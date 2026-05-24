Театр

Алиса в стране Израиля, или как Льюис Кэрролл оказался нашим современником

В июле 2026 года на сцене Израильской филармонии в рамках летнего фестиваля состоится премьера музыкально-театральной постановки «Алиса» в постановке и в исполнении  Анатолия Вайсмана, при участии камерного состава Израильской филармонии и с «песочным» видеорядом Марины Сосниной. «Алиса в стране чудес» — совместный литературно-музыкальный проект продюсерской компании ArtUp и Израильской Филармонии.
Есть книги, которые человечество опрометчиво записало в детские — и потом всю жизнь взрослые делают вид, что перечитывают их исключительно ради детей. «Алиса в Стране чудес» как раз из этой категории. В семь лет ее читают ради кролика с часами, в двадцать — ради абсурдного карнавала, в сорок начинают подозревать, что Кэрролл знал что-то важное. А к пятидесяти понимаешь, что это не сказка, а практическое руководство по жизни.

Анатолий Вайсман выступает на сей раз в двойной роли: как режиссер постановки и как исполнитель. Его «Маленький принц» с камерным составом Израильского филармонического оркестра доказал, что Анатолий Вайсман  работает с литературной классикой с уважением и с пронзительной искренностью.На сцене Анатолий Вайсман существует так, будто театр изобрели только что — с интеллектуальной точностью и почти детской уязвимостью. Именно этого требует Кэрролл.

Второе чудо спектакля — песочная анимация Марины Сосниной, уже сотрудничавшей  с Анатолием Вайсманом над «Маленьким принцем».  В эпоху, когда мы буквально живем внутри цифровых экранов, песок возвращает искусству живое дыхание. На глазах у зрителя линия превращается в профиль, профиль — в дерево, дерево — в лабиринт, лабиринт — в Чеширского кота. Мир возникает из движения рук и тут же исчезает. В этой текучести есть своя глубокая философия: все непрочно, все меняется, но всегда можно начать заново. Для «Алисы», построенной как сон с постоянно меняющимися декорациями, изменчивый песок — самый точный визуальный язык.

Музыкальную ткань спектакля создает Камерный состав Израильского филармонического оркестра. Выбор композиторов  — Чайковский, Григ, Дворжак, Мендельсон, Эльгар — обещает прозрачность, блеск и безупречную форму,  способную удерживать хаос, не притворяясь, что его не существует. Собственно, это и есть то, чем занимается настоящее искусство в непростые времена.

Создатели обещают спектакль для всей семьи. Детям достанется приключение с превращениями. Взрослым — редкая возможность узнать собственную жизнь в зеркале абсурда и, как ни странно, почувствовать от этого облегчение. А тем, кто пришел просто вздохнуть, — полтора часа красоты.

******

Премьера музыкально-театральной постановки «Алиса в стране чудес»
Тель-Авив, Израильская филармония, зал «Цукер»
Пятница, 24 июля 2026, 12:00
Режиссура и исполнение: Анатолий Вайсман
Песочная анимация: Марина Соснина
Художница по аксессуарам: Саша Хахан
Живая музыка: Камерный состав Израильского филармонического оркестра
В программе: музыка Чайковского, Грига, Дворжака, Мендельсона, Эльгара.

Билеты — на официальном сайте Art UP https://artup.co.il/event/208/
Фейсбук —  https://www.facebook.com/ArtUp.il/

