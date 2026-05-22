Интервью с хореографом Константином Уральским. Израильская «Кармен»

На верхнем фото: Константин Уральский. Фото — © Елена Запасская

Константин Уральский: «Я верю, что мой приезд в Израиль в эти дни, встреча с Израильским балетом — не случайность. Этого могло не произойти, но произошло и я благодарен судьбе, что именно так все получилось».

Израильский балет впервые ставит «Кармен». Мировая премьера пройдет в начале июня, а пока что предлагаем в ее преддверии интервью с хореографом Константином Уральским, чью удивительную биографию можно прочитать на его сайте https://uralsky.com/, что я очень всем советую сделать, как и прочитать главы из его книги — главы воспоминаний о постановках, детстве, приключениях и о людях, встретившихся на его пути. Но не удержусь и перечислю здесь названия балетов, поставленных Константином Уральским — не всех, для всех нет места, но все-таки: «Ромео и Джульетта», «El Mundo de Goya», «Чехов. Отражения», «Жар Птица», «Лебединое озеро» «Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова», «Вальс белых орхидей», «Щелкунчик» «Дон Кихот «Пиаф. Я не жалею ни о чём», «Carmina Burana», «Андрей Рублёв», «Доктор Живаго», «Фея кукол», «Калиопа», «Fatum танца», «Уральский сказ. Хозяйка медной горы», «Жизель», «Лунный свет», «Кармен-сюита» и другие.

И «Кармен» для Израильского балета. Репетиции в разгаре и, собственно говоря, на репетиции мы и встречаемся. Другой возможности нет.

Я наблюдаю за молодыми израильскими танцорами: кто как держит спину, кто как тянет носок, за их координацией и слаженностью.

Так что первый вопрос — именно о них, о молодых танцовщиках Израильского балета.

— Как вы познакомились с Израильским балетом и его танцовщиками? И каково ставить «Кармен» во время войны?

— Я рассылал свое резюме в несколько коллективов и вдруг совершенно неожиданно со мной связались из Израильского балета, сказав, что их интересует «Кармен», что видели видеозапись моих предыдущих постановок по новелле Мериме, но хотят сделать свою новую уникальную историю.

Я очень давно хотел приехать в Израиль и был уверен, что не имею права упустить такую возможность. Еще в декабре прошлого года мы начали обсуждать с Гилем Шохатом его аранжировку музыки Бизе, а с Рои Ватури – сценографию. Естественно, что я дико расстроился, когда все повисло на волоске из-за войны. Но мне сказали: «Не беспокойтесь у нас бомбоубежище рядом со студией. Вам кто-нибудь обязательно покажет, куда бежать». Вы понимаете как на это отреагировала моя семья? Да еще и самолеты не летали. Когда наступило перемирие, я тут же прилетел – увы, позже чем рассчитывал изначально. В первые ночи в Израиле я просыпался от сигналов машин на улице, хватался за телефон… Но премьера состоится вовремя.

— У вас огромный опыт постановок в разных странах и с разными коллективами. Что, на ваш взгляд, характеризует коллектив Израильского балета?

— Я могу сразу ответить: глубокое понимание процесса. Танцовщики приходят в репетиционную студию творить. Их энтузиазм заразителен: их невозможно выгнать на перерыв после урока. Они очень вдохновлены тем, что они делают.

— Они ваши со-творцы?

— Да. У нас возник абсолютный контакт. У меня хорошая школа и как танцовщика, и как хореографа — и я люблю делиться знаниями и опытом. И в данном случае есть с кем делиться. Любая постановка, любой спектакль — это движение навстречу друг другу и одновременно взаимное движение к общей цели. Мы много даем друг другу и вместе двигаемся к премьере.

— К премьере «Кармен», чей образ вызывает в воображении много клише, да и музыка Бизе диктует представление о неком облике. Как уйти от штампов? Вы не раз ставили Кармен, и у вас, наверное, есть уже какие-то сложившиеся формы, образы. Но вот Израильский балет представляет «Кармен» впервые…

— Я предпочитаю не следовать чему-либо, а быть новатором, хотя, разумеется, в классическом балете нужно иметь очень хорошую базу для того, чтобы сочинять что-то новое. Казалось бы, какую можно придумать Кармен после Плисецкой в «Кармен-сюите» Альберто Алонсо? Какую иную эстетику можно сочинить ? Когда мне первый раз предложили ставить «Кармен», то я решил для себя, что буду ставить только в том случае, если найду себя в ней — то есть найду то, что могу сказать нового, а не повторять то, что было до меня. И начался мой поиск. Вот кстати, в этой постановке у Кармен нет розы…

