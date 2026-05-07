Международный День музеев 18 мая + три майских уик-энда от банка Апоалим — бесплатный вход в музеи и не только…

Только не перепутайте! Потому что есть Международный День музеев, который в этом году пройдет в понедельник 18 мая (тьфу-тьфу-тьфу) и в который вход в музеи будет бесплатный (список и объяснения ниже) и есть проект «Песах Поалим», который не состоялся из-за очередной войны( «Шаагат а-Ари») и осуществляется (тьфу-тьфу-тьфу) в новом формате в течение 3 уик-эндов в мае, под эгидой Банка Апоалим, когда 54 музея, парка и объектов наследия будут открыты бесплатно.

Проект «Поалим ради культуры, красоты и природы в Израиле», который проводится уже 20 лет подряд под эгидой Банка Апоалим в дни Песаха – увы, не прошел. И ура! – пройдет, но немного иначе 8-9/5, 15-16/5 и 29-30/5 (не включая Шавуот).

Объекты, которые примут участие в проекте, будут открыты в пятницу в течение более длительного времени, чем обычно.

Банк Апоалим впервые присоединил к проекту музеи и такие объекты, как Национальные парки Управления природы и парков: Крепость Нимрод и Сусита, Технода Хадера – Музей медицины, парк и музей науки, Музей искусств Петах-Тикв, Музей Рамле, Художественный музей Ашдода и т Неот Смадар в Араве – кибуц, который был выбран в качестве одной из 250 рекомендуемых туристических деревень Всемирной туристической организации ООН.

А вот неполный перечень музеев, которые участвуют в проекте банка Аполаим ежегодно (полный – на сайте по ссылке ниже): Музей Израиля в Иерусалиме, Лунда — детский музей в Беэр-Шеве, Тель-Авивский музей изобразительных искусств, АНУ – Музей еврейского народа, парк Тимна, Прогулка по стенам в Иерусалиме, Музей Яакова Агама в Ришон ле-Ционе, Планетания — центр науки и космоса в Нетании; новый археологический парк Кацрин, Хижина Бен-Гуриона, Зоологический сад в Нагарии, Мишкан ле-Оманут Эйн-Харод, Музей Янко-Дада, Музей библейских стран в Иерусалиме, Музей Рамат-Гана, Музей наследия Хасмонеев в Модиине, Музеи Хайфы – Художественный музей Хайфы, Национальный морской музей, Музей японского искусства Тикотин и другие.

В дополнение, проект «Поалим Исраэли» под эгидой Банка Апоалим предложит вход без оплаты на объекты малых туристических бизнесов на юге страны от Ассоциации по продвижению туризма в районе Шикма Бесор, таких как: Ферма Дкалим, мастерские по выдуванию стекла Рон Арт Иудаика в Маагалим, центр для посетителей кибуца Хацерим, Музей наследия Цон Барзель в кибуце Цеэлим, «Швиль а-Салат» («Дорога салата») в мошаве Тальмей Йосеф, объект Первопроходцев в кибуце Рухама и другие.

Дополнительно можно посетить центр «Хавайя а-Митгальгелет» («Перекатывающийся опыт»), где можно опробовать на себе ежедневный опыт людей с ограниченными возможностями.

Подробности, полный список и регистрация на сайте: https://poalimatarim.com/

Полный список объектов и музеев по регионам

Тель-Авив и Центр:

Тель-Авивский музей изобразительных искусств

«АНУ» – Музей еврейского народа

Израильский музей в центре Ицхака Рабина

Музей Яакова Агама в Ришон-ле-Ционе

Музей Нахума Гутмана

Музей Рамат-Гана

Музей «Бейт Реувен»

Художественный музей Петах-Тиквы + Мой первый музей

Музей Рамле

Шарон и окрестности:

Технода Хадера – Музей медицины + Планетарий

Планетания – центр науки и космоса в Нетании

Музей Умм-эль-Фахм

Хавайя а-Митгальгелет – Бейт а-Гальгалим Герцлия

Север:

Национальный парк Крепость Нимрод – Управление природы и парков

Национальный парк Сусита – Управление природы и парков

Зоологический сад Нагария

Парк Кацрин

Музей Стена и башня в Ханите

Дом друзского наследия в Джулисе

Акведук в Регбе

Усадьба Дубровин в Йесуд а-Маала

Национальный морской музей Хайфа

Мишкан ле-Оманут Эйн-Харод

Художественный музей Хайфы

Музей Янко-Дада Эйн-Ход

Музей японского искусства Тикотин в Хайфе

Музей древностей Голан

Музей города Хайфы

Музей «Сокровища в стене»

Дом Игаля Аллона

Иерусалим и окрестности:

Музей Израиля

Прогулка по стенам в Старом городе Иерусалима

Музей библейских стран

Музей наследия Хасмонеев в Модиине

Музей исламского искусства

Акведук в Армон а-Нацив

Шфела и Юг:

Лунда – детский музей в Беэр-Шеве

Неот Смадар

Парк Тимна

Художественный музей Ашдода

Хижина Бен-Гуриона в Сде-Бокер

Центр наследия еврейства Йемена

Деревня Бейта Исраэль

Музей «Море и его суть» (Ям у-Млоо)

Агадат Хаваль Ямит

Музей культуры филистимлян в Ашдоде

Подробное описание объектов и аттракционов на юге страны от Ассоциации по продвижению туризма в пространстве Шикма Бесор:

Ферма Дкалим (Хават а-Дкалим) – ферма одиночек, сочетающая сельское хозяйство с деятельностью по помолу. Ферма предлагает экскурсию по живому уголку, активность с животными, поение ягнят и уголки творчества.

Международный день музеев в Израиле отмечается в понедельник, 18 мая 2026 года — вход в более, чем 100 музеев бесплатный!

Международный день музеев ежегодно проводится в мае по всему миру с целью познакомить широкую публику с культурным, историческим и эмоциональным богатством, которое предлагают музеи, а также поощрить посещение музейных пространств.

Рекомендуется перед посещением проверять актуальную информацию на сайтах музеев, а также на сайте Союза музеев.

Ниже приведена сводная таблица всех музеев, открытых в этот день бесплатно, а также разнообразных мероприятий, предлагаемых широкой публике.

Обратите внимание: некоторые музеи требуют предварительного бронирования билетов.

https://www.icom.org.il/event/4609