Международный День музеев 18 мая + три майских уик-энда от банка Апоалим — бесплатный вход в музеи и не только…

Только не перепутайте! Потому что есть Международный День музеев, который в этом году пройдет в понедельник 18 мая (тьфу-тьфу-тьфу) и в который вход в музеи будет бесплатный (список и объяснения ниже) и есть проект «Песах Поалим», который не состоялся из-за очередной войны( «Шаагат а-Ари») и осуществляется (тьфу-тьфу-тьфу) в новом формате в течение 3 уик-эндов в мае, под эгидой Банка Апоалим, когда 54 музея, парка и объектов наследия будут открыты бесплатно.
Проект «Поалим ради культуры, красоты и природы в Израиле», который проводится уже 20 лет подряд под эгидой Банка Апоалим в дни Песаха – увы, не прошел. И ура! – пройдет, но немного иначе 8-9/5, 15-16/5 и 29-30/5 (не включая Шавуот).
Объекты, которые примут участие в проекте, будут открыты в пятницу в течение более длительного времени, чем обычно.
Банк Апоалим впервые присоединил к проекту музеи и такие объекты, как Национальные парки Управления природы и парков: Крепость Нимрод и Сусита, Технода Хадера – Музей медицины, парк и музей науки, Музей искусств Петах-Тикв, Музей Рамле, Художественный музей Ашдода и т Неот Смадар в Араве – кибуц, который был выбран в качестве одной из 250 рекомендуемых туристических деревень Всемирной туристической организации ООН.
А вот неполный перечень музеев, которые участвуют в проекте банка Аполаим ежегодно (полный – на сайте по ссылке ниже): Музей Израиля в Иерусалиме, Лунда — детский музей в Беэр-Шеве, Тель-Авивский музей изобразительных искусств, АНУ – Музей еврейского народа, парк Тимна, Прогулка по стенам в Иерусалиме, Музей Яакова Агама в Ришон ле-Ционе, Планетания — центр науки и космоса в Нетании; новый археологический парк Кацрин, Хижина Бен-Гуриона, Зоологический сад в Нагарии, Мишкан ле-Оманут Эйн-Харод, Музей Янко-Дада, Музей библейских стран в Иерусалиме, Музей Рамат-Гана, Музей наследия Хасмонеев в Модиине, Музеи Хайфы – Художественный музей Хайфы, Национальный морской музей, Музей японского искусства Тикотин и другие.
В дополнение, проект «Поалим Исраэли» под эгидой Банка Апоалим предложит вход без оплаты на объекты малых туристических бизнесов на юге страны от Ассоциации по продвижению туризма в районе Шикма Бесор, таких как: Ферма Дкалим, мастерские по выдуванию стекла Рон Арт Иудаика в Маагалим, центр для посетителей кибуца Хацерим, Музей наследия Цон Барзель в кибуце Цеэлим, «Швиль а-Салат» («Дорога салата») в мошаве Тальмей Йосеф, объект Первопроходцев в кибуце Рухама и другие.
Дополнительно можно посетить центр «Хавайя а-Митгальгелет» («Перекатывающийся опыт»), где можно опробовать на себе ежедневный опыт людей с ограниченными возможностями.
Подробности, полный список и регистрация на сайте: https://poalimatarim.com/
Полный список объектов и музеев по регионам
Тель-Авив и Центр:
- Тель-Авивский музей изобразительных искусств
- «АНУ» – Музей еврейского народа
- Израильский музей в центре Ицхака Рабина
- Музей Яакова Агама в Ришон-ле-Ционе
- Музей Нахума Гутмана
- Музей Рамат-Гана
- Музей «Бейт Реувен»
- Художественный музей Петах-Тиквы + Мой первый музей
- Музей Рамле
Шарон и окрестности:
- Технода Хадера – Музей медицины + Планетарий
- Планетания – центр науки и космоса в Нетании
- Музей Умм-эль-Фахм
- Хавайя а-Митгальгелет – Бейт а-Гальгалим Герцлия
Север:
- Национальный парк Крепость Нимрод – Управление природы и парков
- Национальный парк Сусита – Управление природы и парков
- Зоологический сад Нагария
- Парк Кацрин
- Музей Стена и башня в Ханите
- Дом друзского наследия в Джулисе
- Акведук в Регбе
- Усадьба Дубровин в Йесуд а-Маала
- Национальный морской музей Хайфа
- Мишкан ле-Оманут Эйн-Харод
- Художественный музей Хайфы
- Музей Янко-Дада Эйн-Ход
- Музей японского искусства Тикотин в Хайфе
- Музей древностей Голан
- Музей города Хайфы
- Музей «Сокровища в стене»
- Дом Игаля Аллона
Иерусалим и окрестности:
- Музей Израиля
- Прогулка по стенам в Старом городе Иерусалима
- Музей библейских стран
- Музей наследия Хасмонеев в Модиине
- Музей исламского искусства
- Акведук в Армон а-Нацив
Шфела и Юг:
- Лунда – детский музей в Беэр-Шеве
- Неот Смадар
- Парк Тимна
- Художественный музей Ашдода
- Хижина Бен-Гуриона в Сде-Бокер
- Центр наследия еврейства Йемена
- Деревня Бейта Исраэль
- Музей «Море и его суть» (Ям у-Млоо)
- Агадат Хаваль Ямит
- Музей культуры филистимлян в Ашдоде
Подробное описание объектов и аттракционов на юге страны от Ассоциации по продвижению туризма в пространстве Шикма Бесор:
- Ферма Дкалим (Хават а-Дкалим) – ферма одиночек, сочетающая сельское хозяйство с деятельностью по помолу. Ферма предлагает экскурсию по живому уголку, активность с животными, поение ягнят и уголки творчества.
