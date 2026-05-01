Раскачать Иерусалим: Lucky Swing Jazz Band в «Бессарабии»

Про жанр все понятно. Это “Полночь в Париже”, Грапелли и Рейнхардт, трещина между мирами и сладкоголосая иллюзия, контрабас и совершенно небанальные тексты, а ещё Эдит Пиаф и Луи Армстронг (как минимум одна из заглавных песен программы известна в их исполнении), и саундтрек для внезапно вернувшегося в моду в 21 веке свинга – вот прямо-таки клубы и регулярные занятия, где учат движениям, которые в естественной среде можно было наблюдать где-нибудь в Нью-Йорке в 30-е/50-е. Эти танцоры в том числе и приходят на выступления этих людей, по удачному определению близко знающего их слушателя – воспитанных стиляг с хорошим вкусом. И если какой-нибудь Postmodern Jukebox, обыгрывающий в похожем стиле современные хиты, пусть и с большей помпой, собирает аншлаги в Америке, то “Лаки Свинг” – явление абсолютно местное, при этом питерское по натуре и достаточно гибкое, чтобы воспроизводить соответствующий вайб близко к оригиналу, пропитавшись им в нужной мере, но с юмором и нежностью, необходимыми для честного контакта с публикой.

Да, кстати, почему именно Иерусалим? Казалось бы, мало им фактически резидентства в тель-авивском клубе “Шаблуль Джаз”, где их выступления неизменно собирали любителей жанра, и прочих сцен типа “Родео” и “Stalker’s”? О нет, после триумфально раскачанной “Гармонии” (томный иерусалимский зал, привыкший ко всему, от театральных фестивалей до академической классики), логично совершить набег на культовую “Бессарабию”, где панки, стендаперы и любители плясок под электронику просто обязаны расступиться перед ними, признав своих. (Впрочем, клубу не откажешь в разнообразии: кумир не одного поколения Юлий Ким играл там совсем недавно, и группу “Н.О.М.”, королей Санкт-Петербурга”, принимали они же). Так что столица по-любому не останется без грува, или как выражались прежде, драйва — теперь, когда воспоминания о некогда легендарном джазовом подвальчике “Паргод” выветрились почти окончательно, вся надежда на новое поколение и относительно новые площадки.

Два слова о том, кого, собственно, везут разборчивой публике. Фронтмен Борис Шульман уже прославился сотрудничеством в том числе с многоликим гитаристом Иваном Жуком, с которым они играют, например, каверы битлов, Дилана и ирландского фолка, а с другим составом — лихие рок-н-роллы. Басист Валерий Ровинский (тоже нарасхват, как и полагается хорошему музыканту) придает всему этому хребет, являя собою мачту в море созвучий (вы же знали, что так называемый джипси-свинг часто исполняется без участия ударных? Без крепкого баса не обойтись). Довершает коктейль Павел Раввич, стартапер и скромный гитарист-виртуоз. Расслабленность и отчаянное веселье Нового Орлеана, ностальгию по ушедшим эпохам и остроту в духе битлов периода перехода от кожаных курток к пиджакам — все это несут с собой Lucky Swing Jazz Band. “I don’t want to set the world on fire, I just want to start a flame in your heart”, поет Борис — и как-то веришь.

Концерт пройдет 7 мая в иерусалимском клубе “Бессарабия” в 21:30 (Бен-Егуда 34, в подвале). Бронь по whatsapp: 0587705691, 60 шекелей по записи, 70 шекелей на входе

Текст — Наталья Беленькая. Фото — Владимир Попов.