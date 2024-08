«Мы вернемся танцевать» – история поколения

Статья первоначально опубликована на сайте jewish.ru – https://jewish.ru/ru/stories/reviews/206283/

Желание рассказать миру правду и нежелание мира слушать…

Фильмом «Мы вернемся танцевать» режиссера Ярива Мозера вечером 19 августа 2024 года в Национальной библиотеке Израиля открылся 10-й фестиваль Docu.Text. Никогда еще не было так тихо на премьере. А когда на сцену поднялись те, кто выжил в резне на фестивале NOVA и нашли в себе силы рассказать о том, как они обыграли смерть – вот тогда все встали и только тогда раздались аплодисменты. Этот фильм появился благодаря усилиям множества людей – Ярив Мозер перечислил всех, но аплодисменты в первую очередь предназначались им – молодым, красивым, на костылях, выжившим в мясорубке, не сдавшимся. Они вернутся танцевать. Смотреть обязательно. Фильм полностью, на 100%, смонтирован из документальных материалов: видео на телефонах, записи видеорегистраторов автомобилей, записи нательных камер террористов, ролики из telegram, интервью. Это очень страшно. Это не банальность зла – это разверзшийся ад, и он никуда не исчез. Мир забыл или не хочет вспоминать эту историю – историю непостижимой трагедии, а также храбрости, жертвенности и героизма. Вот почему важно говорить правду и напоминать о ней.



Резня на фестивале NOVA утром в «черную субботу» 071023 – один из крупнейших терактов нашего времени, в результате которого 364 человека были убиты, сотни ранены и 44 похищены террористами в сектор Газа. Некоторые из них были освобождены в рамках сделки и операции по освобождению заложников, другие всё еще в плену. «Мы вернемся танцевать» – это рассказ 15 выживших, рассказ их словами и их голосами, рассказ реального времени, в сочетании с видео, фотографиями и архивными материалами – рассказ в удушающей, клаустрофобной реальности – душащей реальности. И слезы душат после просмотра. Но позже, не сразу – на следующий день или через два дня, когда наконец осознаешь, что видел.

Если бы то, что описывается в этом 90-минутном фильме, было бы неправдой, то показанное могло бы стать основой для очередного сериала Netflix, который назвали бы «Побег с вечеринки» – но эта правда. Такая страшная и такая простая в своем ужасе, что перед ней цепенеешь. Дружба, любовь, мир и свобода – эти идеальные понятия привлекли молодежь на музыкальный фестиваль NOVA – всего в нескольких километрах от Газы. 7 октября 2023 года, 6:29 утра, восход: солнце поднялось, фантазии разлетелись вдребезги. Ракеты рассекли небо, танцы прекратились. «Что за странный фейерверк» – говорят танцующиеся, музыка умолкает в одно мгновение. Замешательство переросло в страх, в хаос посреди стрельбы, террора, насилия.

Этот фильм – о выживших и о не выживших, о необузданных эмоциях и героизме. Это поминутная реконструкция резни на NOVA 071023. И этот фильм будет показан 071024 – в годовщину резьбы – не только в Израиле, но и на каналах Paramount+ в США, BBC в Англии и HOT8 в Израиле. Он также куплен для трансляции в Норвегии, где в будущем будет транслироваться на канале VGTV.



46-летний Ярив Мозер – один из ведущих режиссеров-документалистов и режиссеров Израиля, известный такими фильмами как «Бен-Гурион. Эпилог», «Исповедь дьявола. Потерянные записи Эйхмана», “Улитки под дождем”, “Красная книга”, “Моя первая война”, “Человек-невидимка”, “Рейхман”, “Айзенкот” и другими. Его «Мы вернемся танцевать» уже получил две награды на кинофестивале DocEdge в Новой Зеландии: первую – «Truth Award» за характер документирования ужасной резни, а вторую награду – «In Truth We Trust» – за монтаж, режиссеру и за «экстраординарную историю и отчет о значительных событиях».

Значительные события..? Так формулируют происходившее со стороны.