- Стеклодувные мастерские Рон Арт Иудаика – студия в поселении Маагалим будет открыта для экскурсий и объяснений о мастерстве выдувания стекла + мастер-класс мастера для наблюдения за процессом. Также пройдут мастер-классы для групп по искусству выдувания стекла.
- Центр для посетителей кибуца Хацерим – центр посетителей Хацерим предлагает захватывающую лекцию о кооперативном Хацерим, сельском хозяйстве жожоба, мировой компании «Нетафим», зеленом Негеве и востребованной косметике, которая производится в кибуце и экспортируется в мир и другое. Музей Црифа (Хижины) представляет аутентичным и волнующим образом образ жизни кибуца. С помощью разнообразных видеороликов, фотографий, документов и предметов посетители места познакомятся с историей кибуца Хацерим.
- Музей наследия Цон Барзель – в музее в кибуце Цеэлим великолепная коллекция металлических работ иерусалимской мастерской, которая открылась в 1913 году и закрылась в 2003 году. 90 лет производства медалей, монет и символов представлены и рассказывают историю всех нас в двадцатом веке: от «Бецалеля» Бориса Шаца, сионистских конгрессов, Герцля, Бен-Гуриона, событий (Маораот), подполий, нелегальной репатриации, поселенчества.
- Швиль а-Салат («Дорога салата») – «Швиль а-Салат» в мошаве Тальмей Йосеф предлагает незабываемый сельскохозяйственный опыт среди урожаев региона Бесор. Экскурсия будет проводиться в игровой форме командой «Швиль а-Салат» под руководством агронома Ури Алона. Экскурсия включает объяснения, дегустации и сбор для поедания на месте: помидоров черри, цветной моркови, китайских апельсинов (кумкватов), пряностей, гонки почтовых голубей и игру в гигантском лабиринте.
- Центр посетителей хозяйства Хавиб – семейное сельскохозяйственное хозяйство в мошаве Паамей Ташаз, основанное на деятельности отца и сына, которые с большим профессионализмом выращивают оливковые рощи на землях Негева и производят качественное израильское оливковое масло. В хозяйстве посетители смогут насладиться игровыми и обогащающими экскурсиями с гидом, просмотром уникального видеоролика хозяйства Хавиб, а также насладиться дегустационными турами качественного израильского оливкового масла и местных красных вин.
- Оз ба-Негев – центр посетителей Оз ба-Негев для наследия, поселенчества, безопасности и сельского хозяйства, был основан как символ поселенчества на границе после создания государства – от первого аванпоста (иахазут) Нахаль и до наших дней.
Международный день музеев в Израиле отмечается в понедельник, 18 мая 2026 года — вход в более, чем 100 музеев бесплатный!
Международный день музеев ежегодно проводится в мае по всему миру с целью познакомить широкую публику с культурным, историческим и эмоциональным богатством, которое предлагают музеи, а также поощрить посещение музейных пространств.
Рекомендуется перед посещением проверять актуальную информацию на сайтах музеев, а также на сайте Союза музеев.
Ниже приведена сводная таблица всех музеев, открытых в этот день бесплатно, а также разнообразных мероприятий, предлагаемых широкой публике.
Обратите внимание: некоторые музеи требуют предварительного бронирования билетов.
https://www.icom.org.il/event/4609