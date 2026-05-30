В пространстве вечности: Иерусалимский фестиваль лирической оперы отмечает свое пятилетие

Десять мер красоты были отпущены миру — девять из них, согласно Талмуду, достались Иерусалиму. В этом городе, который Иегуда Амихай поэтически назвал портом на берегу вечности, классическая музыка обретает особое, почти сакральное измерение. Иерусалимский фестиваль лирической оперы (Jerusalem Lyric Opera Festival), зародившийся как частная инициатива, за годы своего существования превратился в традицию и стал одним из ключевых элементов летней культурной карты Израиля. В этом году фестиваль пройдет с 26 по 30 июля.

Основанный в 2019 году благодаря усилиям пианистки, исследовательницы итальянской оперы и преподавателя Высшей Академии музыки Еврейского университета д-ра Софии Мазар, фестиваль отмечает в нынешнем сезоне свое пятилетие. Художественное руководство подчеркивает, что в нынешний непростой период, полный неопределенности, музыка остается тем самым светом и опорой, которые возвращают жизни устойчивость. За несколько лет проект вырос в масштабную институцию: сегодня Jerusalem Lyric Opera входит в авторитетную международную ассоциацию Opera Europa, объединяющую более двух сотен ведущих оперных домов и фестивалей мира, включая лондонский Ковент-Гарден и миланский Ла Скала.

Jerusalem Lyric Opera работает в течение всего года. Ассоциация занимается образовательными программами, международными проектами, мастерскими для молодых исполнителей и профессиональным развитием музыкантов. Летний фестиваль становится итогом этой непрерывной деятельности — ее наиболее заметной частью.

Музыкальный руководитель фестиваля д-р София Мазар в одном из разговоров объясняла, что сама идея проекта возникла из очень простого наблюдения. Ни один оперный театр не способен вместить весь спектр процессов, происходящих сегодня в мировом музыкальном искусстве. Появляются новые режиссерские подходы. Меняется способ работы с классическим репертуаром. Возникают постановки, заставляющие иначе взглянуть на произведения, которые десятилетиями казались давно изученными и понятными. И возникло желание создать пространство, где израильская публика могла бы встречаться с этим процессом напрямую.

Опера меняется вместе со временем, осваивает новые художественные языки, позволяет режиссерам спорить с традицией, пересматривает собственные каноны и продолжает говорить о вещах, которые не меняются: о любви и власти, страхе и свободе, человеческой уязвимости и стремлении преодолеть собственные о

раничения.Оперное искусство по природе своей синтетично и массово по арсеналу используемых средств. Именно поэтому миссия фестиваля видится организаторам не просто в демонстрации вокального мастерства, но в создании пространства для подлинного культурного диалога. Фестиваль решает одновременно три задачи: знакомит израильскую публику с европейскими исполнительскими трендами, открывает новые имена в рамках международной летней студии (Summer Opera Studio) и демонстрирует приглашенным зарубежным интендантам, дирижерам и директорам театров высокий уровень местной музыкальной культуры.

Программа юбилейного фестиваля, который пройдет с 26 по 30 июля, сознательно уходит от проторенных путей, предлагая репертуар от филигранного барокко Генделя и Вивальди до психологических драм XX века, от масштабных оперных полотен Верди до камерных интеллектуальных программ. В этом году в Иерусалиме соберутся международные и израильские солисты, а инструментальную основу фестиваля обеспечат ведущие оркестровые коллективы страны.

Главные сценические события: Моцарт и Верди

Центром театральной программы этого лета станут две полноценные оперные постановки, представляющие стол разные музыкальные миры — венскую классику и итальянский романтический психологизм.

«Так поступают все» (Così fan tutte) В. А. Моцарта

27 июля на сцене Иерусалимского театра будет представлена третья, завершающая часть великой трилогии Вольфганга Амадея Моцарта и либреттиста Лоренцо Да Понте. Эта опера, традиционно вызывающая массу споров своей кажущейся легкомысленностью, в данной интерпретации предстает как тонкий психологический эксперимент.

