Текст и иллюстрации — по материалам пресс-релиза. Верхняя иллюстрация — יונתן וקסמן. קרדיט לאמן — работа Йонатана Ваксмана

Международный день комиксов в Израильском музее карикатуры и комикса в Холоне

Суббота, 9 мая 2026 года, с 10:00 до 15:00

Праздник комиксов, воображения и израильских супергероев

Израильский музей карикатуры и комикса в Холоне отмечает Международный день комиксов специальным мероприятием, полностью посвященным культуре комикса — с участием лучших авторов Израиля. В программе: мастер-классы от создателей, стенды с комиксами, грим, шаржи и экскурсии по новой выставке «Герои в бело-голубом».

В субботу, 9 мая, Израильский музей карикатуры и комикса в Холоне отметит Международный день комиксов ярким и праздничным событием для всех поклонников жанра — детей, подростков, семей, коллекционеров, давних читателей и всех, кто хочет на один день погрузиться в мир иллюстрации, юмора, фантазии и супергероев.

В рамках мероприятия, инициированного центром «Медиатек Холон» и Израильским музеем карикатуры и комикса, пройдет насыщенный день активности с участием самых известных и любимых имен в мире израильского комикса и иллюстрации, среди которых: Ури Финк, Илана Зафрен, Артиста, Дуди Шмай, Дана Барлев, Зеэв Энгельмайер, Яэль Натан, Надав Нахмани, Офер Занзури, Эран Авиани, Шакед Башан, Томикс и другие.

В течение дня будет проходить марафон мастер-классов по комиксам, а также будут работать стенды с журналами и книгами по сниженным ценам, стойки с гримом и карикатурами. Посетители смогут лично встретиться с авторами, узнать, как рождается персонаж комикса, как строится графическая история и как маленькая идея превращается в целый мир на бумаге.

Параллельно с активностями зрители приглашаются посетить новую выставку музея — «Герои в бело-голубом», на которой представлены работы около 50 израильских иллюстраторов и художников. Они предлагают современную, личную и локальную интерпретацию темы супергероев. Выставка исследует, как выглядит израильский героизм через мир комикса и иллюстрации — между фантазией и реальностью, между местным мифом и массовой культурой, между фантастической суперсилой и человеческими моментами мужества, юмора и надежды.

Израильский музей карикатуры и комикса в Холоне — это единственный музей в Израиле, полностью посвященный рисованной культуре. Эта культура сопровождает израильское общество с момента его основания через юмор, политическую критику, культовых персонажей, героев детства и визуальный язык, ставший неотъемлемой частью местной памяти. Международный день комиксов — это исключительная возможность поближе познакомиться с этой сферой, отпраздновать её вместе с ведущими мастерами и прочувствовать силу комикса — его способность рассказывать истории, смешить, волновать и соприкасаться с реальностью.

Где: Израильский музей карикатуры и комикса, ул. Голда Меир, 6, Холон

Израильский музей карикатуры и комикса, ул. Голда Меир, 6, Холон Вход: всего 5 шекелей при условии предварительной регистрации

всего 5 шекелей при условии предварительной регистрации Для покупки билетов: https://cartoon.org.il/events/יום-הקומיקס-הבינלאומי/