— У Мериме упоминалась белая акация…

— Именно так, а красную розу придумали при первой постановке оперы Бизе в Парижской опере. Чем отличается акация? Пленительным запахом. Поэтому в моей постановке обыгрываются ветви белой акации. Мне всегда интересен внутренний мир любого произведения. Внутренний мир новеллы Мериме — это события, происходящие в горном районе, страсти на краю пропасти. И наш танец идет на краю пропасти: одно неверное движение и вы упали. Именно это я отражаю в образ Кармен.

— Мы живем здесь на постоянном пике чувств, как раз ходим по краю пропасти. Похоже по ощущениям на то, что вы описываете. Кто же она — именно ваша Кармен?

— Женщина, которая хочет быть свободной и женщина, которая хочет быть любимой. В нашем спектакле две Кармен — сама героиня и ее альтер-эго, ее страсть. — Страсти не чужды и Хосе.

— Хосе — не такой простой образ, как его обычно трактуют. Для того, чтобы понять его характер, надо внимательно перечитать новеллу Мериме. Хосе родом из суровой католической семьи басков, где его готовили стать священником. Но верх взяла его бунтарская натура. Хосе совершает в юности некий проступок и семья вынуждена отослать его. — Ну, а про Тореадора я даже не спрашиваю, страсть у него течет по жилам вместо крови.

— Именно, поэтому моя хореография «Кармен» — это сочетания страстей. Когда я «нащупал» эту идею, то понял, что идя своим путем смогу избегнуть хореографических клише, цитат и повторов. — Даже цитат ваших учителей…

— Именно так, хотя мои прекрасные педагоги всему меня научили и я им очень благодарен. Но, тем не менее, смог уйти от их влияния благодаря своему уже немалому опыту. Борис Эйфман, очень мне близкий человек, как-то сказал мне, когда я был еще молод, но решил уйти из Большого театра: «У тебя есть талант, но если ты доработаешь до 40 лет танцовщиком, то выйдя на пенсию, уже не сможешь найти свое хореографическое лицо. Ты будешь грамотным, но «пенсионным» хореографом; к 40 годам человек должен сложиться как художник, найти себя». И я, послушав его, ушел из Большого театра. — Вам было всего 27 лет. Вы ушли низ Большого театра на пике карьеры танцовщика…

— Да. Меня тянула вперед неуемная жажда остаться самим собой, найти себя. Я был первым человеком, который написал заявление в Большом театре об увольнении — за буквально мгновение до того, как должен был ехать на гастроли в Индию с сольным репертуаром. Меня три месяца не увольняли — таскали по профкомам, парткомам; спрашивали, кто обидел, что происходит, как это случилось. Но после беседы с Григоровичем меня отпустили. — Вы в то время еще и учились в ГИТИСе?

— Да, и закончил ГИТИС по специальности хореографа-постановщика, понимая, что мое развитие как хореографа без знания современных форм танца практически невозможно. Кое-что из современного балета я видел, когда мы с театром ездили на гастроли; кое-что — на подпольных видеокассетах и понимал, что несмотря на великолепную балетную школу в Советском Союзе, мы находимся в этой области далеко позади всех. Мне удалось через Союз Театральных Деятелей организовать себе стажировку в Дрездене: я два года ездил туда на летние курсы, где познакомился с педагогами из разных стран, в том числе с руководителем одной из модерн-групп в Америке. И тот же Союз Театральных Деятелей дал мне разрешение уехать стажироваться на два месяца в Америку. И когда я уезжал, мне декан сказал так: «Вернешься после стажировки, защитишь диплом, вступишь в партию и мы оставим тебя на кафедре, будешь идти на доцента». — Жесткая перспектива, от которой вы отказались?

— Я ничего не сказал, мне надо было получить паспорт и уехать. Это был конец 1989-года. Пустые магазины, поиски заработка, у нас уже родилась дочка…. В результате я стал искать работу в США и перевез туда семью благодаря горбачевской оттепели. Мне помогли американские спонсоры, которые знали меня как танцовщика и знаменитая балетная критик Анна Кисельгофф, ставшая первой, кто обо мне написал после моей нью-йоркской премьеры. — Нынешний приезд в Израиль — ваш первый визит в нашу страну, где у вас много друзей и родственников. Расскажите немного о вашей семье.