Помещая героев в экстремальные эмоциональные ситуации, режиссер Джан Паоло Мартелли и дирижер Эйтан Шмайсер обнажают истинную человеческую природу. Это история о потере иллюзий и взрослении души, где каждый персонаж неизбежно узнает, кем он является на самом деле.

Партии исполняют международный состав солистов: Лорин Мартинес (Фьордилиджи), Антония Мотора и Кинерет Илли (Дорабелла), Авишаг Хаэцни и Лирон Гивони (Деспина), Георг Вирбан (Феррандо), Амит Амар и Дмитрий Негримовский (Гульельмо), Тристан Агер (Дон Альфонсо).

Музыкальное сопровождение — оркестр «Израильская Камерата. Иерусалим», один из ведущих камерных коллективов страны, созданный в 1983 году Авнером Бироном.

«Травиата» Дж. Верди

29 июля фестиваль обращается к вершине оперного реализма — «Травиате» Джузеппе Верди. Это сочинение ознаменовало перелом в творчестве композитора: впервые в основу либретто лег не мифологический или исторический сюжет, а скандальный современный роман Александра Дюма-сына. Верди вывел на сцену реальных людей с их неприкрытыми болями, показав трагедию чувств в жестких рамках социальных условностей XIX века.

Режиссер Андрей Мунтеану и бельгийский дирижер Патрик Батон предлагают прочтение, очищенное от мелодраматических штампов, возвращая драме Виолетты Валери ее первоначальную трагическую остроту. В заглавной партии выступит Наталья Роман, партию Альфреда исполнит Милен Божков, в роли Жоржа Жермона — Михаль Партика. Также в спектакле задействованы Девидас Стапонкас (Барон Дюфоль), Дмитрий Негримовский (Маркиз д’Обиньи), Тристан Агер (Доктор Гренвиль), Сергей Бартенев (Гастон) и Рейчель Баркан-Вайнер (Флора).

Постановка пройдет при участии хора JLOF (Хора Иерусалимского Лирического Оперного Фестиваля) и оркестра Израильская Камерата. Иерусалим, известного своими нетривиальными трактовками классического репертуара.

Камерные и тематические программы: от барокко до авангарда

Помимо масштабных оперных вечеров, фестиваль предлагает серию тщательно выстроенных камерных концертов, каждый из которых исследует определенную грань вокальной музыки.

Музыка мифа (Гендель, Телеман, Вивальди): Дневной концерт 26 июля в Музее Библеских стран обращается к истокам оперного жанра. Эпоха Возрождения возвела античный миф в абсолютный творческий стандарт, а барокко наполнило его невероятной декоративной и эмоциональной экспрессией. В исполнении солистов и ансамбля Velum под руководством д-ра Софии Мазар прозвучат арии, ставшие фундаментом европейской вокальной традиции.

Страх и вера: женские голоса Второй мировой войны: Особая, глубоко драматическая страница фестиваля (28 июля). Программа посвящена судьбам женщин-композиторов, чье творчество совпало с катастрофами XX века. Жизнь Ильзе Вебер обрвалась в Аушвице; Юлия Вейсберг погибла в блокадном Ленинграде; Эльза Баррейн была активным участником французского Сопротивления; нидерландские композиторы Генриетта Босманс и Рози Вертхайм были вынуждены скрываться, но не оставили творчество. Их музыка — документ стойкости человеческого духа.

Ночной концерт (Символизм и чувственность): Вечер 28 июля в «Бейт-Шмуэль» посвящен зыбкому, мистическому миру музыки рубежа веков и модернизма. В фокусе внимания — Клод Дебюсси (фрагменты оперы «Пеллеас и Мелизанда»), Рихард Штраус, Бела Барток, Золтан Кодаи и Дьёрдь Лигети. Этот мультимедийный проект, созданный при поддержке Венгерского культурного института, соединит вокал, костюмы и видеоарт.

Кабаретный формат: Шоу «Пиратка Дженни»: В противовес академизму, этот проект (29 июля в центре «Гармония») ломает привычные границы вокального вечера, превращая классический реситаль в театральный перформанс. Программа родилась в творческом инкубаторе Иерусалимского театра «Хан» и исследует эстетику зонг-оперы и музыкального театра XX века.

