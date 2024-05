Музыка для NOVA

Заглавное фото – слева-направо: Орит Вольф (© Haim Kimhi), Хагай Шахам, Мааян Франк (© Yoel Culiner), Нитай Цори (© Dana Ram), Михаэль Шахам (© Nichole MCH Photography)

Оркестр «Симфонет Раанана» проведет благотворительный концерт в пользу Tribe of Nova Foundation – ассоциации молодежи, выжившей на фестивале Nova.

Во вторник, 25 мая, в 21:00 оркестр «Симфонет Раанана» в сотрудничестве с ведущими классическими музыкантами Израиля даст благотворительный концерт в пользу молодежи, выжившей на фестивале Nova рядом с кибуцем Реим в черную субботу 7 октября. Все полученные от этого концерта доходы будут пожертвованы на программу обучения инструкторов и терапевтов, которые сопровождают выживших на фестивале Nova.

Музыка как лекарство, как средство выражения эмоций, красоты, радости жизни и человеческих связей – вот общий знаменатель для участников фестиваля Nova, танцевавших до рассвета, и участников этого особенного концерта – музыкантов оркестра «Симфонет Раанана»; израильского дирижера Мааяна Франко, делающего успешного карьеру в Европе; пианистки Орит Вольф, цикл концертов-лекций которой заполняет залы; концертмейстера оркестра – скрипача и альтиста с международным реноме Нитай Цори; педагога и известного скрипача Хагая Шахама и его сына Михаэля Шахама, которому всего 20 лет, но который уже получил немало международных наград и считается одним из самых выдающихся скрипачей своего поколения.

Все эти музыканты примут участие в концерте, доходы от которого будут пожертвованы на программу подготовки инструкторов и терапевтов для сопровождения выживших на фестивале Nova в черную субботу 7 октября 2023 года в ближайшие месяцы в лечебных центрах по всей стране.

В программу этого концерта включены произведения Баха, Моцарта, Сезара Франка, Мендельсона, Орит Вольф и других.

Орит Фогель-Шафран, генеральный директор оркестра «Симфонет Раанана» отмечает: «Мы все пытаемся что-то сделать – помочь семьям погибших, раненых и захваченных в плен. И помочь молодым людям, выжившим во время резни 7 октября на фестивале музыки Nova. В первые недели войны я связалась со Штабом семей похищенных, помогая им всем, чем могла, используя все свои связи в мире. Мы также помогаем молодым людям, пережившим резню на фестивале Nova. Когда я говорю «мы» – я имею в виду и музыкантов оркестра, и тех солистов, которые вызвались выступить на благотворительном концерте 25 мая. В Раанане живёт очень талантливая семья Шахам. Молодой скрипач Михаэль Шахам находится сейчас в Израиле – проездом из США в Японию, куда он приглашен для ряда концертов.

Он – супер-талантлив и уже играл с нашим оркестром на фестивале камерной музыки в Эйлате. Его отец – замечательный скрипач Хагай Шахам, прекрасно известный в Израиле, обратился в оркестр и предложил сыграть с нами. Музыканты-солисты сами вызвались участвовать в этом благотворительном концерте в пользу молодых людей, выживших на фестивале Nova, поехавших на юг страны слушать музыку.

Эти молодые люди находятся в ужасном состоянии, им необходима помощь, они не могут быть одни, без поддержки. Повторю: то, что случилось с ними – случилось на музыкальном фестивале, куда они приехали, чтобы веселиться, танцевать, быть на природе, быть с музыкой. Сейчас ассоциация Tribe of Nova Foundation начинает организовывать курсы для инструкторов и терапевтов различных направлений, которые будут помогать в процессе реабилитации этих молодых людей в центрах Tribe of Nova Foundation в в кибуце Сдот-Ям около Кейсарии, в парке «Хават Ронит», в мошаве Ситрия возле Реховота, в поселке Биньямина и в других местах.

На концерте 25 мая мы не только собираем деньги для этой ассоциации, но и хотим напомнить нашей публике и слушателям о молодежи Nova, о том, что они пережили и о том, что им необходима помощь.Ассоциацию Tribe of Nova Foundation уже поддерживают многие фонды – от частных нью-йоркских до Фонда управления лотерей – Мифаль а-Паис. Но я считаю, что о деятельности Tribe of Nova Foundation все еще мало известно, так что мы пытаемся на концерте 25 мая собрать пожертвования и рассказать людям об этой организации. Можно пожертвовать любую сумму напрямую, можно купить билеты на концерт. И очень важно, чтобы все, кто придут на этот концерт – и сами музыканты, и наши слушатели – рассказали о Tribe of Nova Foundation своим друзьям в Израиле и в других странах, где они могут оказаться. Трагедия продолжается, погибают солдаты и граждане, но мы обязаны поддержать выживших!»

Музыка для NOVA

«Симфонет Раанана». Дирижёр – Мааян Франко

Вторник, 25 мая 2024, 21:00.

Раанана – Городской центр музыки и исполнительских искусств

В программе:

Иоганн Себастьян Бах. Первая часть концерта для двух скрипок.

Вольфганг Амадей Моцарт. Адажио для скрипки с оркестром. Из дивертисмента № 2 си-бемоль мажор К. 287.

Орит Вольф. «Человеческая любовь» – серенада для скрипки и фортепиано.

Сезар Франк. Последняя часть из сонаты для скрипки и фортепиано ля мажор.

Мендельсон. Концерт для скрипки си минор, соч. 64

Солисты:

Орит Вольф – фортепиано

Нитай Цори – скрипка

Хагай Шахам – скрипка

Михаэль Шахам – скрипка

Все полученные от этого концерта доходы будут пожертвованы на программу обучения инструкторов и терапевтов, которые сопровождают выживших на фестивале Nova.

Концерт проводится при сотрудничестве с ассоциацией «Кеилат Шевет Nova» – Tribe of Nova Foundation – https://tribeofnova.co.il/

Приобретение билета признается вкладом в пожертвования.

Страница в Фейсбуке

https://www.facebook.com/symphonette.raanana/posts/pfbid033LLWLeCotwPFfbGXPjfAJDctKaAr5hPXDhVwTQiNPWZ9UD3DbRXuSFGGccQHL2wDl

Билеты סימפונט רעננה • קונצרט נובה • (smarticket.co.il) или по телефону 09-7457773

Центр искусств и музыки Раананы – ул. а-Пальмах 2-алеф.

Сайт оркестра: www.symphonette.co.il

Страница оркестра в Фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Photos by Dan Lev, Dana Ram, Haim Kimhi, Nichole MCH Photography, Yoel Culiner.

Текст подготовила Маша Хинич

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting