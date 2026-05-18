Возвращение к истокам движения: две души «MOMO», триединство «Three» и новое поколение «Бат-Шевы»

Верхнее фото: сцена из балета «MOМO» — photo © Ascaf



Современный танец обладает удивительным свойством: он не просто отражает реальность, а пересобирает её заново из осколков, смыслов и чистой кинетической энергии. Когда внешний мир становится слишком непредсказуемым, именно сцена способна подарить автономию духа. Танцевальная компания «Бат-Шева» — признанный флагман мирового contemporary — возвращается на площадки Тель-Авива с серией знаковых событий.

В конце февраля этого года показы спектакля «MOMO» хореографа Охада Нахарина были прерваны c началом войны. Это вынужденное и тревожное затишье длилось долгие четыре месяца. Но после периода, наполненного неопределенностью и напряжением, «MOMO» возвращается. Всего на один вечер, всего на два показа. Сценой для этого камбэка выбран зал Центра «Доэль», расположенный в тель-авивском квартале Ха-Тиква.

«MOMO»: Архетипы маскулинности и дуализм человеческой природы

Автор и хореограф: Охад Нахарин

Танцевальная компания «Бат-Шева» (сезон 2025–2026)

22 июня 2026 года, понедельник, 18:00 и 20:00

Центр «Доэль» (ул. Ха-Тиква 76, Тель-Авив)

В основе «MOMO» лежит дуализм, концепция двух абсолютно разных, но неразрывно связанных между собой энергий. У этого спектакля действительно две души.

Первая душа словно черпается из самых потаенных земных глубин. Это коллективное бессознательное, вобравшее в себя древние архетипы и мифы сплоченной, первозданной маскулинности. На сцене она материализуется в виде мощного, монолитного ядра, действующего как автономная, ни от чего не зависящая сила гравитации. Она тяжелая, ритуальная, укорененная в землю.

Вторая душа — полная противоположность первой. Она находится в постоянном, почти отчаянном поиске индивидуальной, обособленной ДНК. Это микрокосм отдельных личностей, состоящий из тел, движущихся вокруг этого мощного центра притяжения. Танцовщики то отдаляются от сурового ядра, то вновь стремятся к нему, преодолевая сопротивление, уступая место необходимой мягкости, хрупкости и долгожданному освобождению.

Под музыкальный саундтрек, основу которого составляет гипнотический альбом Landfall Лори Андерсон и Kronos Quartet (одного из ведущих мировых коллективов новой классической музыки), на сцене разворачивается общее священнодействие, в основе которого лежит вцикличность земной красоты и глубокой, экзистенциальной печали. Здесь отказ и сопротивление превращаются в абсолютную самоотдачу в поисках едва заметной трещины в стене отчуждения, а любые сбои и ошибки в строгом двигательном коде внезапно раскрываются как свободный, игровой, живой и невероятно трогательный материал. Помимо Лори Андерсон, звуковое полотно спектакля соткана из медитативной пьесы Metamorphosis II Филипа Гласса и футуристического трека Madre Acapella венесуэльской электронной дивы Арки (Arca).

Успех «MOMO» — это результат синергии уникального хореографического языка Гага, разработанного Нахариным, и невероятного таланта исполнителей.

Соавторы: танцовщики труппы и Ариэль Коэн

Дизайн освещения: Ави Йона Буэно (Бамби)

Сценография и реквизит: Гади Цахор

Дизайн костюмов: Эри Накамура

Музыкальное оформление и монтаж: Максим Варрат

Текст к спектаклю: Шира Витали

Мировая премьера «MOMO» состоялась 10 декабря 2022 года в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве.

Постановка стала возможной благодаря щедрой поддержке Фонда Челек (Chelek Foundation).

«Three» («Шалош»): Триптих чистой гениальности

Сразу после эксклюзивных показов «MOMO» зрителей ждет еще одно возвращение. В рамках финального цикла показов в этом сезоне на сцену Центра «Доэль» возвращается легендарный спектакль «Three» («Шалош»).

2–3 июля 2026 года, четверг и пятница

Центр «Доэль» (ул. Ха-Тиква 76, Тель-Авив)

Являясь одним из самых знаковых, эталонных произведений, наиболее полно отражающих хореографический язык Охада Нахарина, спектакль «Three» — это абсолютный баланс между изменчивостью, созвучием и чистым движением. Постановка решена в форме триптиха и состоит из трех автономных, но концептуально связанных частей:

Bellus (Красота)

Humus (Земля)

Secus (Иначе)

Эти три элемента сплетаются на глазах у публики в тончайшее кружевное полотно. Спектакль пульсирует в зазоре между «присутствием» и

«отсутствием», между заполненным пространством, абсолютной тишиной и внезапной паузой. В «Three» вес этой замершей паузы физически равен весу самого человеческого тела, весу музыки и самого движения.

Это танец, который не боится обнажать скрытые смыслы и обнажаться сам перед лицом зрителя. Труппа не ищет оправданий за свою хрупкость, гротеск или чрезмерную человечность. «Three» открывает редкое, бесценное окно в многолетнее исследование движения Нахарина.

Школа танца «Бат-Шева»

Танцевальная компания «Бат-Шева» — это не только репертуарный театр, но и образовательная система. Уже открыта регистрация на прослушивание в Школу танца при труппе «Бат-Шева».

Новый учебный год знаменует собой важную веху — запуск нового молодежного направления.

Школа, созданная по личному замыслу и оригинальному видению Охада Нахарина, уже восьмой год подряд открывает свои двери для следующего поколения профессиональных танцовщиков. Имея за плечами 130 успешных выпускников, школа предлагает невероятно насыщенную учебную программу. Обучение сочетает в себе ежедневную интенсивную практику с ведущими педагогами (среди которых и бывшие солисты «Бат-Шевы») в профессиональной, стимулирующей творческий интерес и развивающей среде.

Впервые в школе: Молодежное направление для учеников 8–9 классов.

Дата прослушивания: Пятница, 12 июня 2026 года.

Центр Сюзан Далаль, Тель-Авив.

Прослушивание пройдет на оба направления — молодежное и старшее (8–12 классы).

Текст и фото (© Ascaf) предоставлены пресс-службой танцевальной компании «Бат-Шева»