Подробное расписание фестиваля

Воскресенье, 26 июля

Открытие фестиваля

11:00 – «Миф, музыка и наследие» (совместно с выставкой о Древний Греции и Риме – концерт проходит в различных залах музея).

Концерт музыки Генделя, Телемана и Вивальди

Музей Библейских стран

Исполнители: Моника Шварц (сопрано), Карин Файнгольд (сопрано), Данит Беркович (сопрано), Ной Шило (сопрано), Рейчель Баркан-Вайнер (меццо-сопрано), Амит Амар (баритон), Тристан Агер (бас-баритон). Оркестр Velum под управлением д-ра Софии Мазар.

В программе: Шедевры эпохи барокко, арии из опер и духовные сочинения.

Экскурсия по музею.

19:30 – «Неаполитанское празднество»

Культурный центр «Гармония»

Исполнители: Стас Давидов (тенор) и его ансамбль.

В программе: Неаполитанские песни.

Понедельник, 27 июля

11:00 — Утренний концерт: Камерная музыка Брамса и Шумана

Площадка: Музыкальный центр «Гармония»

Исполнители: Левана Херц (сопрано), Карин Файнгольд (сопрано), Рейчель Баркан-Вайнер (меццо-сопрано), Марта Маталон (меццо-сопрано), Шуламит Сарид (виолончель), д-р София Мазар (фортепиано).

В программе: Романтические вокальные циклы, песни и камерные инструментальные сочинения Иоганнеса Брамса и Роберта Шумана, отражающие их личный и творческий союз.

18:30 — Концерт «Магия Моцарта»

«Театрон Иерушалаим»

Исполнители: Левана Херц (сопрано), Ной Шило (сопрано), Карин Файнгольд (сопрано), Рейчель Баркан-Вайнер (меццо-сопрано), ансамбль Bel Canto. За фортепиано — д-р София Мазар.

В программе: Компактная тридцатиминутная программа-реситаль, включающая самые яркие арии и ансамбли из опер «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта» и «Так поступают все».

19:30 — В. А. Моцарт. Опера «Так поступают все» (Così fan tutte)

«Театрон Иерушалаим»

Исполнители: Полное сценическое исполнение. Международный состав солистов, оркестр «Израильская Камерата. Иерусалим». Дирижер — Эйтан Шмейсер, режиссер — Джан Паоло Мартелли.

Вторник, 28 июля

15:00 — «Страх и вера: женские голоса Второй мировой войны»

Музей Библейских стран

Исполнители: Мария Елич (сопрано), Рейчель Баркан-Вайнер (меццо-сопрано), Анна Зельдин (флейта), д-р София Мазар (фортепиано).

В программе: Сочинения Ильзе Вебер, Юлии Вейсберг, Эльзы Баррейн, Генриетты Босманс, Рози Вертхайм.

19:00 — Барочная ночь: Арии Генделя и Вивальди

«Бейт-Шмуэль»

Исполнители: Моника Шварц (сопрано), Лорейн Грюнштейн (сопрано), Рейчель Баркан-Вайнер (меццо-сопрано), д-р София Мазар (фортепиано).

В программе: Изысканные инструментальные и вокальные диалоги, вокальные шедевры эпохи барокко, включая сочинения И. С. Баха и Г. Ф. Генделя.

20:00 — Ночной концерт: Музыка тайны и страсти

«Бейт-Шмуэль»

Исполнители: Данит Беркович (сопрано), Карин Файнгольд (сопрано), Левана Херц (сопрано), Ной Шило (сопрано), Тристан Агер (бас-баритон). Оркестр Velum под управлением д-ра Софии Мазар.

В программе: Костюмированное сценическое действо с видео-артом и легким угощением. Прозвучат произведения К. Дебюсси, Р. Штрауса, Б. Бартока, З. Кодаи, Д. Лигети. Проект реализован совместно с Венгерским культурным институтом.

Среда, 29 июля

11:00 — Камерный концерт к 153-летию Сергея Рахманинова

Музыкальный центр «Гармония» (Harmonia Music Center | Coresh St.1).