— Мне с детства было предначертано быть на сцене. Я родился в Москве. Моя мама — балерина, педагог, балетный критик, многолетний редактор журнала «Балет». Она закончила Московское хореографическое училище, где учился и я, хотя родители сопротивлялись поначалу, не хотели, чтобы я шёл по их стопам, считая, что творческие профессии — тяжелые и неблагодарные.

Папа закончил актерский факультет в Ленинграде. Со стороны отца все мои родственники из Киева. Долгая семейная история, часть ее я описал в своей книге.

Позже мама училась на кафедре хореографии в ГИТИСе, а отец закончил режиссерский факультет Щукинского училища, ставил спектакли в драматических театрах и в цирке. Я был ребенком курса, жили мы все — бабушка, родители и я — в одной комнате коммунальной квартиры. Я помню, как меня укладывали спать за шкафом, а по ту сторону шкафа сидели родители с однокурсниками и коллегами и обсуждали балетные вопросы или разучивали пьесы. Я с детства был посвящен в мир закулисья и с детства танцевал. — Так легли карты, так сложились звезды…

— Да, кто-то или что-то знал о моем предназначении. И я верю, что мой приезд в Израиль в эти дни, встреча с таким коллективом — тоже не случайность. Этого могло не произойти, но произошло, и я благодарен судьбе, что именно так все получилось. — К какому направлению танца вы относите свою постановку в Израильском балете?

— Мне всегда трудно классифицировать, иногда даже трудно сказать к какому течению балета я отношу самого себя. Я — воспитанник Большого театра, идей Юрия Григоровича. Моими кумирами были Борис Эйфман, Морис Бежар, Иржи Килиан. На их творчестве я воспитывался как художник, как творец. Мне был дан определенный дар, определенные знания. И я считаю, что дано мне это для того, чтобы я этим делился — это моя задача в жизни. Поэтому мне очень трудно определить мой стиль. Я разговариваю языком танца. Мне непросто определить и стиль тех трупп, с которыми я сотрудничаю. Моя базовая школа — русский балет, который я считаю уникальным явлением в театральном мире. Я воспитанник этой школы, но мне было необходимо перешагнуть порог советской законсервированности. Но трудно быть новатором, если у тебя нет хорошей базы. Любой знаменитый современный хореограф модерн-балета учился поначалу классике. Так и я получил ту основу, которая позволила мне двигаться вперед. Но я шагнул дальше… Если бы не было Америки, возможно, я бы не был тем, кем я есть. Слова «классика», «неоклассика», «модерн», «контемпрорари» в данном случае не имеют ко мне отношения. Я просто развиваю свое искусство. Можно придумать любой термин. Вопрос, что я вижу и что вношу… — Ваше впечатление от Израильского балета?

— Я уже могу сказать, что Израильский балет — это теперь одна из моих любимых трупп и я очень надеюсь снова с ними поработать. С Константином Уральским беседовала Маша Хинич ******* Израильский балет. «Кармен»

Хореография – Константин Уральский

Музыка: Жорж Бизе

Музыкальная обработка и редакция: Гиль Шохат

Музыкальное сопровождение записано оркестром «Симфонет Раанана»

Декорации: Рои Ватури

Костюмы: Маргарита Александрова

Свет: Ури Мораг Расписание премьерных показов:

Модиин: 02.06.2026, Гейхал ха-Тарбут

Герцлия: 06.06.2026, Центр сценических искусств

Реховот: 14.06.2026, городской Дворец культуры — Гейхал ха-Тарбут ирони

Иерусалим: 17.06.2026, Театрон Иерушалаим (зал «Шеровер»)

Хайфа: 27.06.2026, Аудиториум

Ришон ле-Цион: 29.06.2026, Гейхал Меир ле-Тарбут

Ашкелон: 07.07.2026, Гейхал ха-Тарбут

Петах-Тиква: 09.07.2026, Гейхал ха-Тарбут

Кфар-Саба: 16.07.2026, Гейхал ха-Тарбут Билеты: best.kassa.co.il/announce/Кармен-Израильский-балет Снимки с репетиции: © Елена Запасская

Портрет Константина Уральского: из личного архива

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting