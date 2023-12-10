Я побывала в павильоне EXPO-1 в выставочном комплексе Ганей-Тааруха в Тель-Авиве на мемориальной экспозиции-инсталляции 06:29 за пару часов до ее открытия для широкой публике. Нескольких журналистов водил по выставке 34-летний Омри Сасси – один из продюсеров этого фестиваля. Он выжил в резне. Хотела написать – «водил в полной тишине», но Омри говорил – очень тихо, звучала музыка – ощутимо, щелкали оборудованием фотографы. Но тишина была – не полная, а гробовая. Там я поняла, что такое гробовая тишина.

06:29 – момент, когда остановилась музыка фестиваля SUPERNOVA. Момент, когда жизнь всей страны рухнула, а жизнь сотен молодых людей закончилась. В черную субботу 7 октября на фестивале в Реим были убиты 364 человека, 42 захвачены и уведены в плен в Газу; из 80 охранников погибли 12. Людей сжигали в багажниках автомобилей – часть этих автомобилей, то что от них осталось, привезены на эту экспозицию. От тех, кто прятался, остался пепел. Пеплом, пылью и гарью тут присыпано всё. Людей убивали в туалетах – вот в этих, также привезенных в Тель-Авив кабинках химических туалетов, двери которых продырявлены пулями. На экранах в павильоне EXPO-1, который передан на 2 недели, до 22 декабря общине выживших в Реим – как художественное, так и документальное видео, смонтированное из тех кадров, которые делали операторы на фестивале – делали до 06:29 утра субботы 7 октября.

Меня спросили, были ли мне страшно ходить по этой выставке? Нет, страшно не было. Было жутко. Жутко видеть пыль и пепел, ощущать их в воздухе. Когда я вернулась домой, то бросила в стирку всю одежду – от белья до куртки. Я бы бросила в стирку саму себя, но частицы этого пепла теперь и во мне.

Сожженные автомобили, продырявленные туалеты, расстрелянная барная стойка, касса – стекло кассы в трещинах. Пустые палатки, брошенные матрасы. Книжка-дневник – на обложке надпись на иврите «Что-то хорошее должно произойти». Аккуратно расправленная, рассортированная, развешанная на плечиках одежда. Кипа сложенных накидок и шалей. Столы, уставленные косметикой и украшениями. Обувь, обувь, обувь – тяжелые ботинки , кроссовки, сандалии, туфли. И много шлепанцев всех расцветок – в таких шлепанцах бежать невозможно, они падают с ног. Сцена, тенты от солнца, навесы, оборудование для усиления звука, колонки, бутылки, массажные столы, сувенирные киоск, картины – все что бывает в кемпингах на природе на подобных фестивалях. Только людей нет – они остались в звуках музыки, в танце на экране, в фотографиях на стендах. В красно-сиреневом свете присутствует призрак смерти. Смерть здесь можно потрогать руками и вдохнуть. Нет – здесь не страшно, здесь ужасно.

Тетрадь по алгебре. Формулы, чертежи, примеры. Решения задач написаны по-русски, но страницы чередуются справа налево – как в иврите. Наверное, старшеклассник из русскоязычной семьи. Я листаю страницы: форзац тетради – в пепле и в гари.

Кто-то из уже побывавших назвал эту экспозицию сюрреалистической. Но нет, она – более, чем реалистична. Это та наша реальность, в которой мы все оказались. Мы пытаемся в ней существовать.

У этой экспозиции несколько целей. Одна их них – память. Память о резне и об утраченной красоте. О ранах и о поколении, у которого земля ушла из под ног. Вторая – зримое доказательство того, что то что было – было и реально. Третья цель – помощь выжившим на фестивале NOVA. Средства, собранные от входных билетов, пойдут в фонд помощи выжившим на фестивале NOVA, для их психологической поддержки и лечения, на их реабилитацию, мемориальные проекты и информационно-просветительскую деятельность в Израиле и по всему миру.

Любой вклад и любая помощь приветствуются.

На этой экспозиции – сотни лиц, сотни душ, сотни имен, сотни вырванных жизней. Сотни призывов к возвращению всех похищенных, сотни молитв.

