скульптурные формы. Студия NACHSHON — коллекция мебели 2026 года (модульные системы хранения, столы, диваны из стали, дерева и кожи).

— коллекция мебели 2026 года (модульные системы хранения, столы, диваны из стали, дерева и кожи). Иדו Янко Мербер (IYMD STUDIO) — авторская мебель, созданная под личные истории заказчиков.

— авторская мебель, созданная под личные истории заказчиков. Эден Охана — мебель из переработанных промышленных элементов и остатков материалов.

— мебель из переработанных промышленных элементов и остатков материалов. Омер Леви — геометрический воздушный свет из сварной сетки.

— геометрический воздушный свет из сварной сетки. Инбар Зар — минималистичные кинетические объекты.

— минималистичные кинетические объекты. Перах Питерсе — светильники из ротанга с 3D-печатью и керамические держатели для украшений.

— светильники из ротанга с 3D-печатью и керамические держатели для украшений. Карин Койфман (kariniti) — прочные мешки для хранения из переработанной крафт-бумаги.

— прочные мешки для хранения из переработанной крафт-бумаги. Керем Камински (Студия JUDA) — современные защитные амулеты из кориана, стекла и металла.

— современные защитные амулеты из кориана, стекла и металла. Юваль и Майя Таль (Студия Rack and Tack) — проект «Старый материал — новая форма» (эргономичная мебель для динамичных рабочих пространств).

— проект «Старый материал — новая форма» (эргономичная мебель для динамичных рабочих пространств). Студия Шаблуль — светильники из грунтоцемента (утрамбованной земли), ржавчины и стекла.

— светильники из грунтоцемента (утрамбованной земли), ржавчины и стекла. Тамар Алон — светильники из ткани, окрашенной индиго с применением воска.

— светильники из ткани, окрашенной индиго с применением воска. PULP — интерактивный павильон Paper Playground совместно с иллюстраторами Ювалем Робичеком и Изхаром Коэном (огромные стены-раскраски, экспериментальные столы для графики от LAMY).

Особый проект: Зохар Лев Афтелон — керамистка из кибуца Беэри, чей дом был полностью сожжен 7 октября. Она представит серию фарфоровых кубиков-домиков ручной формовки, на которых напечатаны фрагменты воспоминаний (пейзажи Беэри, рисунки ее погибшего отца). Выставку сопровождает видеозапись сбора осколков на руинах. Куратор — д-р Зива Ялин.

Проект TARTAN (Рахели Шарфштейн и Арит Гордон): Серия концептуальных зеркал с переплетенной структурой, трансформирующих окружающее пространство.

Галереи и арт-проекты

В этой зоне представлены кураторские экспозиции, персональные и групповые выставки ведущих израильских галерей:

Эля Коэн представляет два стенда: DIALOG X JOMO MUSEUM (диалог художников-репатриантов и коренных израильтян) и Liminality (персональная выставка Карины Люмьер, куратор — Серж Тирош).

представляет два стенда: DIALOG X JOMO MUSEUM (диалог художников-репатриантов и коренных израильтян) и Liminality (персональная выставка Карины Люмьер, куратор — Серж Тирош). Шоши Чехановер — два пространства: персональный проект Рони Яффе (исследование израильско-еврейской ментальности через поп-культуру) и выставка «Отсюда и оттуда» ( Асаф Цур и Яна Ступ совместно с Мерав Лави Бекин).

— два пространства: персональный проект (исследование израильско-еврейской ментальности через поп-культуру) и выставка «Отсюда и оттуда» ( совместно с Мерав Лави Бекин). Программа «Шемеш» (куратор — Пьяметта Мартаньи): Выставка «Девять голосов Юга» — работы художниц из приграничных регионов, посвященные теме психологической стойкости. Также Мартаньи курирует выставку «Аль-Бейти» (Зловещее/Недомашнее) авторов Орны Орен Израэли, Хагит Бен Якар Шехтер и Таль Гольдман.

Выставка «Девять голосов Юга» — работы художниц из приграничных регионов, посвященные теме психологической стойкости. Также Мартаньи курирует выставку «Аль-Бейти» (Зловещее/Недомашнее) авторов Орны Орен Израэли, Хагит Бен Якар Шехтер и Таль Гольдман. Тамар Ламдан и Кармит Шайн (Two Curators): Выставка Лирана Вардиэля «Ханейни» («Вот он я») — фигуративная геометрия и оригами.

Выставка «Ханейни» («Вот он я») — фигуративная геометрия и оригами. Ирис Эльханани и Михаль Рафаэли Кадури: Проект «Интимное пространство» ( Анна Лукашевская, Роман Гульман и Фуад Агбария ).

Проект «Интимное пространство» ( ). Гили Ситон: Персональная выставка Йоава Бренера Realms Uncharted (трехмерные рельефные абстракции).

Персональная выставка Realms Uncharted (трехмерные рельефные абстракции). Керен Гельман: Проект Матана Скопски — 162 автопортрета, созданных за 5 месяцев изоляции в студии (миф о Нарциссе).

Проект — 162 автопортрета, созданных за 5 месяцев изоляции в студии (миф о Нарциссе). Михаль Красны: Выставка «Жизнь коротка, даже когда она длинна» (Тамар Грин, Мерав Коэн, Линой Ландау, Дрор Калиш).

Выставка «Жизнь коротка, даже когда она длинна» (Тамар Грин, Мерав Коэн, Линой Ландау, Дрор Калиш). Михаль Шапира: Графика Рана Рохмана .

Графика . Гай Перл (Галерея Энгель): Серия живописи «Море».

Серия живописи «Море». Галерея Орит Вашди: Групповая выставка фотографии и ready-made (Томер Аппельбаум, Ницан Гилади, Дафи Хагай, Рони Мораг, Илан Пелед, Тали Рацкер).

Групповая выставка фотографии и ready-made (Томер Аппельбаум, Ницан Гилади, Дафи Хагай, Рони Мораг, Илан Пелед, Тали Рацкер). ZED Gallery (куратор — Кфир Зив): Выставка «Материальная культура» (живопись, скульптура, видеоарт).

Выставка «Материальная культура» (живопись, скульптура, видеоарт). The L Gallery (кураторы — Катя Синицына и Илана Элада Мататов): Выставка Гиля Горена «Выбор видеть» (кинетические объекты и коллажи).

Выставка «Выбор видеть» (кинетические объекты и коллажи). Галерея Corridor: Работы Даны Коэн, Авинадава Бегина, Асафа Гама ха-Коэна, Таэра Джави и др.

Работы Даны Коэн, Авинадава Бегина, Асафа Гама ха-Коэна, Таэра Джави и др. Галерея Lemon Frame: Сменяемая экспозиция (Симха Эвен-Хен, Хана Илан Юнас, Шули Борнштейн Вольф, Хен Сунго, Авнер Шер).

Сменяемая экспозиция (Симха Эвен-Хен, Хана Илан Юнас, Шули Борнштейн Вольф, Хен Сунго, Авнер Шер). Галерея современного искусства Mika: Работы Шарон Блу, Лео Рэя, Грегори Ваттена (трехмерные боксы с улицами Тель-Авива), Нира Хадара, Амира Старика.

Работы Шарон Блу, Лео Рэя, Грегори Ваттена (трехмерные боксы с улицами Тель-Авива), Нира Хадара, Амира Старика. Галерея современного искусства Zemack: Коллективный стенд художников галереи.

Коллективный стенд художников галереи. Центр гравюры Готтесмана (кибуц Кабри): Выставка оригинальных эстампов 2025–2026 годов «Свежее из-под пресса».

Выставка оригинальных эстампов 2025–2026 годов «Свежее из-под пресса». Иерусалимская мастерская шелкографии (Сеדнат ха-Хадпас): Коллекция графики мастеров (Моше Гершуни, Ларри Абрамсон, Хила Лулу Лин, Асаф Бен Цви, Эти Абергель).

Коллекция графики мастеров (Моше Гершуни, Ларри Абрамсон, Хила Лулу Лин, Асаф Бен Цви, Эти Абергель). Sheetrit & Wolf Gallery: Живопись и бумажная скульптура (Миша Рапопорт, Йосеф Бубкер, Кармель Илан, Элизабет Лекур).

Живопись и бумажная скульптура (Миша Рапопорт, Йосеф Бубкер, Кармель Илан, Элизабет Лекур). Шай Альфия и Томер Натаниэль Леви (Галерея SALT): Пространство в стиле яффской квартиры-галереи с работами авторов и коллекционным дизайном XX века (Гаэтано Пеше и др.).

Программа перформансов: Fresh Paint LIVE!

Каждый день на ярмарке будет проходить меняющаяся «живая» программа под кураторством Даны Херес. В ней задействованы артисты перформанса, танца, музыки и мультидисциплинарного искусства:

В выходные на площадке выступят студенты колледжа Семинар ха-Кибуцим под художественным руководством Шахара Маркуса .

под художественным руководством . Среди ключевых участников: Ярден Эликаям (перформанс массовой реанимации), Галь Левинсон (исследование границ вращения), Наама Зоар (интерактивная лаборатория плетения), Яфит Битон (сканирование траекторий движения аудитории), Ирит Штернберг (интуитивное рисование) и трио в составе Шани Авиви, Ширы Матусевич и Ротем Блутштейн с перформансом вокруг резервуара с водой.

Особые спонсорские проекты

smart (Кольмобиль): кВ уличной зоне ярмарки разместится урбанистическая инсталляция дизайнера Рахели Шарфштейн (Studio Reish), в которую интегрированы электромобили smart #3 и семейный smart #5.

кВ уличной зоне ярмарки разместится урбанистическая инсталляция дизайнера Рахели Шарфштейн (Studio Reish), в которую интегрированы электромобили smart #3 и семейный smart #5. Тамбур: к 90-летию компании бренд совместно с ассоциацией «Выйти из коробки» представит масштабный арт-объект и коллекцию дизайнерских жестяных банок от ведущих иллюстраторов.

к 90-летию компании бренд совместно с ассоциацией «Выйти из коробки» представит масштабный арт-объект и коллекцию дизайнерских жестяных банок от ведущих иллюстраторов. HEDONISM: компания, отвечающая за конструкции ярмарки, инициировала создание функционального пространства отдыха. Объект строится в рамках еврейско-арабского сотрудничества художницей Рагад Суад и художником Асафом Гамом ха-Коэном (куратор — Яара Раз-Хаклаи).

Продажа билетов на Fresh Paint 2026 и на экскурсии по ярмарке уже открыта на официальном сайте https://www.freshpaint.co.il/

Всё иллюстрации предоставлены пресс-службой ярмарки «Свежая краска».

До встречи на ярмарке!