Ярив Мозер был на юге уже через два дня после резни 7 октября вместе со своим оператором Ниром Маманом – без касок, без бронежилетов, в небронированной машине. Они добрались до всем известного «мигунита» – переносного убежища, в котором были убиты десятки людей (покойный Авнер Шапира отбил семь гранат, пока не был застрелен, четверо из прятавшихся в «мигуните» похищены в Газу). «Запах был невыносимый, и я помню, что не понимал, почему там были мухи. Несмотря на мою армейскую службу, несмотря на то, что я воевал в Ливане во время Второй Ливанской войне, я был абсолютно не готов к тому, что увидел» – говорит Ярив Мозер.

Раздираемый двумя крайностями: практически обсессией рассказать миру правду и нежеланием мира слушать – Мозер почти десять месяцев работал над этим проектом, уже через неделю после 7 октября объявив, что он будет создавать такой фильм, не скрывая, что фильм нацелен в первую очередь на международную аудиторию, на попытку познакомить ее с правдой о том, что произошло в «черную субботу». Он заручился поддержкой крупных израильских продюсерских компаний – SIPUR, Slutsky Productions, HOT и других. Мировая телевизионная премьера «Мы вернемся танцевать» пройдет 6 октября 2024 года на стриминговом сервисе Paramount Plus в США, а также в прокате в американских кинотеатрах, а на следующий день – на HOT8. Фильм будет показан и британской вещательной корпорацией BBC – той, которая отказалась признавать ХАМАС террористической организацией и рассказывает о войне с односторонней точки зрения.

Международная версия фильма «Мы вернемся танцевать» – «We’ll Go Back to Dancing» начинается с титров: «7 октября 2023 года более 1200 израильтян были убиты. В секторе Газа 38.000 палестинцев были убиты в ходе войны по данным Министерства здравоохранения ХАМАСа . Этот фильм показывает историю одной стороны».

Мозер уточняет, что эти слова не принадлежат ему и не появятся в израильской версии. «Это та цена, которую я готов заплатить, чтобы фильм был показан перед зарубежной аудитории. Оно того стоит. Этот фильм – не пропаганда. Он показывает, что 7 октября этих детей оставили одних, верящих, что кто-то придет их спасти. Я не мог представить, что когда фильм выйдет на экраны, в Газе все еще будут заложники. В NOVA принимали участие люди всех возрастов и, конечно, были полицейские и охранники, которые жертвовали своими жизнями, пытаясь защитить их, но я сознательно выбрал истории одного поколения».



Массовое убийство 7 октября, совершенное ХАМАСом, является самой задокументированной трагедией в истории человечества, поскольку практически у всех участников были мобильные телефоны и сохранилось множество записанных видео и сообщений. Перед Яривом Мозером и его командой стояла задача, отличная от задачи большинства документалистов: вместо того, чтобы проводить обширные исследования в поисках материала, их цель заключалась в том, чтобы отсеять огромное количество видео и соединить материал в связное повествование.

Ярив Мозер блестяще справился с этой сложной проблемой, создав фильм захватывающий и душераздирающий от начала и до конца, мастерски сплетая интервью, видео и аудиоматериалы, рассказывая историю так, как будто она происходит в режиме реального времени, разделенного на три момента – до, во время и после резни.

Один из героев фильма – Эйтан – говорит: «Я никогда не стану тем человеком, которым был до 7 октября, и я все еще пытаюсь понять, кем я буду». Резня 7 октября изменила наше восприятие нашей страны и нас самих, и мы все еще пытаемся ее осознать.

«Это было похоже на крик, доносящийся с неба», – вспоминает Ноа, другая героиня фильма. Крик с неба – в этом фильме его можно услышать и увидеть.

Еще одна героиня – Лали – говорит: «Я решила, что если армия и полиция так долго не приходят нам на помощь, то армии и полиции больше нет. Государство Израиль исчезло». Государство не исчезло, и мы вернемся танцевать. Но это будет другой танец. Никто из выживших на фестивале не станет собой прежним, но те, кто выжил, вернутся танцевать – вопрос как?

https://www.youtube.com/watch?v=8pO5Mv5zXzo

https://docutext.nli.org.il/movies/we-will-dance-again

Текст – © Маша Хинич. Фотографии кадров из фильмов предоставлены отделом по связям с общественностью Национальной библиотеки Израиля в Иерусалиме.