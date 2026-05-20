Театр балета Бориса Эйфмана в Израиле: «Красная Жизель» и Eifman Gala

Заглавное фото: сцена из балета «Красная Жизель». Фото — © Евгений Матвеев

Балет – субстанция эфемерная. Музыку можно записать, текст – напечатать, живопись – воспроизвести. Балет живет только в момент исполнения, только в зале, только в данный момент в данном пространстве. Именно поэтому разговор о новой «Красной Жизели» Бориса Эйфмана пока эфемерен, ибо увидеть ее мы сможем на сцене Тель-Авивского оперного театра в сентябре 2026 года.

Санкт-Петербургский академический театр балета Бориса Эйфмана возвращается в Израиль с двумя разными программами. Первая – «Красная Жизель», балет, который Эйфман пересочинил заново спустя почти тридцать лет после премьеры. Вторая – «Eifman Gala» – панорама театра балета Бориса Эйфмана за несколько десятилетий работы.

«Красная Жизель» в данном случае отнюдь не реставрация, а «пересочинение».

26 августа 2025 года в Петербурге состоялось рождение новой версии: не обновленной редакции, не освеженной постановки, а принципиально иного спектакля, хотя и на прежнем материале. Хореограф заново создал постановку. За почти тридцать лет, прошедших с первого показа, он не переставал думать об Ольге Спесивцевой – одной из тех фигур русского балета, о которых знают все, кто знает о балете хоть что-нибудь. Прима, равной которой в исполнении «Жизели» не было, – это не преувеличение, а убежденность балетных критиков начала XX века. И одновременно – судьба, в которой слились революция, эмиграция, личные катастрофы и, наконец, двадцать лет в психиатрической клинике под Нью-Йорком. Абсолютное одиночество на финише блестящей жизни.

Эйфман, по его собственным словам, был потрясен, когда узнал подробности жизни Ольги Спесивцевой. И этот первоначальный импульс – потрясение – лег в основу балета. Но спектакль никогда не был биографической иллюстрацией, а скорее был попыткой обобщить: судьба Спесивцевой у Эйфмана – судьба многих талантов, вынужденных покинуть Россию, пережить трагический исход. В этом нарративе «Красная Жизель» – балет не о конкретной женщине, а о том, что происходит с человеком, когда история врывается в частную жизнь и перемалывает ее.

В новой версии хореографическая партитура изменена значительно. Часть сцен упразднена, часть написана заново. Сценография также другая – она подстроена под современные возможности сцены.

Для версии «Красная Жизель» 2025 года В. Окуневым созданы новые декорации и костюмы, а Г. Фильштинским — оригинальная световая партитура.

Борис Эйфман переосмысляет сюжетные коллизии и обогащает хореографическую ткань. Результатом стал иной спектакль на прежнюю тему, так что нынешнюю «Красную Жизель» можно с полным правом назвать абсолютной премьерой.

Что остается неизменным – так это сама история, рассказанная языком тела. Балет начинается в революционном Петрограде, проходит через эмиграцию и заканчивается в стенах клиники. Музыкальная основа – Чайковский, Шнитке, Бизе: совершенно разные миры, слои времени и психологического состояния героини. Художник спектакля – Вячеслав Окунев, свет – Глеб Фильштинский и сам Борис Эйфман.

Американская критика в свое время называла «Красную Жизель» эпическим психологическим триллером, формой балета-повествования, доведенной до совершенства. Тель-авивская публика, которая видела предыдущую версию, в ближайшем сентябре получит возможность наблюдать, как тридцатилетний путь хореографа с этим материалом пришел к новой вершине.

«Eifman Gala»

Гала-вечер – формат, к которому многие относятся снисходительно. Но «Eifman Gala» устроена иначе – это двухактная концертная программа, в которой фрагменты из разных спектаклей выстроены в драматургическую структуру: не просто «лучшее из», а попытка показать эволюцию театра как единого художественного организма.

В программе – фрагменты из «Анны Карениной», «Родена, ее вечного идола», «По ту сторону греха», «Чайковского. PRO et CONTRA», «Русского Гамлета», «Страстей по Мольеру, или Маски Дон Жуана», «Чайки. Балетной истории» и других спектаклей. Для тех, кто видел эти балеты целиком, гала – возможность пересмотреть ключевые сцены в другом контексте. Для тех, кто не видел, – навигатор по репертуару, панорама вместо программки.

Важно знать, что содержание этой программы обновляется. Это не заложенная однажды и затем тиражируемая программа – каждый раз в нее входят новые фрагменты. Что именно войдет в сентябрьскую тель-авивскую программу, выяснится только в зале.

Борису Эйфману в этом году исполняется 80 лет. Театр, который он основал в 1977 году в Ленинграде, существует уже почти полвека – и все эти годы остается его личным проектом в буквальном смысле: Эйфман самостоятельно ставит, работает с труппой, переделывает старые спектакли. Это — редкость в мире балета.

Его метод – психологический театр, выраженный средствами классического и современного танца. Его темы – великие судьбы, литературные герои, исторические фигуры, загнанные между своей природой и обстоятельствами. Его язык – эмоциональный, иногда избыточный, всегда узнаваемый. Публика ходит на Эйфмана десятилетиями, что само по себе самый весомый аргумент любви и уважения к этому хореографу.

Представления Театра балета Бориса Эйфмана состоятся в Оперном театре Тель-Авива, в рамках балетной серии.

«Красная Жизель»

Балет Бориса Эйфмана на музыку П. И. Чайковского, А. Шнитке, Ж. Бизе.

Художник: Вячеслав Окунев.

Свет: Глеб Фильштинский, Борис Эйфман.

Премьера: 28 января 1997 года

Премьера новой версии: 26 августа 2025 года

Даты:

Четверг, 3 сентября 2026 в 20:00;

Пятница, 4 сентября в 13:00;

Суббота, 5 сентября в 18:00.

«Eifman Gala»

Вторник, 8 сентября в 20:00;

Среда, 9 сентября в 20:00;

Четверг, 10 сентября в 20:00.