Исполнители: Вероника Одинцова-Медведева (сопрано), Наталья Роман (сопрано), Карин Файнгольд (сопрано), д-р София Мазар (фортепиано).

В программе: Романсы и вокальные миниатюры Сергея Рахманинова, представляющие собой вершину позднего русского романтизма.

18:30 — Концерт Viva Verdi

«Театрон Иерушалаим»

Исполнители: Оделия Шалев (сопрано), Карин Файнгольд (сопрано), Рейчель Баркан-Вайнер (меццо-сопрано), Антония Мотора (меццо-сопрано), Джахмай Ривера (тенор), Мордехай Текаи (тенор), д-р София Мазар (фортепиано).

В программе: Панорама вокального наследия Джузеппе Верди — драматические арии, дуэты и масштабные ансамбли из ключевых опер композитора.

19:30 — Театральное шоу «Пиратка Дженни» (Pirate Jenny Show)

Музыкальный центр «Гармония» (Harmonia Music Center | Coresh St. 1).

Кросс-жанровый перформанс на стыке классического реситаля и драматического театра, созданный совместно с лабораторией Иерусалимского театра «Хан».

19:30 — Дж. Верди. Опера «Травиата» (La Traviata)

«Театрон Иерушалаим»

Исполнители: Полное сценическое исполнение. Международные солисты, хор JLOF, оркестр Израильская Камерата. Иерусалим. Дирижер — Патрик Батон, режиссер — Андрей Мунтеану.

Четверг, 30 июля

19:00 — «Нимфы, сирены и ведьмы оперной сцены»

Музей итальянского еврейского искусства

Исполнители: Моника Шварц (сопрано), Данит Беркович (сопрано), Рейчель Баркан-Вайнер (меццо-сопрано), Ной Шило (сопрано), Гиль Хай (сопрано), д-р София Мазар (фортепиано).

В программе: Галерея мифических и сказочных женских образов в мировой оперной литературе — от соблазнительниц до колдуний.

20:30 — Вечер классической оперетты

Сергиево подворье

Исполнители: Карин Файнгольд (сопрано), Ной Шило (сопрано), Левана Херц (сопрано), Рейчель Баркан-Вайнер (меццо-сопрано), Антония Мотора (меццо-сопрано), Сергей Бартенев (тенор), Тристан Агер (бас-баритон), д-р София Мазар (фортепиано).

В программе: Финальный праздничный аккорд фестиваля под открытым небом. Избранные сцены, дуэты и арии из венских и французских оперетт: «Летучая мышь» И. Штрауса, «Принцесса цирка» и «Сильва» И. Кальмана, «Джудитта» Ф. Легара, «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха.

В фестивале участвуют два оркестра.

Израильская Камерата. Иерусалим — ведущий камерный оркестр страны, основанный в 1983 году дирижёром Авнером Бироном; за почти четыре десятилетия работы выступал в Карнеги-холле, берлинской Филармонии, Консертгебау в Амстердаме.

Собственный оркестр фестиваля — Velum Orchestra под управлением д-ра Софии Мазар. Velum Orchestra специализируется на гибком академическом сопровождении и редких камерных партитурах

Velum Orchestra

Программы: Барочные программы, Ночной концерт, камерные проекты.

О коллективе: под руководством Софии Мазар. В составе — ведущие израильские инструменталисты (Фаина Метелица, Иосиф Новиков, Ротем Тель Шахар, Анна Зельдин и др.).

Израильская Камерата. Иерусалим

Программа: Постановка оперы Моцарта «Так поступают все» (27 июля).

Фестиваль проходит на нескольких исторических и культурных площадках Иерусалима — в «Театрон Иерушалаим» (ул. Давида Маркуса, 20), Музее Библейских стран (ул. Шмуэля Стефана Вайза, 21), «Бейт Шмуэль» (ул. Элияху Шама, 6), Центре Гармония (ул. Кореш, 1), Музее итальянского еврейского искусства (ул. Хилел, 27) и в Сергиевом подворье (ул. Элени ха-Малка, 13).Подробная программа и заказ билетов на сайте фестиваля Lyric Opera Jerusalem https://lyric—opera.org/index.php?l=en&v=fest