Продюсеры SUPERNOVA организовали в кибуце Сдот-Ям на берегу моря около Кейсарии лечебный комплекс (на поддержку которого и нужны средства), где еще 11 ноября прошла церемония памяти сотен убитых, похищенных и пропавших без вести людей. Тогда были зажжены 500 фонарей, осветивших небо. «Никакая сила в мире не погасит свет жертв».

Нимрод Арнин, Омри Сасси и Омри Кохави – трое партнеров компании «Немного для души» и основатели фестиваля NOVA. Все трое работают в этой области уже около десяти лет и основали NOVA около двух с половиной лет назад.

В лечебном комплексе, который они создали для выживших на вечеринке и семей убитых, похищенных и пропавших без вести, разместившемся на территории зала торжеств «Кохав ха-Ям» в кибуце Сдот-Ям, все трое сделали свое первое заявление для средств массовой информации после того, как произошла ужасная катастрофа.

Они подчеркнули , что “фестиваль имел все необходимые разрешения от всех силовых организаций, мероприятие обеспечивали 27 вооруженных оплачиваемых полицейских и еще одна охранная бригада из 80 охранников согласно требованиям. В 10:30 утра к комплексу NOVA прибыла первая военная группа с целью спасти участников».

Эти трое заплатили невыносимо высокую цену и на личном уровне: Нимрод Арнин потерял на фестивале свою младшую сестру Айелет; Омри Сасси потерял дядю и кузину, которая была на пятом месяце беременности. הי זכרם ברוך

«Уже больше месяца мы занимаемся оказанием лечения и помощи пострадавшим. Мы отдаем себя отчет в том, что это длительный процесс и это часть наших обязанностей. В комплексе «Кохав ха-Ям» в Сдот-Ям созданы условия для лечения у психотерапевтов и мы зовем туда всех, кто присутствовал на мероприятии. В этом комплексе оказывается также и социальная поддержка, лечение и многое другое, чтобы поддержать и укрепить тех, кто перенес тяжелую травму. Вся деятельность происходит за счет пожертвований, и мы благодарим всех, кто до сих пор поддерживал нас и помогал нам».

Продюсеры Nova ищут пожертвования для продолжения работы волонтерского лечебного комплекса.

Для пожертвований: https://giveback.co.il/project/75961

На церемонии открытия экспозиции 06:29 в среду 6 декабря присутствовали семьи убитых и похищенных.

Вход рекомендован для детей от 10 лет (на мой взгляд – только детям от 15 лет).

Выставка будет открыта две недели – до 22 декабря.

06:29 – Память о том, что было и чего не должно было быть.

https://www.eventer.co.il/calendar/nova0629

Вход осуществляется ежедневно в соответствии с часами работы для широкой публики.

Воскресенье-четверг – 11:00-21:00

Пятница – 9:00-15:00

Суббота – 10:00-21:00

Цена билетов – от 50 до 99 шекелей.

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От организаторов:

Фестиваль NOVA | 06:29 | Мемориальная инсталляция. מיצג הנצחה 06:29 | Facebook

“Инсталляция 06:29 посвящена друзьям, которых мы потеряли, тем, кто еще с нами, и тем, кто вернется.

Инсталляция 06:29 установлена в павильоне 1 комплекса EXPO в Ганей-Тааруха в Тель-Авиве и воссоздает территорию фестиваля NOVA в кибуце Реим, включая все оригинальные предмет – от автомобилей до записных книжек, которые были собраны и привезены с территории NOVA после катастрофы 7 октября.

Среди них: декорации фестиваля, сцены и усилительное звуковое оборудование, изрешеченные пулями туалеты, обгоревшие автомобили, а также личные вещи участников, собранные организаторами мероприятия и подразделением Лахав 443 израильской полиции.

Все доходы от этой выставки направляются на дальнейшую реабилитацию и лечение членов общины NOVA, мемориальные проекты и информационно-просветительскую деятельность в Израиле и по всему миру.

Любой вклад и любая помощь приветствуются.

С 7 по 22 декабря.

Павильон 1 EXPO Тель-Авив

Воскресенье-четверг с 11:00 до 21:00.

Пятница – с 10:00 до 15:00

Суббота – с 10:00 до 21:00

Для приобретения билетов и поддержки >> https://bit.ly/nova0629

Текст и фото – Маша Хинич